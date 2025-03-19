讓人頭皮發麻！ASMR展超舒適場地聽觸發 更可自己創作｜藝術三月
【展覽/ASMR/藝術三月】你是否曾在夜深人靜時，戴上耳機，聽YouTube上輕柔耳語聲，彷彿有人在耳邊細語，瞬間放鬆下來？或是當手指輕敲麥克風「咚咚」聲響起，你的頭皮開始微微發麻，像是被一股溫暖電流輕輕撫過？
從耳語、咀嚼聲到刷子輕刷麥克風「沙沙」聲，都是所謂「ASMR」體驗，透過聲音、觸感與視覺牽引感官深處，近年在Youtube大為流行，成為不少人每日放鬆必備品。這種原本只屬於線上的感官現象，最近就被完整搬進實體空間。AIRSIDE將英國倫敦設計博物館大人氣展覽《感官怪奇：走進 ASMR的世界》帶來香港，不如看看有什麼亮點？
什麼是ASMR？
ASMR（自主感官經絡反應）是一種能令人感到深層放鬆或莫名愉悅的感官體驗，常因特定聲 音或動作而觸發，ASMR 觸發因素多種多樣，例如耳語、輕敲聲或刮刷物件觸感等。在社交平台上，標籤為「ASMR」的影片總瀏覽量已突破千億次。對許多人來說，ASMR是一種常用舒緩壓力、對抗孤獨與焦慮方式。
展覽第一部分便是介紹ASMR起源，帶領觀眾回顧這一現象誕生。2009 年，Jennifer L. Allen 創造「ASMR」一詞，描述一種深層平靜與愉悅的身體感覺。展區展示 Allen個人檔案，見證 ASMR 從網路留言板走向全球文化舞台歷程。一群人在網路論壇上討論「頭皮發麻」的感覺，最終竟然創造出一場席捲全球文化運動。
「特長梳化」超舒適沉浸式體驗ASMR
展覽核心為佔地超過 1,000 平方呎的「ASMR 領域」，場內標誌性「特長梳化」以超過一公里長柔軟條狀靠枕構建而成。這件裝置邀請觀眾在舒適空間中專心觀賞與聆聽13件ASMR 作品，涵蓋催眠、冥想、耳語、近距觀看精細工作等場景，甚至有狗狗第一次送往寵物美容體驗片段，極度療癒，大家可能要小心不要在展館內睡著。
場內亦有平常大家在ASMR片段常見雙耳麥克風可供試玩，透過裝置在自己耳朵不同部位上輕敲，別有一番趣味。這個柔軟梳化場地設計，亦獲得了2022年 Dezeen 年度「最佳展覽設計獎」。
向「ASMR教父」Bob Ross致敬！
除了ASMR創作者作品外，也有一種影片非特意觸發ASMR，卻讓觀者有一種莫名舒適感，被稱為「非刻意 ASMR」。已故電視節目主持人兼畫家Bob Ross經典節目《繪畫的樂趣》（The Joy of Painting）便是其一，他以溫婉聲音與柔和筆觸，被新一代公認為「ASMR 教父」。現時Bob Ross官方YouTube頻道擁有接近六百萬名訂閱者，且數量仍在持續增長。
展區展出三幅 Ross 原創畫作、其經典節目《繪畫的樂趣》片段及標誌性 YouTube 獎牌，讓觀眾沉浸在「非刻意 ASMR」魅力。大家在影院般環境看Bob Ross畫筆刷動、點描與刮擦的聲音，大概非常放鬆。
復刻最好睡香港交通工具
既然展覽來到香港，自然也有一些本地元素。本地藝術家簡僖進（AK Kan）及林建霖（Kin Lam）作品《我企喺度都瞓得著，更何況有位坐》將三組被香港人喻為「最好瞓」交通工具場景和聲音複製呈現，包括港鐵、巴士、小巴。
兩位藝術家於多個月來不斷乘坐此三項交通工具，將錄得之車內車外聲音，以聲音傳感器及玻璃作為媒介，讓觀眾「置身其中」去聆聽和感受。當觀眾「挨」住「窗口」位置，則可聽/感受到引擎聲、玻璃及金屬扶手震動聲、車內人聲、街上車聲及城市之聲等，這些治癒「白噪音」可能就是交通工具成為港人「安睡場所」的原因。
還可以自己動手錄ASMR影片！
最後介紹的《ASMR創作站》，則是編輯認為本個展覽最好玩作品。兩位藝術家揀選了一系列「本土日常物」，包括拖鞋、蒸籠、毛筆、雞毛刷等，讓參觀者自己動手製作及傾聽屬於自己的ASMR。現場有可以置放手機位置供自拍，麥克風收音亦可直接與手機連接，不妨透過敲擊、摩擦還是輕聲耳語，看看自己是否有潛力成為ASMR創作者。
【展覽詳情】
名稱：《感官怪奇：走進 ASMR 的世界》
地點：啟德協調道 2 號 AIRSIDE 312 號舖 GATE33 藝文館
日期：2025 年 3 月 14 日至 7 月 13 日
開放時間：週一至週四 12pm - 8pm；週五至週日 11pm - 9pm