專訪林奕華　細說《我在那時錯過了你》再探討《梁祝》｜何故專欄

在平行時空裡，探討《梁祝》的各種「What if…」。



專訪《我在那時錯過了你》導演、展演主講人林奕華：「大家最好當係去食一個懷石料理……」



《我在那時錯過了你》海報（作者提供）

林奕華（Edward）將2024至2025設定為「梁祝的一年」，繼2024年5月起上映《梁祝的繼承者們》舞台映画，6月起進行《A.I.時代與梁祝的繼續者們》階段展演，2025年的新作《我在那時錯過了你》，在荃灣大會堂展覽館演出十場，Edward分別以五個不同時空，延續另一種《梁祝》的「遺憾」。

《我在那時錯過了你》的英文劇名是「Constellations by Nick Payne (work-in-progress)」，這次「階段性展演」是根據英國劇作家尼克·佩恩（Nick Payne）的著名劇本《Constellations》發展而成，英文副題「5 Lecture Performances by Edward Lam」，則是Edward的嶄新藝術實驗「講述展演」（lecture performance）。

《台中台．戲中戲II》的展演劇照（作者提供）

首先，好好奇「梁祝」作為Edward的一個品牌，為什麼今次要跟Nick Payne的劇本夾集在一起，Edward竟然回覆：「因為我冇當『梁祝』係一個品牌…你只能夠話佢係你嘅一個作品。因為（《A.I.時代與梁祝的繼承者們》）最後係路嘉欣同王宏元（在美術館）重遇，所以我就喺度諗，如果佢哋真係喺一個現實嘅美術館嗰度，再開始另一齣戲會係點呢？」

《我在那時錯過了你》的緣起是臺中國家歌劇院和Edward合作的互動戲劇工作坊《台中台．戲中戲》，分為兩個階段，在臺中國家歌劇院的凸凸廳進行，首先是2024年11月5日至10日，孕育出「梁祝」版本的《我在那時錯過了你》，然後是2025年3月13日至16日，展開了四天「讀演X概念呈現」的旅程。

《台中台．戲中戲II》的展演劇照（作者提供）

節錄《台中台．戲中戲II》的宣傳內容：「舞台在這次工作坊中，就如廚房之於廚師和食客，創作過程中意念如何誕生則遠比成果來的重要。有興趣來參與的都是『同學』…」，而其中一個hashtag，正是「你願意和我做同學嗎」。（我其實好願意飛去台中跟王宏元、路嘉欣和黃人傑做同學，無奈卻忙於籌備3月16日在東京演出《茶餐廳的親善大使》而只好作罷，慶幸5月在香港有機會了！）

看見上述的宣傳內容，滿以為台中演出的舞台是佈置成為一個「廚房」，成為另類的「餐飲劇場」，但其實「廚房」只是一種比喻，「11月嘅時候，我哋攞咗呢個劇本去，用一個開放式，就好似一個『廚房』，觀眾可以隨時入嚟…」果然是比open kitchen更open！

《台中台．戲中戲II》的展演劇照（作者提供）

Edward形容「那個場地好似一個『洞穴』」，正好呼應阿里士多德的「洞穴寓言」(Allegory of the Cave)，「我哋係『洞穴人』嚟嘅，『洞穴人』點樣認識呢個世界呢？就係通過你起咗啲火把，火把投咗上牆嘅影，我哋見到嗰啲嘢，就覺得係現實喇！」這個劇在講述展演中，讓我們通過不同的「觀點」，打開生活中無限的可能性和創造性。

Edward比喻11月和3月在台中的工作坊為「上學期」和「下學期」，亦像是「開學」和「畢業」，臺中國家歌劇院跟Edward合作的主因，正是希望培養觀眾，讓觀眾知道創作者是如何創作，難怪參與者都是「同學」，亦可以呼應《梁祝的繼承者們》裡的角色關係。

《台中台．戲中戲II》的展演劇照（作者提供）

《我在那時錯過了你》的故事劇情講述男主角Roland是一位對蜂蜜頗有心得的養蜂人，女主角Marianne卻是一位正在研究多重宇宙的物理學家。兩人的職業背景截然不同，但他們同樣是時下常說的MBTI裡面的「I」人（內向者），Edward很喜歡這個劇本，雖然近期已有不少「多重宇宙」的故事，但這個劇是講兩個普通人，「一個理性的女人」和「一個感性的男人」，「兩個完全唔同嘅人，點解會走埋一齊呢？」，Edward希望觀眾從情感共鳴，走向多維敘事的深層認知。

「我哋唔係用『關係』做前景，而係用『空間』做前景。」

Edward將原著劇本中的非線性時空拆解，分為五場時空的講述展演。在不同時空裡，路嘉欣飾演Marianne、王宏元飾演Roland、黃人傑分別飾演Roland和Marianne，從男女主角的單一視角演繹（A時空「她說」、B時空「他說」），到男女對話（C時空「她對他說」、D時空「他對她說」），再到還原全劇文本（E時空「她與他的平行對話」），讓觀眾透過不同時空和人物的組合，體驗如何因選擇與詮釋的不同，決定故事與現實的走向⋯⋯

我在那時錯過了你》導演、展演主講人林奕華（作者提供）

《我在那時錯過了你》的另一關鍵詞是「What if…」，透過多重時空的設定，探討在不同的宇宙裡，「如果能回到人生的某一個時間點，我們是否會作出不一樣的選擇？」，就在這個概念下，大家參與是次「講述展演」，真的可以作出不同的「選擇」，例如「選擇」觀看哪一場？（哪一個時空？）和什麼人一起看？觀看時是安靜地坐下來？或是「游走」於劇場裡？更重要的是，Edward不只是導演，也是展演主講人，他在每一場都有不同程度和形式的參與，與觀眾在互動中，一起作出足以改寫結局的「選擇」。

《我在那時錯過了你》作為的「梁祝的一年」的「番外篇」，但「番外篇」一詞並不能夠滿足我，因此問Edward：結合了Nick Payne的劇本後，此劇可以視為「梁祝」的「外傳」？「新傳」？或是「別傳」？

《台中台．戲中戲II》的展演劇照（作者提供）

「作為呢個劇嘅形容，係冇衝突。」Edward形容這是兩個演員的「外傳」，如果說是「別傳」，就是這兩個人物跟梁祝有神似的地方，他們好像活在別個星球，至於「新傳」，就是整表演個形式，跟一般的舞台演出不一樣。「我之前用『番外篇』，係因為覺得『番咗一篇』。」果然，每次跟Edward對話，都有新的啟發。

然而，最有啟發性的是，Edward建議大家用「食懷石料理」的心態來欣賞這個「講述展演」。好吧！我們就在不同的時空裡，跟不同的Roland和Marianne，一齊品嚐由「廚師」Edward為「食客」們準備的「懷石料理」吧！

《台中台．戲中戲II》的展演工作坊（作者提供）

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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