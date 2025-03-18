專訪｜林飛龍之子談父親與畢加索一段友誼：他們是平等的藝術知音

【專訪/畢加索/林飛龍】畢加索作為藝術大師，名字如雷貫耳，但我們不常提到，這位現代藝術巨匠曾與一位華裔藝術家成為老友——古巴最著名藝術家林飛龍（Wifredo Lam）。



林飛龍作品如今收藏於紐約現代藝術博物館（MoMA）、泰特現代美術館（Tate Modern）等世界級藝術殿堂，而他與畢加索之間友誼，則成為藝術史上一段佳話。



畢加索曾與一位華裔藝術家成為老友——他便是古巴最著名藝術家林飛龍（Wifredo Lam）。（網絡圖片）

適逢「畢加索與亞洲對話」大展在香港舉行，我們邀請了林飛龍之子林王明（Stephane Lam）與M+聯合策展人鄭道鍊（Doryun Chong），一同回顧這段傳奇友誼，並探討畢加索作品當代意義。

那麼，在這位老友眼中，畢加索究竟是怎樣的人？

從西班牙到巴黎：兩位大師的相遇

林飛龍與畢加索的故事，要從20世紀初歐洲說起。林飛龍生於1902年，父親是廣東移民，母親則是非裔古巴人。他在古巴聖地亞哥長大後，前往馬德里深造，並結識了雕塑家胡格（Manolo Hugue）。胡格曾與畢加索共事，他寫信推薦林飛龍前往巴黎發展。正是在這座「光之城」，兩位藝術家相遇，並迅速成為摯友。

林飛龍 《女子與鳥》 1949年 油彩布本 由幸佳借出 © Wifredo Lam / ADAGP, Paris – SACK, Seoul, 2025 圖片由蘇富比提供 （M+）

林王明這樣講述父親與畢加索首次相遇：「畢加索對我父親說：『我從未看錯過人，你是一位真正的畫家。』還開玩笑說：『你讓我想起了一個人——那就是我自己。』」既是讚賞，也是對林飛龍藝術潛力肯定。兩人都來自西班牙語世界，均經歷過戰爭創傷，這種共鳴讓兩人很快便熟絡起來：「在陌生國度，能用同一種語言交流是非常珍貴的，這讓他們友誼迅速加深。」

你讓我想起了一個人——那就是我自己。 畢加索

畢加索為林飛龍事業起到推進作用（資料圖片）

在巴黎的日子裡，兩人不僅在藝術理念上互相啟發，畢加索更在林飛龍職業生涯上提供了重要支持。「他將我父親引薦給巴黎畫廊經理和超現實主義藝術圈，這對他事業推進起到關鍵作用。」儘管畢加索年長林飛龍二十餘歲，他們的關係卻並非師徒，而是平等夥伴。「他們始終追求自由，一同突破藝術邊界。」林王明補充道。

從畢加索非洲藝術到林飛龍《叢林》

畢加索藝術生涯中，有一段深受非洲藝術影響時期，他從非洲雕塑中汲取靈感，簡化形態，將人物化為幾何圖形，從而開啟了立體主義創作。有趣的是，林飛龍雖有非洲血統，但初到歐洲時對非洲藝術並不熟悉。他最初崇拜的是西班牙古典大師戈雅（Goya）和委拉斯開茲（Velázquez），並希望學習傳統技法。

然而，畢加索對非洲藝術的熱情啟發了林飛龍探索自己文化根源。林王明回憶：「畢加索曾對我父親說：『你有權這樣做，因為你是黑人。』這句話讓我父親開始思考自己文化身份。」在一位民族學家朋友引導下，林飛龍參觀了巴黎人類博物館，並對非洲和大洋洲藝術產生深刻印象。

林飛龍代表作《叢林》（The Jungle）(MOMA)

林飛龍並未簡單模仿非洲藝術，而是將其與古典和現代風格融合，創造出獨特視覺語言。其代表作《叢林》（The Jungle）便是這種融合最佳體現。林王明解釋：「《叢林》創作於1943年，是我父親對畢加索《亞維農的少女》之回應。這幅畫融合非洲面具、加勒比植物和超現實主義元素，既是對殖民主義批判，也展現加勒比文化獨特性。」這幅作品被視為拉丁美洲最重要藝術作品之一，現藏於紐約現代藝術博物館（MoMA）。

畢加索名作《亞維農的少女》

對話延伸至畢加索大展

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林飛龍與畢加索之間藝術對話，也延伸至M+此次畢加索大展。策展人鄭道鍊表示：「社會普遍認為藝術家是『天才』或『魔法師』，這種觀念通過畢加索的力量被放大並傳播。而今次展覽，則是探討畢加索為何對當代亞洲藝術家仍然具有意義。」展覽中，一些藝術家直接引用畢加索並向他致敬，而另一些作品則揭示與畢加索間接聯繫。鄭道鍊希望通過展覽，在自主存在的藝術作品之間建立對話，讓它們相互交流。

巴勃羅．畢加索 《朝鮮大屠殺》（M+）

展覽展出超過六十幅畢加索傑作，涵蓋其藝術生涯各個階段，包括藍色時期、立體派時期、超現實主義時期，以及1973年晚期關鍵作品。鄭道鍊特別提到展覽亮點之一——《韓國大屠殺》（1951）。「這件作品是畢加索針對朝鮮戰爭期間平民遭受暴行的新聞而創作。雖然畢加索並非主要是一位政治藝術家，但在他一生中，只有少數時刻他感到有必要表達對和平的信念，《韓國大屠殺》便是其中之一。」這幅畫是畢加索作品中唯一直接提及亞洲的作品，創造畢加索與亞洲之間獨特連結。

更多畢加索傑作：

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超越邊界的開放精神

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談及展覽意義，鄭道鍊持開放態度：「我們希望展覽能激發觀眾想像力。帶著好奇心前來，準備好感受許多事物，並問自己為什麼這些藝術家與畢加索會被配對在一起。」這種開放精神，正呼應了林王明對父親與畢加索友誼的看法。他認為，這段友誼賦予他一種探索精神：「我父親和畢加索相信突破界限，無論在於身體還是心靈。」他引用法國詩人勒內·沙爾（René Char）的話：「我們在超越自身邊界時，更容易表達自己。」跳出框架思考，擁抱未知，才能發現新的道路與視角。

林飛龍與畢加索度假時照片（資料圖片）

林飛龍多年來一直渴望訪問亞洲，但因古巴護照限制，終生未能成行。林王明這樣暢想父親對展覽的反應：「如果他能看到自己作品與畢加索作品一起在香港展出，我想他會說：『Pablo，來香港吧！我們一起喝一杯，聊聊藝術！』」或許此刻，在某個時空的咖啡館，兩位老友正舉杯相視而笑，談天說地中。

【展覽詳情】

名稱：香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

地點：M+西展廳

日期： 2025年3月15日（星期六）至7月13日（星期日）

