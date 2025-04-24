等了50年！FENDI重金修復絕美貴族私會地　戴安娜石窟五月終重開

【古蹟修復/FENDI】提及Fendi，人們或會聯想Peekaboo、法棍包等熱門包款，又或近期Marf於Coldplay演唱會選穿的全套裝備。這個百年奢侈品牌不僅專注時裝設計，近年更跨界投入文物修復！



Fendi最近贊助修復與世隔絕近半世紀的「戴安娜石窟」（Grotto of Diana）(FENDI)

Fendi最近就贊助修復了位於羅馬近郊蒂沃利（Tivoli）埃斯特別墅（Villa d'Este）內，已與世隔絕近半世紀的「戴安娜石窟」（Grotto of Diana），將於今年5月6日對外正式開放，重現文藝復興傳奇場景。

世界文化遺產內傳奇秘境

「戴安娜石窟」所在的埃斯特別墅有「千泉宮」美譽(FENDI)

「戴安娜石窟」故事要從16世紀說起，其所在的埃斯特別墅有「千泉宮」美譽，由16世紀樞機主教伊波利托二世．埃斯特（Cardinal Ippolito II d'Este）委託建造。這位貴族熱愛藝術，決心在蒂沃利打造一座超越時代的「奇蹟花園」（giardino delle meraviglie）。別墅花園依山而建，以其創新水力系統、層疊噴泉景觀和精美雕塑聞名，至今仍是文藝復興園林藝術典範，並於2001被聯合國教科文組織列為世界遺產。

「戴安娜石窟」是貴族們躲避夏日炎熱、進行私密社交的場所(FENDI)

在這樣一座花園裡，「戴安娜石窟」就佔據著特殊位置。石窟建於 1570 至 1572 年間，正值模仿古希臘羅馬「寧芙神廟」（Nymphaeum，供奉泉水女神的洞穴或建築）風潮盛行時期。這不僅是貴族們躲避夏日炎熱、進行私密社交的場所，更是展現其古典學識與藝術品味的空間。石窟以狩獵女神戴安娜命名，象徵著貞潔與美德，供樞機主教及其親近賓客獨享。

石窟內別有洞天

「戴安娜石窟」採用十字形設計，裝飾極為華麗。(FENDI)

石窟內部採用十字形設計，裝飾極為華麗。角落有幾尊頭頂果籃的「卡里亞蒂德」（Caryatid）女像柱，牆壁與天花板覆蓋著由貝殼、彩色玻璃、釉面陶片、半寶石等多種材料製成之鑲嵌畫，描繪著古羅馬詩人奧維德《變形記》中神話場景與海洋圖案。石窟一端還有個小陽台（loggia），可以眺望羅馬方向風景。

戴安娜石窟角落有幾尊頭頂果籃的「卡里亞蒂德」（Caryatid）女像柱(FENDI)

然而，如同許多暴露在自然環境中藝術品，戴安娜石窟也承受著歲月磨礪。經過長年濕氣與風蝕，使得鑲嵌畫逐漸鬆動、剝落，玻璃失去光澤，雕塑出現缺損，連結構性金屬件也開始鏽蝕。為了保護這脆弱的遺產，石窟自 1980 年代起便對公眾關閉，進入漫長沉寂期，等待著重見天日契機。

FENDI接手讓石窟重見天日

「戴安娜石窟」修復計畫於 2023 年啟動（FENDI）

歷經半世紀等待，轉機終於到來。在「哈德良與埃斯特別墅自治研究院」（VILLÆ）努力下，修復計畫於 2023 年啟動，而 FENDI就成為主要贊助者。這並非FENDI首次參與古蹟修復，先前曾資助修復羅馬許願池、四噴泉及維納斯神廟等遺跡。FENDI藝術總監Silvia Venturini Fendi將此舉稱為「愛的實踐」，強調是品牌立足羅馬、回饋歷史文化傳承的承諾。

「戴安娜石窟」將於5月6日正式對外開放（FENDI）

為期兩年的修復工作結合傳統工藝與現代技術，工匠們仔細清潔、加固了鑲嵌畫與裝飾。最重要措施之一，是在面向風景之陽台上安裝大型玻璃板，以阻擋強風對內部侵蝕，從源頭解決一大破壞因素。同時，全新照明設計通過特定角度和色溫，凸顯鑲嵌畫豐富色彩、材質光澤與立體感，能更細膩地展現鑲嵌畫原始設計意圖。修復工程也改善參觀路線，增設無障礙通道，讓行動不便訪客也能親身體驗這座藝術奇蹟。