專訪｜在超現實風景中療癒焦慮　泰國當紅藝術家Gongkan的傳送門

【藝術家/專訪】黑洞不僅僅是一種宇宙現象，也可以是現代人心靈出口。泰國當代藝術界炙手可熱名字 Gongkan（本名Kantapon Metheekul），以其標誌性「傳送門」黑色洞口，結合天空、雲朵、流水等自然意象，與畫中反覆出現的稚氣孩童，編織出夢幻超現實風景。



泰國藝術家Gongkan（Phillips）

近期他趁藝術月訪港，不僅帶來個展，更與富藝斯（Phillips） Dropshop合作推出限量版畫。其作品在拍賣場與Art Basel等國際舞台頻頻亮相，早已是收藏家關注焦點。藉此難得機會，我們與 Gongkan深入對談，探尋他從廣告界投身純藝術心路歷程，解讀「傳送門」背後不斷演化哲思，以及他對內在探索之剖白。

泰國藝術家Gongkan作品（圖片來源：phillips）

Q：你作品橫跨廣告、街頭藝術、純藝術等媒介，你藝術路途是怎樣的？

Gongkan： 我自小熱愛繪畫藝術，很早清楚想走這條路。但在我成長年代，泰國社會普遍認為藝術難以維生，父母不太支持。因此，大學時我選擇商業藝術，希望在藝術與商業間找到平衡點，畢業後就進入廣告公司擔任了兩年藝術總監。然而，我逐漸意識到不想再為推銷商品服務，內心更渴望純藝術創作，進行更深層次探索。於是，我決定離開曼谷前往紐約。我在紐約待了四年，那段時間主要沉澱自己，重新學習純藝術與油畫技法。

Q：紐約時期似乎是你藝術生涯關鍵轉捩點，不僅讓你重拾純藝術，還催生街頭藝術嘗試與標誌性「傳送門」母題。當時是什麼觸發這些轉變？

泰國藝術家Gongkan作品（gongkan/IG）

Gongkan： 剛到紐約時，身為外來者，我沒有人脈，很難獲得畫廊展出機會。那段時間我感到非常沮喪抑鬱，甚至有些絕望。在這種情緒下，我決定「豁出去」，不再受限傳統管道，街頭藝術成為我的出口。它不需畫廊許可，我可以隨心所欲創作，甚至不太在乎是否會被警察逮捕。

正是在那段艱難時期，我開始思考「傳送」概念。最初想法很直接：渴望逃離當下困境，去往更好地方，一個能讓生活事業改善的所在。「傳送門」在那時對我而言，代表對自由、更好未來的嚮往。我觀察到，身邊許多紐約人似乎有類似感受，這促使我將想法視覺化，創作最初「傳送門」系列街頭作品。

泰國藝術家Gongkan作品（gongkan/IG）

Q：「傳送門」已成你作品中最核心視覺符號，這對你個人來說有什麼意義？

Gongkan： 「傳送門」概念確實跟著我一起成長。在我26歲初創此系列時，它主要承載年輕人對成功、改善現狀的渴望——好工作、好事業、功成名就，是一種向外看的追求。

但隨年歲增長，我對它的理解逐漸轉向內在。當我壓力過大、思慮過多時，它提醒我需要從紛擾中「傳送」回現實，回到自己內心，問問自己「還好嗎？」。它變成從自我束縛中尋求解脫、學習自我接納的象徵。

泰國藝術家Gongkan作品（gongkan/IG）

到近期，尤其在這次展覽作品中，「傳送門」更像一部「時光機」。它不僅連接空間，還連接時間與記憶，帶領觀者（和我自己）探索過去經歷、童年回憶及文化根源。所以，其意義從單純物理移動，擴展到情感通道、記憶入口。

