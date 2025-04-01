木村拓哉、松隆子新作同期上映　同一導演執導直接對壘｜何故專欄

《摘星廚神：巴黎夢》、《穿越時空の初吻》：塚原亞由子帶給我們追求夢和愛情的勇氣！



2025年3月27日，《摘星廚神：巴黎夢》和《穿越時空の初吻》，兩部令人關注的日本電影，同日在香港正式公映。



《摘星廚神：巴黎夢》和《穿越時空の初吻》，分別由木村拓哉和松隆子這對當年日劇的金童玉女主演，竟然越洋在香港正面對壘，實在非常有趣！

然而，更有趣的是，《摘星廚神：巴黎夢》和《穿越時空の初吻》的導演，都是塚原亞由子（塚原あゆ子）。

導演塚原亞由子（由作者提供）

塚原亞由子可算是近年日本最成功的電影劇女導演，先後七次獲得日劇學院賞最佳導演殊榮，香港觀眾熟悉的連續劇除了由木村拓哉主演的《摘星廚神》（Grand Maison Tokyo），還有由石原聰美主演的《不自然死因硏究所》（Unnatural），以及由綾野剛和星野源主演的《MIU404》，2024年更憑延續《不自然死因硏究所》和《MIU404》同一時空，由滿島光主演的電影《LAST MILE：全面引爆》（LAST MILE），勇奪第49回報知電影獎最佳導演獎。香港已上映由塚原亞由子執導的電影，還有由有村架純主演的《在咖啡冷掉之前》。

《摘星廚神：巴黎夢》遠赴法國拍攝（電影海報）

《摘星廚神：巴黎夢》是同名TBS劇集的昇華版，遠赴法國拍攝，自從「Grand Maison Tokyo」餐廳在日本獲得米芝蓮三星後，尾花夏樹（木村拓哉 飾）和早見倫子（鈴木京香 飾）等人遠赴法國巴黎開設新餐廳「Grand Maison Paris」，尾花誓要成為在法國首位拿到三星殊榮的日本廚師，但在名廚雲集的法國，談何容易？面對種種挫折，尾花能否和同伴們一起克服困難，實現夢想？

《摘星廚神：巴黎夢》最大的賣點當然是木村拓哉（電影劇照）

《摘星廚神：巴黎夢》由連續劇的編劇黑巖勉繼續執筆，他憑被譽為2024年秋季「神劇」的《全領域異常解決室》，勇奪第122回日劇學院賞得獎最佳劇本獎，這是他繼《MY FAMILY》（2022年第112回）和《Last Man-全盲搜查官-》（2023年第116回），第三次獲得此獎項。《摘星廚神：巴黎夢》延續劇集的套路，賞心悅目的創意佳餚，逆境自強的追夢過程，但最大的賣點當然是木村拓哉，他的每一個鏡頭，都散發著耀眼光芒，這正是塚原亞由子最厲害之處。如果你喜歡《摘星廚神》劇集，喜歡木村拓哉，喜歡美食，絕對不可以錯過！

《穿越時空の初吻》是穿越時空的愛情故事（電影海報）

《穿越時空の初吻》從中文翻譯片名已知道，這是一個穿越時空的愛情故事。神奈（松隆子 飾）和硯駈（松村北斗 飾）結婚15年後，對彼此的愛意漸漸被生活磨滅，某天駈竟意外身亡，兩人從此永別，神奈卻突然回到15年前二人邂逅的一天，重遇年輕時的駈。神奈不斷穿越時空，希望可以讓駈繼續生存，一次又一次的失敗後，她發現方法只有一個，就是剪斷兩人命運的紅線，但這是否對他倆最好的結局？真愛，難道必須為為另一半默默付出？甚至犧牲？

《穿越時空の初吻》讓我們反思愛情和結婚的真諦（電影劇照）

《穿越時空の初吻》是金牌編劇兼愛情大師坂元裕二在《怪物》後的最新電影作品，也是他和松隆子在《四重奏》後再度合作。坂元裕二的作品除了有大量的戀愛金句，讓我們反思愛情和結婚的真諦，更重要是充滿了一種獨特的「遺憾美」，過程笑中有淚，最後卻破涕為笑。松隆子的演出舉重若輕，演活了一段平凡女子的不平凡愛情奇蹟。塚原亞由子巧妙地呈現出相隔15年的兩個松隆子，年輕時清純可愛，成熟後充滿韻味，足以滿足不同年代的觀眾。如果你喜歡坂元裕二，喜歡松隆子，喜歡穿越故事，同樣不可以錯過！

《摘星廚神：巴黎夢》和《穿越時空の初吻》，兩部電影雖然題材和風格迥異，塚原亞由子卻帶給我們追求夢想和愛情的勇氣，讓我們可以有力量修補遺憾，重點是天道酬勤，只要不要放棄，「奇蹟」就有機會發生。

塚原亞由子（塚原あゆ子）影視得獎記錄（作品至2024年底）



電影：

2024年 第49回報知電影獎最佳導演獎：《LAST MILE：全面引爆》（LAST MILE）

電視劇：

2014年 第83回日劇學院賞最佳導演獎：《為了N》

2018年 第96回日劇學院賞最佳導演獎：《不自然死因硏究所》（Unnatural）

2018年 東京國際戲劇節最佳導演獎：《不自然死因硏究所》（Unnatural）

2019年 第103回日劇學院賞最佳導演獎：《摘星廚神》（Grand Maison Tokyo）

2021年 第110回日劇學院賞最佳導演獎：《最愛》

2021年 藝術選獎文部科學大臣新人獎：《MIU404》

2022年 第113回日劇學院賞最佳導演獎：《石子與羽男-這種事能告嗎？-》

2023年 第118回日劇學院賞最佳導演獎：《下剋上球兒》

2024年 第122回日劇學院賞最佳導演獎：《海中沉睡的鑽石》（海に眠るダイヤモンド）

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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