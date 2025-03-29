藝術月展覽第二彈 ！當紅泰國藝術家貢坎、暗黑大師H.R. Giger展

【藝術三月/展覽】三月末香港藝壇熱度不減，Art Basel與 Art Central揭幕後，各大畫廊乘勢推出壓軸展覽。以下我們精選本週重點展覽，涵蓋當紅藝術家與經典大師之作，有個別展覽更吸引了村上隆前往觀看。趁著週末空閒，不妨參考此指南，細味藝術月餘韻。



當代唐人藝術中心｜貢坎《異時・相系》

貢坎《Non-Traditional Recipe》(當代唐人藝術中心）

日期：即日至2025年5月14日

地點：當代唐人藝術中心 香港黃竹坑空間



泰國藝術家貢坎（Gongkan）憑其「傳送藝術」（Teleportation）系列近年迅速崛起，作品以鮮明色彩與簡約構圖描繪小男孩穿越黑洞情景，在藝博會和拍賣場上備受矚目。這次當代唐人藝術中心為貢坎舉辦個展《異時・相系》，展出全新繪畫與裝置作品，延續既有風格，探討社會規範、文化編碼與道德價值等議題。展題「對的人／錯的時間」隱喻人與時間間不完美契合。

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畫作中，金色泰國寺廟與銀色飛行物體在黑暗宇宙中輝映，生日蛋糕幻化為冒煙污染工廠，暗示人類在壓迫與孤立中掙扎。展場亮點是一組中式餐桌裝置，擺放由消費文物製成「菜餚」，如襪子花卷、放上CD的蒸籠等，激發觀者重新反思文化差異與全球化影響。

泰國藝術家貢坎（Gongkan）作品《Fusion Cuisine》（當代唐人藝術中心）

WOAW Gallery｜H.R. Giger Hong Kong

日期：即日至2025年4月18日

地點：灣仔日街三號 WOAW Gallery



提到 H.R. Giger，或許會聯想到經典電影《異形》（Alien）外星人形象設計，這不僅讓他獲奧斯卡最佳視覺效果獎，更成為他作品代名詞。Giger 融合人體與機械「生物機械風」美學影響深遠，使其成為超現實主義重要代表人物。

H.R. Giger造型獨特Harkonnen 椅子（WOAW Gallery IG）

「H.R. Giger Hong Kong」展覽由 WOAW Gallery 聯合 KALEIDOSCOPE 與 Mai 36 Galerie 推出，回顧這位傳奇藝術家一生創作。展品包括來自東京 Giger Bar 兩扇原裝門，以及造型獨特Harkonnen 椅子，充分展現極致黑暗美學。

H.R. Giger作品（WOAW Gallery IG）

展覽亦收錄了Giger 1969年與 Galerie Bruno Bischofberger合作推出的「Biomechanoid」系列作品，這一系列作為其後來生物機械風格奠基石，體現Giger對人體與機械結合狂熱追求。

高古軒 | 莎拉‧施個展

莎拉‧施，《此刻永恆》，2025年作（Gagosian）

日期：即日至2025年5月3日

地點：⾹港中環畢打街號畢打⾏樓 ⾼古軒



作為藍籌畫廊之一，高古軒藝術月展覽自然值得一看。這次畫廊把美國藝術家莎拉·施（Sarah Sze）作品帶到香港，展出全新⼤型混合媒介畫作，以及⼀系列懸掛雕塑。她以小鳥、狼、手、夕陽等元素穿梭於不同材質之間，模糊平面與立體的界限，創造出極具張力的視覺效果。

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在作品《激流》中，小鳥飛越大片粉紅、橙色與金色區域，與畫面上方鳥群形成呼應，展現流動感與視覺張力。創作靈感來自日本傳統版畫、中國捲軸畫和西方風景繪畫。作品《雙倍速》以垂直空間感為特色，帶領觀眾進入既熟悉又陌生多重世界。值得一提的是，村上隆曾現身展覽預覽，可見這位藝術家吸引力。

貝浩登香港｜艾瑪·韋伯斯特「浮煙」

艾瑪·韋伯斯特（Emma Webster）《製作的方法》（Perrotin）

日期：即日至2025年5月17日

地點：香港尖沙咀梳士巴利道18號K11 ATELIER VICTORIA DOCKSIDE 807室 貝浩登畫廊



另一藍籌畫廊貝浩登則呈現英國藝術家艾瑪·韋伯斯特（Emma Webster）香港首展「浮煙」（Vapors），展出11幅大型油畫，構築出令人不安末世風景，暗示環境劇變臨界狀態與人類的無助。

