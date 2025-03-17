從貓之城到地下宮殿　伊斯坦堡的神秘魅力｜廣東話去旅行土耳其篇

在遠古遺跡與歷史文明包圍下，伊斯坦堡卻不只是一個活在過去的城市。至今人口高達1,600多萬的伊斯坦堡，仍然是全歐洲最大的城市群。人煙鼎沸的街道，對小動物亦無任歡迎。街頭巷尾可見的小貓，令伊斯坦堡亦有「CATSTANBUL」（貓之城）之稱。牠們在古跡與地標中自由穿梭，同樣是伊斯坦堡活生生的亮眼標誌。《廣東話去旅行——土耳其篇》第七集香港電台主持泳怡與奧米探索伊斯坦堡源源不絕的生命力，在最後一集細細感受伊斯坦堡由古至今的生命力。

文：Janice｜圖：香港電台



伊斯坦堡有「CATSTANBUL」（貓之城）之稱（圖：香港電台）

加拉達塔的時光印記

矗立在金角灣北岸的加拉達塔（Galata Tower），是觀賞伊斯坦堡全景的最佳地點。這座始建於六世紀的古塔，見證了城市的滄桑巨變。泳怡與奧米登上170米的高塔，聽說從前的人需攀登200級階梯才能到達觀景台。360度全景平台上，歐亞兩岸的壯麗景色盡收眼底。

加拉達塔最初建於公元528年，歷史可追溯至拜占庭帝國時期，當時主要作為燈塔，為金角灣的船隻指引方向，及後也曾建為牢房和天文台，甚至用作樂隊宿舍和火警警報塔。現存的建築則是1348年因火災後重建的版本，20世紀時又加建了尖頂。直到20世紀前，它一直是伊斯坦堡最高的建築物。

這座古塔還與一段傳奇歷史有關：在17世紀鄂圖曼帝國時期，一位名叫切萊比（Hezârfen Ahmed Çelebi）的發明家，曾在手臂上裝著自製的翅膀，從塔頂一躍而下，完成了人類歷史上最早的飛行嘗試之一。如今的加拉達塔已經轉型為博物館，依然是伊斯坦堡最觸目的地標之一。

地下宮殿的秘密

泳怡和奧米走進地底，時光倒流到公元6世紀的拜占庭王朝。地下宮殿水池（Yerebatan Sarnıcı）是拜占庭查士丁尼大帝時期的傑作，當時為君士坦丁堡（今伊斯坦堡）第一山的建築物提供飲用水。地下水宮殿的規模令人驚歎：長140米、寬70米，存水量可達10萬噸。336根宏偉的大理石柱來自土耳其各地，支撐起這座地下建築群。其中最引人注目的是兩根刻有孔雀眼紋飾的「淚柱」，以及兩個神秘的梅杜莎頭像柱基，為這座地下建築增添了神秘色彩。

幾年前疫情期間，地下宮殿水池進行了全面修復。重新開放後的水宮殿不僅結構更加穩固，還增添了現代藝術裝置。新增的水面倒影效果和變換的燈光設計，讓這座古老建築煥發出新的魅力。

地下水宮殿是拜占庭查士丁尼大帝時期的傑作，為當時君士坦丁堡第一山建築物提供飲用水。（圖：香港電台）

舌尖上的伊斯坦堡

如果說伊斯坦堡的古蹟讓人沉醉於歷史，那麼城市的市場與美食則讓人感受到這座城市的生命力。泳怡與奧米來到位於舊城區的香料市場（Spice Bazaar），這裏的歷史可以追溯到1660年，當時它是沿著「香料之路」運送東方珍品的終點站，從中國、波斯、印度沿著香料之路來的商隊，最終會在此卸貨而因此得名。此外，由於這裏曾是鄂圖曼帝國時期專賣埃及進貢物品的地方，所以也被稱為「埃及市場」。市場內香味四溢，充斥各式香料、乾果、茶葉和土耳其軟糖。泳怡與奧米品嚐到市場中的明星商品之一——土耳其軟糖（Lokum），其歷史可以追溯到15至19世紀的安納托利亞地區。據說，當時的蘇丹厭倦了硬糖的口感，於是軟糖便應運而生。如今，土耳其軟糖已成為國際知名的甜點，其口味多樣，從傳統的石榴與開心果，到芝麻酥糖與杏仁，無不令人垂涎。

說到甜品，怎能少得在社交媒體上爆紅的「土耳其雪糕戲法」。親身來到土耳其，泳怡與奧米當然不容錯過，要跟街頭賣雪糕的帥哥鬥智鬥力。土耳其雪糕（Dondurma）之所以能玩出各種花樣，正是因為它與眾不同的黏稠質地。這種雪糕以羊奶為主要原料，混合了一種叫「撒勒普」（Salep）的植物粉，讓雪糕變得特別濃稠且不易融化。不管是雪糕不斷被「戲弄」的場面，還是那入口後濃郁的奶香，都讓這種傳統甜品總是令人念念不忘。

泳怡與奧米在街頭一嘗「土耳其雪糕戲法」。（圖：香港電台）

傳統與未來的占卜

除了甜點，土耳其咖啡也是伊斯坦堡文化的重要象徵。這種起源於16世紀的飲品，最早是由阿拉伯地區傳入鄂圖曼帝國，隨後成為土耳其文化的一部分。土耳其咖啡的獨特之處在於其濃郁的口感與厚實的咖啡渣，這些渣不僅是飲品的遺留，更是占卜的素材。

泳怡與奧米在夕陽的餘暉中，品嚐著香濃的土耳其咖啡，並嘗試了一次有趣的咖啡占卜。當地占卜師通過觀察喝完咖啡後杯底的殘渣形狀，推測出二人未來的運勢。譬如，殘渣中出現魚的形狀，就代表富有、愛與吉祥。

當地占卜師通過觀察喝完咖啡後杯底的殘渣形狀，推測出二人未來的運勢。（圖：香港電台）

泳怡與奧米的伊斯坦堡之旅，最終在加拉達大橋（Galata Bridge）下劃上句號。這座橫跨金角灣的大橋，不僅是交通樞紐，也是當地人日常生活的重要場景。回想十七天的旅程，每一個轉角都藏著故事，土耳其之旅可說是改變了二人對過去與未來的想像。

港台電視31節目《廣東話去旅行——土耳其篇》由2月4日起，逢星期二晚上7時35分，在港台電視31播映。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/cantonesetravelogue_turkiye



（圖片由香港電台提供，本文不代表藝文格物立場。）