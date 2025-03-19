讓人頭皮發麻！ASMR展超舒適場地聽觸發　更可自己創作｜藝術三月

【展覽/ASMR/藝術三月】你是否曾在夜深人靜時，戴上耳機，聽YouTube上輕柔耳語聲，彷彿有人在耳邊細語，瞬間放鬆下來？或是當手指輕敲麥克風「咚咚」聲響起，你的頭皮開始微微發麻，像是被一股溫暖電流輕輕撫過？



《感官怪奇：走進 ASMR的世界》展覽現場圖片（AIRSIDE）

從耳語、咀嚼聲到刷子輕刷麥克風「沙沙」聲，都是所謂「ASMR」體驗，透過聲音、觸感與視覺牽引感官深處，近年在Youtube大為流行，成為不少人每日放鬆必備品。這種原本只屬於線上的感官現象，最近就被完整搬進實體空間。AIRSIDE將英國倫敦設計博物館大人氣展覽《感官怪奇：走進 ASMR的世界》帶來香港，不如看看有什麼亮點？

什麼是ASMR？

ASMR（自主感官經絡反應）是一種能令人感到深層放鬆或莫名愉悅的感官體驗，常因特定聲 音或動作而觸發，ASMR 觸發因素多種多樣，例如耳語、輕敲聲或刮刷物件觸感等。在社交平台上，標籤為「ASMR」的影片總瀏覽量已突破千億次。對許多人來說，ASMR是一種常用舒緩壓力、對抗孤獨與焦慮方式。

展覽第一部分便是介紹ASMR起源，帶領觀眾回顧這一現象誕生。2009 年，Jennifer L. Allen 創造「ASMR」一詞，描述一種深層平靜與愉悅的身體感覺。展區展示 Allen個人檔案，見證 ASMR 從網路留言板走向全球文化舞台歷程。一群人在網路論壇上討論「頭皮發麻」的感覺，最終竟然創造出一場席捲全球文化運動。

「特長梳化」超舒適沉浸式體驗ASMR

《感官怪奇：走進 ASMR的世界》展覽核心為佔地超過 1,000 平方呎的「ASMR 領域」（AIRSIDE）

展覽核心為佔地超過 1,000 平方呎的「ASMR 領域」，場內標誌性「特長梳化」以超過一公里長柔軟條狀靠枕構建而成。這件裝置邀請觀眾在舒適空間中專心觀賞與聆聽13件ASMR 作品，涵蓋催眠、冥想、耳語、近距觀看精細工作等場景，甚至有狗狗第一次送往寵物美容體驗片段，極度療癒，大家可能要小心不要在展館內睡著。

《感官怪奇：走進 ASMR的世界》展覽有平常大家在ASMR片段常見雙耳麥克風可供試玩（AIRSIDE）

場內亦有平常大家在ASMR片段常見雙耳麥克風可供試玩，透過裝置在自己耳朵不同部位上輕敲，別有一番趣味。這個柔軟梳化場地設計，亦獲得了2022年 Dezeen 年度「最佳展覽設計獎」。

向「ASMR教父」Bob Ross致敬！

《感官怪奇：走進 ASMR的世界》展覽展出三幅 Ross 原創畫作、其經典節目《繪畫的樂趣》片段及標誌性 YouTube 獎牌（AIRSIDE）

除了ASMR創作者作品外，也有一種影片非特意觸發ASMR，卻讓觀者有一種莫名舒適感，被稱為「非刻意 ASMR」。已故電視節目主持人兼畫家Bob Ross經典節目《繪畫的樂趣》（The Joy of Painting）便是其一，他以溫婉聲音與柔和筆觸，被新一代公認為「ASMR 教父」。現時Bob Ross官方YouTube頻道擁有接近六百萬名訂閱者，且數量仍在持續增長。

《感官怪奇：走進 ASMR的世界》展覽展出三幅 Ross 原創畫作、其經典節目《繪畫的樂趣》片段及標誌性 YouTube 獎牌（AIRSIDE）

展區展出三幅 Ross 原創畫作、其經典節目《繪畫的樂趣》片段及標誌性 YouTube 獎牌，讓觀眾沉浸在「非刻意 ASMR」魅力。大家在影院般環境看Bob Ross畫筆刷動、點描與刮擦的聲音，大概非常放鬆。

復刻最好睡香港交通工具

既然展覽來到香港，自然也有一些本地元素。本地藝術家簡僖進（AK Kan）及林建霖（Kin Lam）作品《我企喺度都瞓得著，更何況有位坐》將三組被香港人喻為「最好瞓」交通工具場景和聲音複製呈現，包括港鐵、巴士、小巴。

《感官怪奇：走進 ASMR的世界》展覽作品《我企喺度都瞓得著，更何況有位坐》（AIRSIDE）

兩位藝術家於多個月來不斷乘坐此三項交通工具，將錄得之車內車外聲音，以聲音傳感器及玻璃作為媒介，讓觀眾「置身其中」去聆聽和感受。當觀眾「挨」住「窗口」位置，則可聽/感受到引擎聲、玻璃及金屬扶手震動聲、車內人聲、街上車聲及城市之聲等，這些治癒「白噪音」可能就是交通工具成為港人「安睡場所」的原因。

還可以自己動手錄ASMR影片！

《感官怪奇：走進 ASMR的世界》展覽作品《ASMR創作站》，圖內為本地藝術家簡僖進（AK Kan）及林建霖（Kin Lam）現場示範（AIRSIDE）

最後介紹的《ASMR創作站》，則是編輯認為本個展覽最好玩作品。兩位藝術家揀選了一系列「本土日常物」，包括拖鞋、蒸籠、毛筆、雞毛刷等，讓參觀者自己動手製作及傾聽屬於自己的ASMR。現場有可以置放手機位置供自拍，麥克風收音亦可直接與手機連接，不妨透過敲擊、摩擦還是輕聲耳語，看看自己是否有潛力成為ASMR創作者。

【展覽詳情】

名稱：《感官怪奇：走進 ASMR 的世界》

地點：啟德協調道 2 號 AIRSIDE 312 號舖 GATE33 藝文館

日期：2025 年 3 月 14 日至 7 月 13 日

開放時間：週一至週四 12pm - 8pm；週五至週日 11pm - 9pm