韋伯斯特結合理論與技術，先用蠟塑雕刻景物，再以 3D 掃描與 Blender 軟件重構光影，最後轉繪至畫布，讓每一幅畫作既保有油彩流動質感，同時又展現出雕塑般立體感與光影變化。核心作品《製作的方法》描繪三葉草與其陰影，她在背景底部放置了一束强光，讓三月草有一種威脅感；另一幅《矮林》放大日本盆景，枝幹在金光中扭曲，神聖與詭異並存。

香港藝術中心｜Collect Hong Kong

日期：即日至2025年4月4日

地點：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心



Collect Hong Kong是以本地藝術家為主軸的博覽，結集本地301位藝術家的作品，當中除了掛畫、陶藝、攝影、雕塑外，亦涵蓋裝置藝術及混合媒介藝術等不同媒介，包括邱榮豐作品《Into VI》，利用青綠與白描的技法描繪兩組獨立空間，形成延伸的景色；而楊國芬作品《木石清華（一）》，通過運用可再生的物料，把傳統的二維山水畫轉化成立體的當代藝術，連結中國傳統美學的過去、現在和未來，帶出可持續發展和環保意識；同場還有靳埭強、何兆基、劉小康、蘇慶強等藝術家作品，展現出香港藝術社區的深度和多樣性。

白石畫廊｜小松美羽「聖·萃」

日期：即日至2025年4月15日

地點：香港中環皇后大道中80號 H Queen’s 7-8樓 白石畫廊



在藝術月期間，中環H Queen's大樓也成為藝術愛好者以及藏家必訪地點之一。這次8樓白石畫廊就帶來人氣日本藝術家小松美羽個展「聖·萃」，匯集她最新創作二十多件作品。小松美羽在20歲時憑《四十九日》到廣大讚賞，從此踏上職業藝術家之路。她以神獸等為作品主題，傳達出萬物有靈丶眾生平等生死觀。

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這次展覽名稱「聖・萃」指是神聖共鳴交匯點——象徵著我們與神聖存在（靈魂）和自然產生深刻共鳴和對話之地點或瞬間。藝術家靈感來自歷史悠久禮拜場所與自然景觀，小松將「看不見的能量」轉化為視覺表現，創造物質與非物質交匯藝術空間，邀觀者感受深層精神共鳴。

卓納畫廊｜艾瑪·麥金泰爾「天鵝之擁」

艾瑪·麥金泰爾（Emma McIntyre）作品（David Zwirner）

日期：即日至2025年5月10日

地點：香港中環皇后大道中80號 H Queen’s 5–6樓 卓納畫廊



往下幾層，便是卓納畫廊艾瑪·麥金泰爾（Emma McIntyre）「天鵝之擁」展覽，她以靈動的筆觸與抽象手法聞名，其創作充滿隨機性，顏料傾倒後自然流動，再以筆觸疊加，形成層次分明畫面。

展覽以美國Dream-Pop樂隊Mazzy Star於1996年發行專輯《Among my swan》為題，作品中多次出現天鵝、鶴等意象，象徵神話與歷史中預兆，而這些形象也成為空間定位工具，，賦予畫面一種史詩般氛圍。

Soho House｜藝術收藏導賞

Soho House為著名藝術收藏舉行私人導賞團（Soho House）

日期：即日至另行通知

地點：上環德輔道西33號 Soho House



在藝術月期間，Soho House足跡遍布Art Basel、Art Central、HKWALLS等重要藝術活動，設有多場研討對話與工作坊，而Soho House亦在上環本部為著名藝術收藏舉行私人導賞團，集中香港本地或出生藝術家的作品，Evelyn Taocheng Wang、李傑、梁志和、João Vasco Paiva等博物館級藝術家的作品，還有冼朗兒、蟻穎琳、賴宛珊等新銳名字，高倩彤的霓虹作品《Serene Green 清幽翠綠》更是收藏中的亮點，為Soho House獨特空間再添新色彩。

Soho House為著名藝術收藏舉行私人導賞團（Soho House）

薩奇雅茨畫廊｜威爾．聖約翰個展

威爾．聖約翰（Will St. John）作品（willstjohnart/IG）

日期：即日至2025年4月6日

地點：香港中環皇后大道中80號 H Queen’s 15樓 薩奇雅茨畫廊



藝術月期間，亦有外國畫廊短期在香港佈展，倫敦薩奇雅茨畫廊（Saatchi Yates）便帶來了期間限定威爾．聖約翰（Will St. John）個展。這位美國藝術家作品融合古典寫實主義以及當代敘事主題，以變裝皇后與跨性別模特作為靈感來源，在古典人物造型上融入詭譎元素，創造出突破傳統擬神話形象。

這次他在作品中探索人物與動物形態之間模糊邊界，這些似人又似獸形象具有濃厚神話色彩，暗示著關於身份、表演以及虛實交錯等多重寓意。