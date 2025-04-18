《聽說長洲》一本書勾勒島民在地生活——人人都是水流柴｜開卷樂

不少港人對長洲的印象或許只限於旅遊、馬友、搶包山等，對島上居民的生活只略知一二。作者何光和余知樂也是「島民」之一，在長洲居住了數年。這些年間，她們走訪不同居民、島二代及島三代，嘗試以文字記錄長洲的在地生活、風土文化以及歷史變遷。

文：香港電台開卷樂｜原題：《聽說長洲》——人人都是水流柴



長洲的晚霞。（Edith Cho‎／「社區天氣觀測計劃 CWOS」fb）

封面設計藏玄機

《聽說長洲》是一本以長洲為題材的中英雙語圖文集，書中分了「漁」、「食」、「兩代」和「藝」四部份，合共訪問了25位不同行業、年齡和身份的長洲人。封面的設計令人聯想起海面的漁網，作者之一的何光指出，藍、白色調像海平面的反光狀態。書衣用綠色的漁網包起，則配合長洲以漁業為基礎的面向。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



打開書的第一頁，會見到一張啡黃色的紙，原來是模擬長洲的沙灘；此外，還有一張叫「水流柴」的書籤和船票。何光分享，曾有長洲居民提到，婆婆一代會自稱「水流柴」，意指自己好像漂浮木一樣，逐水漂流，漂到長洲落地生根。早期的長洲，聚居了來自內地不同城市的漁民，俗語「人人都是水流柴」，正是指大家來自五湖四海。

漁業修船式微

長洲以漁業起家，這些漁民建構了長洲的歷史（Unsplash）

長洲以漁業起家，這些漁民建構了長洲的歷史。隨着漁業式微，現時漁民已寥寥無幾，但仍有人從事這一行。＜第三代漁民阿強見證本地漁業的衰落＞訪問了長洲漁民羅少強，街坊都稱呼他做「小露寶」。他自幼跟爸爸出海捕魚，讀書不多的他曾做過地盤，後來父親退休，他便決定子承父業，當年他三十五歲。

早期漁船用拖網捕魚，後來政府在2012年立例禁止，漁船便改用圍網。羅少強歷經這一切的變遷，直到今天，雖然漁業漸漸式微，但他認為只要捕魚能賺錢，就會一直做到老。

重新為螺旋槳上油，是補船匠工作不可或缺的一部分。（吳鍾坤攝）

有漁民自然有船匠，＜末代修船匠牛哥半生守住失傳技藝＞的主角牛哥指出，七十年代香港漁業發展蓬勃，帶動維修行業的發展，單是船廠已有八、九間，但隨後船家大多到澳門及內地修船，香港的修船業亦逐漸式微。牛哥提到修船的工作辛苦，船匠要剷蠔殼、重新加釘、鑽灰騷、髹防洪漆，甚至要懂得潛到水底找出船隻問題。而隨着牛哥榮休，這種辛苦的工藝恐怕後繼無人。

長洲識食

正所謂「辛苦搵來自在食」，長洲居民確實也「好識食」。 何光指出「食」的章節表現了長洲的「在地」和「紮實」。長洲較少連鎖店，島上許多飲食和零售店都是家族生意，他們對成品特別講究。＜多多麵人情美味缺一不可＞介紹長洲車仔麵經特別處理的湯底和餸料。如今，該店的蕭老闆已將業務交到兩個兒子手中。書中亦記錄了來自巴黎的歷史學者搬到長洲後，搖身一變成為法國大廚；亦有攝影師自學做酸種麵包，成為受歡迎的麵包師。

咸鮮與鹹魚製作方法差不多，但需時更短 (Facebook/Marvin Wong)

「漁」章節中也收錄了長洲地道的「漁民食譜」，譬如「大苔薏米粉腸糖水」、「鮑魚綠豆沙」和「咸鮮魚」。何光笑言自己搬入長洲後才開始嚐「咸鮮」。咸鮮與鹹魚製作方法差不多，但需時更短，「漁民早上打了魚回來，再醃幾小時到半日，至晚上便可以蒸來吃。蒸的時候會加少少薑蔥，微鹹，但沒鹹魚般鹹，卻剛好帶出魚的甜味，魚肉亦十分滑。」

除此以外，書中還有一些小章節，記錄了長洲的「水話」（即水上人方言）、歷史趣聞等。下星期，我們會再談談長洲人情與工藝，了解島民如何將長洲的文化代代相傳。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）