展覽｜她與趙無極同代卻被遺忘？重新認識華裔女性藝術先驅賀慕群

【展覽/藝術/賀慕群】上世紀中期巴黎是全球現代藝術熔爐，也是華人藝術家重要舞台。當時趙無極以抽象山水轟動畫壇，朱德群在光色韻律中尋找東方詩意，而常玉則以簡約線條重塑人體美學，這些名字被寫入西方現代藝術史，成為「東方遇見西方」經典範本。



然而，在以自由與獨立著稱的「大茅屋學院」（Académie de la Grande Chaumière），還有一位同樣來自中國的女性藝術家，在貧困與孤獨中默默耕耘，卻長期被主流敘事遺忘——她是賀慕群（1924-2012）。



賀慕群肖像（1960年代，賀慕群在巴黎畫室中）（Asia Society）

亞洲協會香港中心近期舉辦「玩·具：賀慕群百年回顧展」，匯集其近百件代表作品，跨越近一個世紀的人生與藝術創作，涵蓋油畫、素描、版畫及珍貴檔案，重新梳理這位女性現代藝術先驅的藝術遺產。

玩·具：賀慕群百年回顧展（海報）

誰是賀慕群？

賀慕群1924年出生於浙江寧波，抗日戰爭爆發後，舉家逃難至上海，家道中落的她白天在工廠做工，夜晚堅持學畫。或許是這段經歷塑造了她堅韌氣質，也讓其作品始終關注底層生命力。

賀慕群《看展覽》（Asia Society）

她在20多歲時離開家鄉旅居海外，先是到台北，後來在1950年遠赴巴西聖保羅，並在當地頂尖畫廊Sao Luis舉辦個展。南美熱帶色彩與原始主義風格，深深影響了她後期濃郁用色與簡練造型。她在巴西生活十多年，更在當地生兒育女。

「玩·具：賀慕群百年回顧展」現場圖（Asia Society）

後來在1965年，她進入大茅屋學院（Académie de la Grande Chaumière）學習，開啟職業藝術家生涯。1968年，油畫《玩偶系列》獲法國婦女沙龍大獎令其聲名鵲起。法國文化部1970年授予其專屬畫室，肯定其藝術成就，這間畫室前主人正是趙無極。

賀慕群肖像（1960年代，賀慕群在巴黎畫室中）（Asia Society）

1996年後，她往返巴黎與上海，在中國美術館、上海美術館、上海中華藝術宮等機構舉辦重要個展，並將60餘件代表作捐贈上海美術館。晚年嘗試宣紙與油彩混合創作，直至2012年逝世。

其作品融合塞尚、高更後印象派風格與中國寫意精神。靜物以厚重色塊堆疊出雕塑感，人物省略五官而以輪廓傳遞情感，麵包、蔬果、勞動工具等日常物件被放大至充滿畫面，賦予近乎宗教性的莊嚴。風格純樸自然，簡潔有力。

她不僅在中國現代藝術史中佔有重要地位，同時是一位被低估的大師，作為亞洲女性現代藝術家重要一員，在重塑全球藝術史中起到關鍵作用。

香港回顧展首度公開重要作品

「玩·具：賀慕群百年回顧展」現場圖（Asia Society）

展覽標題取義「玩具/遊戲」，突破對賀慕群「苦難藝術家」的單一想像。策展團隊以「行、玩、磨、歸、刻」為軸，呈現其不同時期創作風格與心路歷程，亦提取作品中蘋果、麵包、南瓜等日常物件，放大抽象化成為空間裝置。

賀慕群《玩具系列》（Asia Society）

展覽亮點包括1968年巴黎「婦女沙龍展」獲獎作品《玩具系列》，該系列確立其在歐洲藝術界地位。她以暗紅、暗黃與墨綠色塊描繪相依人物，在抽象幾何風格中，畫面中一家三口看書、擁抱、遊戲，讓人感覺溫馨祥和。

走在展覽中，不難發現她不少作品都是靜物畫作，麵包、蘋果、南瓜等日常之物成為她最愛題材之一，她以凝練具象方式描摹最平常之物、 最平凡生活，這和她到巴黎後節儉生活作風相關，大型畫作《二簍蘋果》（1978）便是其一，這次亦是首次公開。至於其極具現代主義的人物肖像《蹲》（1970）同樣值得一看，人物結構如雕塑，筆觸卻流暢生動。

賀慕群《買麪包》（Asia Society）

她在巴黎期間，曾為生計所迫學習銅版畫，這成為她藝術重要分支。作品兼具油畫的厚重與版畫簡約，線條如刀刻般銳利。展覽將通過手稿、銅版畫雕刻母版、檔案及版畫作品，呈現她如何通過版畫語言拓展現代主義的表現邊界，其1972年作品《買麪包》便是當中代表作品之一。

【展覽詳情】

名稱：玩·具：賀慕群百年回顧展

地點：中國⾹港亞洲協會⾹港中心

日期：即日至2025年7月6日

