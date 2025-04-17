期間限定！跟藝術家「大步川流」遊大埔　深度體驗林村河風光人情

【大埔/藝術】今日我們叫大埔的地方，古稱「大步」。自大帽山群巒開始，涓涓細流匯聚成林村河，日夜不息，穿過蔥鬱樹林，流經村落人家，最終匯入吐露港懷抱，而早年漁民、農民則沿著林村河上岸，大步流星地此落地生根，漸漸形成聚落。林村河不僅滋養了沿岸花鳥蟲魚，更塑造出一種獨特生活模式。



「大步川流」活動海報（香港藝術發展局）

先前在大坑以及元朗舉行過的「城中藝遊」計劃今年聚焦大埔，推出全新「大步川流」路線。四位藝術家何遠良、何燕兒、姚俊樺以及陳庭分別透過不同媒介探索大埔故事，創作出四組「期間限定」作品，更會舉辦一系列藝遊體驗活動，邀請大家走入大埔山林與社區，探索這片川流之地。

何燕兒《跟住老友大步走》

藝術家何燕兒與其《跟住老友大步走》手繪地圖（香港藝術發展局）

地點：大埔藝術中心

時間：上午10時至下午6時



從前大埔的水上人是何時「上岸」？你可曾試過在吐露港游水摸蜆？這些問題都在藝術家何燕兒小誌《跟住老友大步走》中得到解答，她本人在大埔出生、成長，時至今日仍然是大埔街坊，本來就是「地膽」之一。

藝術家何燕兒為《跟住老友大步走》繪製插畫（香港藝術發展局）

藝術家何燕兒與六位大埔老街坊傾談，細聽他們在這個社區的生活痕跡。（香港藝術發展局）

而她這次與元洲仔大王廟執委徐先生、光記鏡業老闆杜太太、鴻珍醬園第三代傳人謝先生等六位大埔老街坊傾談，細聽他們在這個社區的生活痕跡。譬如徐先生記得自己小時候會在還沒填海的東昌節海邊「攞魚」（即網魚），謝先生則提起自己以前在開鋪前會到沙欄游水，不論是「大埔人」或「區外人」，這些大埔老街坊在地經驗，都能讓大家重新認識大埔。

何燕兒《跟住老友大步走》（香港藝術發展局）

小誌包含幾部分，有藝術家以街坊故事繪製的大埔地圖，以顏色標註每個街坊個人路線；有小冊子收錄街坊就不同地點口述歷史，當然也少不了每位街坊背景介紹，生動好玩。藝術家何燕兒更將在接下來的週末，連同這些大埔老友重遊小誌創作路線，有興趣讀者可留意官方資訊。

何遠良《珊瑚走上岸》

何遠良《珊瑚走上岸》（香港藝術發展局）

地點：大埔藝術中心

時間：上午10時至下午6時



步入大埔藝術中心，首先映入眼簾的，或許會是何遠良巨型裝置作品《珊瑚走上岸》。一組組色彩鮮豔、形態各異大型充氣珊瑚，如同暫時從海底捧起，棲於這個藝術空間之中。

選擇以珊瑚為主題，其實是因為珊瑚礁曾經在吐露港茁壯成長，然而經過城市發展，大埔海岸線和海洋生態系統被改變，吐露港珊瑚黯然褪色，逐漸被遺忘。除了大型裝置，這次藝術家也和香港中文大學生命科學學院合作，推出「吐露港珊瑚修復探索之旅」講座，談本港珊瑚生態現況及其威脅，還有海下灣珊瑚導賞團，帶領觀眾前往西貢海域，親身觀賞難得一見的珊瑚面貌。當然，如果是對裝置感興趣，亦有工作坊讓參加者動手創作珊瑚充氣裝置。

姚俊樺《寂靜的風水林》

姚俊樺《寂靜的風水林》（香港藝術發展局）

地點：大埔廣福橋



風水林，是華南地區傳統村落常見的一道綠色屏障。在大埔，許多村落都被風水林環抱。這些樹木不僅具有調節微氣候、提供水源、緩解颱風影響、遮擋陽光等實際功能，更在文化信仰中扮演著守護村落、維繫人與自然和諧關係之重要角色。然而，隨著時代變遷，一些村落人去樓空，曾經茂密的風水林也逐漸變得寂靜。

姚俊樺運用拓印（Frostage）技法，將樹木紋理、葉片形態轉移到陶泥之上（香港藝術發展局）

姚俊樺關注到這一點，他特別以社山村風水林及其豐富的樹種為題材，深入林中，細心觀察、感受，運用拓印（Frostage）技法，將樹木紋理、葉片形態轉移到陶泥之上。這一系列質樸陶泥作品巧妙地裝置在廣福橋上，像是將風水林「移植」到大埔居民休憩和主要通道上，繼續為大埔居民遮風擋雨。

為配合這個作品，姚俊樺連同香港戶外生態教育協會導賞員舉行河溪生態導賞團，走入林村河上游，帶領參加者探索這片水域生態奧秘，尋找各種河溪生物足跡。參加者還能以河溪生物為靈感，利用撿拾的自然材料在陶泥上拓印，創作獨特生態杯墊。

陳庭《白日夢觀鳥屋》

陳庭《白日夢觀鳥屋》（香港藝術發展局）

地點：大埔藝術中心

時間：上午10時至下午6時



一般觀鳥屋設有望遠鏡，方便訪客觀察雀鳥及其周遭生態環境。但《白日夢觀鳥屋》則與別不同，這間溫馨小木屋將成為「期間限定」迷你放映室，為觀眾帶來一齣以城鄉生活、萬物有靈為題半劇情半紀錄藝術實驗電影。

陳庭《白日夢觀鳥屋》畫面（香港藝術發展局）

藝術家陳庭本人就居住在大埔林村，創作深受其中生活體驗啟發。《白日夢觀鳥屋》圍繞著人類與雀鳥共存世界，帶領觀眾省思人和自然關係。觀眾坐在這個特別設計「觀鳥屋」內，透過屏幕觀看影像，彷彿真的置身於一個既真實又超現實白日夢境裡。

同時亦會有《一日林村人》觀鳥及社區導賞團（香港藝術發展局）

影片放映之外，陳庭更將與粵劇專家李子蕊在現場表演，李子蕊化身旦角，以粵曲吟唱，巧妙呼應林村自然景象及雀鳥聲音。陳庭則運用在林村尋獲的各類材料，創作出實驗樂器，以獨特音樂節奏為其唱戲伴奏。

同時亦會有《一日林村人》觀鳥及社區導賞團（香港藝術發展局）

同時亦會有《一日林村人》觀鳥及社區導賞團，活動邀請大家成為「一日林村人」，在香港觀鳥會導賞員帶領下，參加者將在林村一帶尋找雀鳥蹤影，沿著河邊漫步，打開五感，感受林村豐富生物多樣性。更特別的是，參加者還有機會造訪藝術家陳庭工作室，在頌鉢聲中沉澱心靈，並在品茗之際，與藝術家閒談日常，感受林村生活點滴。

在四位藝術家所製定的路線之外，主辦單位也安排《從河向海》單車導賞團，讓大家沿著林村河，逐站了解大埔街坊日常生活，亦推出「旅型人」心理測驗，參與者其後還可參與「大步勁抽」，領取「大步川流」限量紀念品，有興趣讀者可以到官網了解更多。

【活動詳情】

名稱：城中藝遊：大步川流

日期：即日至2025年5月5日

地點：大埔藝術中心、廣福橋及多個社區景點

