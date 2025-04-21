《Last Mile：全面引爆》佈局精心　讓我們反思的是…｜何故專欄

《Last Mile：全面引爆》佈局精密，演員精彩，是一套充滿啟發性，讓我們反思「What do you want？」的推理電影，如果你喜歡日劇《不自然死因研究所》和《機動搜查隊404》，將會有額外的樂趣，甚至特別的共鳴。



《Last Mile：全面引爆》（電影海報）

《Last Mile：全面引爆》(ラストマイル)由新井順子監製，塚原亞由子導演，野木亞紀子編劇，既是被譽為「日劇黃金鐵三角」再度合作，也是將「野木宇宙」延伸至大銀幕，由滿島光和岡田將生領銜主演，其他演員包括：藤岡靛、中村倫也、阿部貞夫、火野正平、酒向芳、大倉孝二、安藤玉恵等，加上兩部日劇的主演助陣，借用塚原亞由子的說法，這是屬於她們的「復仇者聯盟計畫」，結果成績斐然，榮登日本五星期票房冠軍，突破59億日元票房紀錄！

《Last Mile：全面引爆》由滿島光和岡田將生領銜主演（電影劇照）

《Last Mile：全面引爆》講述購物平台黃金銷售期「Black Friday」前夕，世界級購物網站「DAILY FAST」接連發生速遞爆炸事故，最終演變為令全日本陷入恐慌的神祕連環爆炸事件，兇手更預告已準備了12個炸彈，新上任的物流中心負責人舟渡Elena（滿島光 飾）臨危受命，和團隊經理梨本孔（岡田將生 飾）一起收拾這前所未見的局面。兇手是誰？他為什麼設置炸彈？是為了向「DAILY FAST」報復？或是向社會傳達什麼訊息？但更重要的是，兇手如何在守衛森嚴的「DAILY FAST」倉庫裡放置炸彈？下一個受害者又會是誰？

滿島光演活了舟渡Elena這個複雜的角色（電影劇照）

《Last Mile：全面引爆》與同樣由野木亞紀子編劇的日劇《不自然死因研究所》（Unnatural）和《機動搜查隊404》（MIU404）共享世界觀，讓我們跟一班老朋友久別重逢，看著麻生久美子、綾野剛、星野源、窪田正孝、松重豐、石原聰美、井浦新、市川實日子、藥師丸博子、龍星涼逐一登場，真的有種莫名的興奮，更重要是他們不只是插科打諢，而是各師其職，合力解開謎團，不得不佩服野木亞紀子環環緊扣的精心佈局，而且善用每一記伏筆，以及每一個角色，厲害！

戲中很多曾參演野木亞紀子編劇的日劇演員登場（電影劇照）

《Last Mile：全面引爆》的案件在「DAILY FAST」西武藏野物流中心發生，故此由警視廳西武蔵野警察署負責調查，在桔梗結弦（麻生久美子 飾）署長的領導下，《機動搜查隊404》裡的「機動搜查隊」在爆炸現場搜集跡證，伊吹藍（綾野剛 飾）和志摩一未（星野源 飾）這對歡喜冤家找到了關鍵嫌犯，竟然是「DAILY FAST」的前任團隊經理山崎佑（中村倫也 飾），但他因為「意外」成為了植物人。《不自然死因研究所》「UDI Lab」就負責在解剖室中抽絲剝繭，三澄美琴（石原聰美 飾）從死者體內發現了驚人秘密，而當年山崎佑的家人曾經向三澄夏代（藥師丸博子 飾），加上舟渡Elena和梨本孔的明查暗訪，終於還原了五年前的「意外」，以及連環炸彈事件的真相，「DAILY FAST」日本總負責人五十嵐道元（藤岡靛 飾）正是關鍵人物……

藤岡靛是戲中關鍵人物（電影劇照）

《Last Mile：全面引爆》前半段成功誤導觀眾，兇手就在「DAILY FAST」西武藏野物流中心裡，舟渡Elena的連串可疑舉動，連同梨本孔一再欲言又止的表情，實在令人充滿迷思，直至梨本孔坦言上一份工作的秘密，以及山崎佑留下的「死亡訊息」，兼且揭開了舟渡Elena的真正身份，故事立即急轉直下，主題也豁然開朗！滿島光演活了舟渡Elena這個複雜的角色，是本片的一大亮點。

編劇野木亞紀子環環緊扣的精心佈局令人佩服（電影劇照）

《Last Mile：全面引爆》以「DAILY FAST」和「羊急便」兩個分屬上下游的物流產業鏈作為主體，某程度上，舟渡Elena以物流中心負責人的身份，不斷向「羊急便」關東分局局長八木龍平（阿部貞夫 飾）施壓，正好呼應「DAILY FAST」內部的「職場霸凌」，以及「廉價日本」的剝削產業鏈。作為下游的「羊急便」沒有條件跟上游的「DAILY FAST」討價還價，故此只可以向下壓價，送貨員每張訂單只能收到150日圓的配送費，而被「羊急便」委託司機佐野昭（火野正平 飾）視為英雄般尊敬和崇拜的優秀快遞司機「やっちゃん」，他的強項是只用10分鐘吃完午飯就馬上工作，代價卻是過勞死。片名「Last Mile」代表貨品物流的最後路程，正好比喻這些為了日本經濟繁榮而默默付出，爭分奪秒地將貨品送到消費者手上的產業鏈最低端基層人員，本片為廣大社畜發聲，向無良心的大企業和幫兇作出控訴。

電影除反思消費主義，以及人生價值，還檢視我們真正需要的是什麼。（電影劇照）

《Last Mile：全面引爆》從開場就反覆出現「DAILY FAST」的廣告標語「What do you want？」，除了反思消費主義，以及人生價值，更重要是檢視我們真正需要的是什麼？我們究竟只可以為了公司和客戶而活？或是必須重新掌握屬於自己的生活和屬於自己的目標？最重要是像舟渡Elena清楚明白自己想要改變什麼？

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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