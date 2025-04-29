全球最大teamLab開幕！1.7萬平方米五大場域　光影水氣奇幻宇宙

【teamLab/美術館】對於teamLab沉浸式美術館，相信許多讀者已不再陌生，流動光影色彩讓觀眾融入藝術之中，在不同城市都大受歡迎。早前，佔地廣達17,000平方公尺的teamLab Phenomena於阿布扎比薩迪亞特文化區（Saadiyat Cultural District）正式開幕，成為全球最大沉浸式數位藝術館。



teamLab Phenomena作品《The Accumulation of Time》（teamLab）

這座新美術館核心理念為「環境現象」，藝術不再僅是靜態客體，更成為與周遭環境共生、隨時變化的存在。館內作品會隨陽光、氣流、水流動甚至觀眾觸碰而轉變，每次參觀體驗皆獨一無二。

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teamLab Phenomena 內部空間分為「旱地區」（Dry Area）、「水域區」（Water Area）、「燈茶館」（Lamp Tea House）、「素描工廠」（Sketch Factory）以及神秘「入口區」（Entrance）五大場域。

旱地區

《Morphing Continuum》(teamLab)

旱地區匯集多件以自然元素為靈感作品，展現科技與自然和諧共生。《Morphing Continuum》由無數銀色氣球組成，隨氣流變化時而匯聚、時而飄散，觀眾移動會影響其流動方向，猶如與作品對話。

《Levitation Void》(teamLab）

看似科幻場景的《Levitation Void》有神秘「空洞」懸浮於紅色光暈中，時而上升、下沬甚至緩慢位移，挑戰觀者對重力與空間認知。

《Flutter of Butterflies》（teamLab）

《Flutter of Butterflies》重現teamLab經典蝴蝶群舞，在看似隨機飛舞中呈現微觀個體間互動；《Waves》《 Circulating Universe of Water Particles》則透過數位技術模擬壯闊海浪與細膩水流，讓觀者沉浸於流動之美。

水域區

《Floating Microcosms》（teamLab）

來到水域區，觀眾需脫鞋踏入水深及小腿淺水池，水在此不僅為觸感元素，更成為藝術載體。《Floating Microcosms》淺水池中漂浮著散發柔和光芒蛋形物體，當被推動時會發出色彩與聲音共鳴，引發周圍物體連鎖反應，創造人、水、光、聲融為一體奇妙體驗。

《Massless Amorphous Sculpture》（teamLab）

《Massless Amorphous Sculpture》或許為此區最引人入勝作品，空間中僅有普通肥皂、水和空氣，卻創造出巨大漂浮雕塑。它既不沉至地面，亦不完全升至天花板，輪廓模糊且能自我修復，即使被人穿過仍保持形狀。走進這片泡泡海，感受泡沫輕盈與破滅，別有一番趣味。

燈茶館

《Floating Lamps in Spontaneous Order》（teamLab）

經歷旱地區和水域動感後，燈茶館氣氛就明顯靜謐許多。此茶館被水和漂浮燈籠環繞，每盞浮於水面燈籠以自身節奏發光，隨時間推移，相鄰燈籠會相互影響，閃爍節奏逐漸同步。觸碰或推動燈盞時，其節奏會被打亂，不久後又與周圍燈籠重新同步。

《Tea in Spontaneous Order》（teamLab）

來到茶館，當然要點上一杯茶。當茶湯注入杯中，液體與燈籠產生互動，色彩與光芒隨時間流動，飲茶過程轉化為體驗藝術一部分。

素描工廠

《Sketch Factory》（TeamLab）

除欣賞作品外，teamLab也設計了供大家互動的「素描工廠」區，你可以在紙上繪製生物或水滴，然後看著自己繪畫在「Graffiti Nature」（塗鴉自然）和「Beating Earth」（跳動地球）作品中栩栩如生地移動。這些繪製作品還可以製作成徽章、手帕、T恤、手提袋或紙藝模型等紀念品帶回家。

入口區

即使是入口區域，其實也有許多巧思值得留意。譬如《Ceiling of Darkness》由黑暗構成的天花板挑戰觀者對「存在」之認知；而《Living Crystallized Light》則以水為媒介，展現環境現象如何構成藝術。

阿布扎比teamLab Phenomena（teamLab）

teamLab Phenomena建築本身亦為藝術作品一部分，由teamLab團隊和MZ Architects共同設計，白色有機形態建築外表宛如雲朵，無固定形狀，流線型外牆令人聯想自然界形態。美術館毗鄰阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）與即將落成古根漢美術館（Guggenheim Abu Dhabi），有興趣讀者不妨一併參觀。