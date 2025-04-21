魔幻現實小說集《飛往無重島》：一部讓你笑中帶淚的都市療愈之書

【書籍介紹】《飛往無重島》是一部融合魔幻與現實的短篇小說集，帶領讀者進入一個既荒誕又深情的文字世界。在這裏，豪宅會所裏的鷹面女發出神秘嘯鳴，與你搭檯的男同學生出長頸鹿脖子，衣櫃低聲啜泣，潔白雲朵吞噬一切卻不留痕跡⋯⋯這些詭譎的都市異象，與迷霧般的情愛與死亡交織，讓人不禁思索：究竟怎樣一座城市，才能孕育出如此鬼馬浪漫的故事？

文：鄒傅仁｜原題：王德威、金宇澄力薦！《飛往無重島》：一部讓你笑中帶淚的都市療愈之書



《飛往無重島》書封（香港三聯）

書名：飛往無重島

作者：程皎暘

出版社：香港三聯



本書收錄十篇小說，每一篇都像一塊璀璨糖衣，外表絢麗甜蜜，內裏卻藏著殘酷與荒誕。正如王德威教授所言，作者程皎暘書寫了生命惶惑的存在與慾望的無所依附，每一篇都蘊含著「不可承受之輕」。而那個桃花源般的無重島，對現代都市人來說，究竟是解脫的彼岸，還是陷落的深淵？答案或許只有讀者才能揭曉。

作者程皎暘親手繪製《飛往無重島》插圖（jpbooks.plus/IG）

在自序中，作者以親切的口吻邀請讀者進入這場文字探險。她描繪了一個由文字編織的奇妙香港：柬埔寨獵人在碼頭向小鳥問路，文藝大叔牽著雲朵在海濱長廊散步，小女孩哭著要殺掉闖入屋邨的野豬……紛繁角色宛如稜鏡，折射出國際都會背後的荒誕詩意。

程皎暘《飛往無重島》（jpbooks.plus/IG）

這些故事最初只是作者腦海中閃現的玩笑，源於她在繁忙工作中的短暫神遊。過去幾年間，她陸續將這些奇思妙想化為文字，從傢俬、動物到大自然的景物，甚至鬼馬半獸與科技怪胎，都成了小說裏都市日常的一部分。書中的插圖由作者親手繪製，大塊色彩狂野碰撞，粗糙線條個性飛揚，展現了她未經雕琢的原始想像力。

《飛往無重島》的閱讀體驗如同進入巨大的沙漏，從密集的魔幻想像開始，讓讀者逐漸卸下現實的壓力，思緒輕盈飛揚，至書中《少年》這篇，故事主題逐漸從輕盈至沈重，由魔幻到現實。

這部作品不僅獲得知名學者王德威、《繁花》原著作家金宇澄聯袂推薦，更在奇幻與現實的交織中，道盡都市人的孤獨、慾望與思索。它是一場文字的冒險，也是一次心靈的探索。願你在這場旅途中，找到屬於自己的無重島。

（圖片及標題為編輯索尼，本文不代表藝文格物立場。）