影后Tilda Swinton親自策劃40年回顧展！西班牙名導艾慕杜華協力

【Tilda Swinton/展覽】奧斯卡影后Tilda Swinton（泰達·史雲頓 ) 英國演員以其多變銀幕形象和雌雄莫辨氣質著稱，在電影界和時尚界都受到矚目。最近這位仙氣十足的演員就將於今年九月在阿姆斯特丹Eye Filmmuseum舉辦個人回顧展《Tilda Swinton – Ongoing》，這次展覽由她親自策劃，展示她四十年來創作歷程和與其他藝術家合作。



蒂達史雲頓（Tilda Swinton）（Getty Images）

Tilda Swinton自1986年《卡拉瓦喬》開始她演藝生涯，她演過許多不同類型角色，例如Sally Potter《奧蘭多》、Michael Clayton鏡頭下律師、Jim Jarmusch《唯愛永生》吸血鬼，以及《奇異博士》古一法師等。她也曾在同一部電影中飾演多個角色，Joanna Hogg《永恆的女兒》和魯卡·加達連奴（Luca Guadagnino）《窒息》便是這樣的例子。

《Tilda Swinton – Ongoing》不只是回顧展，更著重於Tilda Swinton與其他藝術家之合作。展覽包含八件作品，其中五件作品由 Tilda Swinton 與五位對其電影生涯產生重要影響導演共同創作。

艾慕杜華執導最新作品《隔壁的房間》，由蒂達史雲頓及茱莉安摩亞主演。（《隔壁的房間》電影劇照）

這些合作導演包括西班牙大導艾慕杜華（Pedro Almodóvar），他近期執導了由 Tilda Swinton和Julianne Moore主演影片《隔壁的房間》（《The Room Next Door》）；意大利導演Luca Guadagnino與Tilda Swinton已有五次電影合作經歷；英國導演Joanna Hogg是Swinton童年好友，兩人合作關係深厚；美國導演Jim Jarmusch曾四次執導Swinton出演電影；至於來自泰國的導演阿比查邦·韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul），Swinton就主演了他 2021年作品《記憶》。

除了與電影導演合作，展覽還納入與時尚和攝影領域重要人物共同創作作品。第六件作品是與法國時尚史學家、策展人Olivier Saillard合作開發的一項表演與裝置結合項目。據悉，作品靈感來源於 Swinton 本人，旨在透過 Saillard 獨特視角，探索服裝、身體、記憶與個人歷史之間關聯。

Tim Walker與Tilda Swinton的合作成果。（Tim Walker）

第七件作品則由英國著名攝影師提姆·沃克（Tim Walker）負責創作。他以其獨特的視覺風格聞名，與Tilda Swinton有著長期合作關係，曾為多家刊物拍攝過一系列以她為主角攝影作品。這次為展覽創作新作，將聚焦於Tilda Swinton個人根源。

Tilda Swinton銀幕首秀便是 1986 年賈曼執導之《卡拉瓦喬》（劇照）

展覽第八件作品具有特殊紀念意義，旨在向已故英國先鋒電影製作人德瑞克·賈曼（Derek Jarman）致敬。賈曼不僅是 Swinton導師，也是引領她進入電影世界的伯樂，Tilda Swinton銀幕首秀便是 1986 年賈曼執導之《卡拉瓦喬》。賈曼於 1994 年去世，但他對 Swinton藝術道路產生了深遠影響。在此次展覽中，Swinton將首次公開展示一批來自賈曼私人收藏、此前從未曝光 8mm 檔案影像素材。不僅是對這位重要合作夥伴的緬懷，也為研究賈曼之電影創作及其與 Swinton 早期合作提供珍貴視覺資料。

Joseph Sacco's Oeil de Jeune Femme (© Tim Walker/Eye Filmmuseum)

為配合《Tilda Swinton – Ongoing》展覽舉辦，Eye Filmmuseum 還將策劃一系列相關公共項目與活動。館內電影院將放映精選Swinton主演長片與短片。此外，活動內容也將重新檢視對 Swinton 藝術發展具有重要意義的德瑞克·賈曼以及其童年好友喬安娜·霍格作品，更深入探討將透過大師班、講座以及結合表演形式的「Eye on Art」活動展開，有興趣讀者可留意官網資訊。