參與「大阪亞洲電影節」　展開一場不一樣的文化體驗｜何故專欄

這次日本之旅，除了是將「回憶中的香港味道」帶到東京的美食之旅，也是電影之旅，更是文化體驗之旅！



《茶餐廳的親善大使 Tokyo Party》圓滿結束後，在東京悠閒了兩天，就出發前往大阪，參與第二十屆大阪亞洲電影節。



3月19日上午，東京突然刮起大風雪，這是罕見的三月雪，我會稱之為「櫻花雪」！我在池袋西口街頭等待駛往羽田空港的巴士時，看著雪花紛飛，起初只是一點點，隨後變成一片片，就像是櫻花的花瓣，在凜凜寒風中，交織出一幕幕漂亮的風景。很特別的東京體驗。

因為大風雪的關係，航班延誤了一個多小時，打亂了當日的安排，從伊丹空港到達大阪車站已接近下午三時，趕不及觀看木村聰志導演的《代々木ジョニーの憂鬱な放課後》（英文片名「Yoyogi Johnny」，我會嘗試翻譯為「代代木尊尼放學後的憂鬱」），就決定改變行程，在溫泉酒店放下行李後，選擇到梅田的TOHO CINEMS，觀看《地下忍者》（UNDER NINJA）的真人電影。

作者於梅田的TOHO CINEMS觀看《地下忍者》（UNDER NINJA）的真人電影（作者提供）

《UNDER NINJA》改編自花澤健吾創作的同名漫畫，由福田雄一編劇和導演，山崎賢人和濱邊美波主演。故事講上述忍者組織NIN的「末端忍者」（下忍）雲隠九郎（山崎賢人 飾）奉命潛入「講談高中」（講談社《週刊Young Magazine》連載）調查有關迷之組織UN的線索，跟同班女同學野口彩花（濱邊美波 飾）產生了錯綜複雜的關係……坊間評價一般，也許是室剛和佐藤二朗的硬搞笑令人吃不消，但我個人是收貨的，因為劇情並不重要，我純粹是為了動作導演田渕景也而入場的，打鬥場面果然沒令我失望，可算是值回票值！（日本逢星期三戲院有優惠，戲票特價1300円。）

3月20日，把握陽光普照的好機會，重臨大阪城。受惠於Disney+的《幕府將軍》（Shōgun）熱播兼且囊括多項大獎女，當日所見大阪城有很多外國遊客慕名而來，成功帶動「大阪城經濟」，影視作品的文化軟實力，可見一班！香港曾經被譽為「東方荷里活」，值得好好思考如何利用我們本身擁有的優勢。

「Hong Kong Gala Screening」電影放映會（作者提供）

天守閣大排長龍，等待時間需要最少一小時，果斷轉為到附近的豐國神社逛了一圈，然後離開大阪城，穿過大阪城公園，觀賞了早櫻，就乗坐JR環狀線，輕鬆前往位於福島區的ABC Hall，當日電影節共有兩部香港電影放映，分別是下午放映的《看我今天怎麼說》（我見證日本觀眾對黃修平的熱情，有人竟然拿着《狂舞派》的DVD請他簽名！），以及晚上《久別重逢》的「Hong Kong Gala Screening」。

「Hong Kong Gala Screening」電影放映會（作者提供）

「Hong Kong Gala Screening」電影放映會由文化體育及旅遊局、文創產業發展處及電影發展基金贊助，並獲得香港駐東京經濟貿易辦事處支持舉辦，約300名來自日本（還有香港）的電影愛好者參加。當晚的嘉實包括《看我今天怎麼說》的導演黃修平、《久別重逢》的導演梁禮彥、《從今以後》和《破。地獄》的演員梁雍婷、今屆大阪亞洲電影節的評審袁澧林、以及香港駐東京經濟貿易首席代表歐慧心。

大阪亞洲電影節《看我今天怎麼說》放映前，為黃修平導演打氣。（作者提供）

歐女士致辭時提示，香港經濟貿易辦事處很榮幸能夠支持「Hong Kong Gala Screening」，與一眾來自香港的電影人才參與大阪亞洲電影節。「展現香港的文化多樣性和卓越創意是我們的首要任務。透過向海外觀眾推廣香港電影，我們希望分享我們對電影和香港的熱愛，展現香港是一個擁有多元文化藝術的活力城市。」電影正式放映前，播放了啟德體育園的宣傳片。

電影放映後，梁禮彥參加分享會與觀眾交流，台上對談的嘉賓是著有【胡金銓武俠電影作法】的日本影評人宇田川幸洋（左）。（作者提供）

已經是第三次觀看《久別重逢》，竟然比前兩次更感動，果然是不枉此行！電影放映後，梁禮彥參加分享會與觀眾交流，台上對談的嘉賓是著有【胡金銓武俠電影作法】的日本影評人宇田川幸洋。梁禮彥分享了創作緣起，重點是「從年輕的自己身上重新尋回力量」，日本觀眾的提問包括電影中代表性的「達摩日出」，梁禮彥如何跟主角鄭伊健和音樂人陳光榮合作等。散場後，大批觀眾找梁禮彥簽名和合照留念。

《看我今天怎麼說》於第二十屆大阪亞洲電影節獲競賽單元「特別表揚 」（Special Mention）殊榮。（作者提供）

是次大阪電影之旅，雖然有失預算，卻是不一樣的文化體驗，而且充滿了意外驚喜。最後，恭喜《看我今天怎麼說》從13齣競賽作品中脫穎而出，獲得競賽單元「特別表揚 」(Special Mention) 殊榮。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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