Q: 許多作品反覆出現小男孩形象，這容易讓人聯想到藝術家自身投射，此男孩形象與你有多大關聯？

泰國藝術家Gongkan與其作品（gongkan/IG）

Gongkan： 其實，「傳送門」系列起初並非以男孩為主角，最早出現只是一個單純「門」或洞口圖形。後來加入男孩形象，他確實很大程度代表我。畫這個男孩時，感覺像看到自己穿越洞口，前往渴望之境。然而並非所有作品都需要男孩，角色選擇完全取決我想傳達的概念和故事。有時為配合主題，我會畫女孩、同性戀者，甚至佛像。人物形象只是載體，服務於作品整體主題。

Q: 你提到創作源於自身遇到的問題，你最常透過作品探討哪些議題？

Gongkan： 對我而言，問題常是創作起點。當生活中遇到難題，或觀察到社會現象引發疑問時，反而能激發更多靈感。我常思考：世界為何如此運作？人性為何這樣？文化如何形成？這些疑問成為創作動力。藝術作品像我的工具，讓我能將內心思考與質疑視覺化呈現。

泰國藝術家Gongkan作品（gongkan/IG）

我認為我們這代人面臨非常多問題與衝突，「代溝」是其中一個顯著例子。成長背景、價值觀念差異，使不同世代間常難以理解彼此。除個人成長與自由，我非常關注「平等」。這包含性別平等，尤其在相對傳統亞洲文化背景下，LGBTQ+ 群體面臨的挑戰。我出生在傳統泰裔華人佛教家庭，對性別多元化接受度不高。畫作成為我一種間接、更安全表達方式，讓我能談論那些難以直接溝通的話題。

Q：你提到近期創作有意打破過往標誌性風格，例如不再固定使用男孩與黑色洞口組合，是什麼促使你做此轉變？

Gongkan： 促使我轉變，主要是內在聲音。我意識到，雖然「男孩與黑洞」組合帶來辨識度和市場認可，但我不想因此被框住。藝術家生命有限，我不想不斷重複自己。我問自己：我只有這一生，為何只能畫男孩和傳送門？我的作品談論自由，但我自己卻被符號束縛嗎？

泰國藝術家Gongkan作品（gongkan/IG）

尤其籌備上一個展覽時，這種感受特別強烈。我決定勇敢一次，打破框架。過程充滿焦慮，擔心市場和觀眾無法接受。但最終我說服自己：我還年輕，現在有本錢嘗試、面對可能失敗。這個轉變對我而言，是找回創作自由、忠於內心表達的重要一步。

Q：你香港最新個展深入探討諸多「衝突」主題，畫面融合例如佛教符號與宇宙背景等看似矛盾元素，能否具體談談此新系列主要聚焦哪些衝突？

泰國藝術家貢坎（Gongkan）作品（當代唐人藝術中心）

Gongkan： 此最新系列確實是我內在衝突的直接反映。這些衝突來自生活方方面面：文化身份上拉扯（泰裔華人背景與西方影響）、宗教信仰間矛盾、家庭期望衝突、世代價值觀差異，及步入三十歲後的「四分之一人生危機」（Quarterlife-crisis）。

在全球化背景下，這種多元文化、價值觀碰撞，使內在衝突感更強烈，作品中矛盾元素正是我嘗試視覺化這些內外張力。我希望此系列不僅是我個人狀態寫照，更能引發同代人共鳴。

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【展覽詳情】

名稱：貢坎《異時・相系》

日期：即日至2025年5月14日

地點：當代唐人藝術中心 香港黃竹坑空間



Q：這次與富藝斯 Dropshop 合作，你挑選三幅作品製作成限量版畫。這三幅作品似乎正處於你風格轉變過渡階段。能否談談選擇這三件作品的原因？

Gongkan： 這次選擇的三幅版畫，是我們共同討論決定。這三件作品扮演橋樑角色，連接我上一個系列與目前最新創作方向。它們既保留一些熟悉元素，又融入新思考與視覺語言。例如，可見宗教符號與西方象徵並置，探討文化對話或衝突。另一件作品中，傳送門展現來自不同時間、維度景象碎片，營造出超現實、多重次元混合感。