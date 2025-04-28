金像獎2025︱提名影片驚艷動畫出自誰手筆？我們找到了背後藝術家

【金像獎2025/電影/港產片】昨夜（27日）香港電影金像獎頒獎典禮落下帷幕，《九龍城寨之圍城》以九項大獎成為全場焦點，劉青雲四度封帝，衛詩雅則憑藉《破·地獄》榮膺影后。



各大獎項得主以外，本屆金像獎最佳電影提名影片中，一系列令人驚豔動畫作品同樣引發了網絡熱議，究竟這些動畫幕後功臣都是誰？



藝術家阿腦早前現身Threads評論區認領作品（網頁截圖）

頒獎典禮後，眼尖的網民紛紛盛讚這些精美動畫，昨晚藝術家也在Threads評論區現身認領作品。原來《看我今天怎麼說》、《爸爸》以及榮獲最佳電影《九龍城寨之圍城》動畫設計皆出自藝術家阿腦之手。儘管每部動畫都是從電影海報延展開來，但在獨特構圖與精妙色彩運用，均展現出她深厚藝術功底。

《九龍城寨之圍城》

金像獎最佳電影提名《九龍城寨之圍城》動畫（ViuTV截圖）

作為本屆最佳電影得主，《九龍城寨之圍城》動畫以香港傳奇地標九龍城寨為背景，畫面色調偏暗，微帶霧氣。主角群姿態張揚，信一手持武器、陳洛軍咬緊牙關，緊張氣氛一觸即發。天際有巨型飛機掠過，強化整體畫面的動感與戲劇張力，讓人彷彿置身動作電影場景。

《爸爸》

《爸爸》改編自2010年震驚全港的「荃灣享和街弒母殺妹案」，阮永年（劉青雲飾）需在長子阮厚明（蘇文濤 飾）殺害妻子與女兒後，面對痛苦親緣關係和生活處境。

金像獎最佳電影提名《爸爸》動畫（ViuTV截圖）

《爸爸》動畫則以細膩筆觸，描繪了這段令人痛心倫常悲劇。畫面一分為二，右側是面容疲憊、神情哀傷的阮厚明，臉上光影對比深刻地揭示其內心煎熬。左側一位年輕人孤身佇立在被雨水浸濕玻璃窗後，眼神中充滿迷惘。雨水、玻璃與光線交織，營造出一種疏離又飽含思念氛圍，畫面沉實而有層次，讓觀者感受到角色內心矛盾與掙扎。

《看我今天怎麼說》

金像獎最佳電影提名《看我今天怎麼說》動畫（ViuTV截圖）

相較於前兩者沉重，《看我今天怎麼說》動畫則呈現出截然不同風格。儘管整體構圖與電影海報相似，但她這次大膽採用柔和粉彩色調，為畫面注入了一絲溫暖與治癒。輕盈筆觸勾勒出雲朵，似是將一段美好回憶定格，營造出輕鬆愉悅氛圍。阿腦也曾在Threads上透露，這是全新嘗試，展現其風格多樣性。

這其實不是阿腦第一次為金像獎提筆作畫，過去數年多次為提名影片繪製插畫。去年《毒舌大狀》、《金手指》、《命案》、《白日之下》、《年少日記》插畫均出自她手。此外，她還曾參與黃貫中、陳蕾演唱會動畫創作，並涉足電玩、動畫概念藝術領域。想深入了解阿腦創作世界，不妨追蹤她IG。

《從今以後》

阿腦之外，本屆金像獎另外兩部提名電影《從今以後》、《破·地獄》動畫插畫。則是由本地藝術家iohc.choi創作。

金像獎最佳電影提名《從今以後》動畫（ViuTV截圖）

《從今以後》動畫以柔和橙黃、藍紫和粉色調為主，營造出溫馨寧靜的氛圍，呼應了影片中兩位同性戀人相濡以沫四十載深厚情感。細膩柔和畫風，以及溫潤色彩運用，將兩位主角相擁而立畫面定格，無需言語，愛意已在不言中。

《破·地獄》

金像獎最佳電影提名《破·地獄》動畫（ViuTV截圖）

《破·地獄》動畫則延續了電影海報視覺基調，以濃烈深紅色為主色調，背景簡潔而富有張力。細緻道服紋理與躍動火光交織，主角手持燃燒祭品，動作充滿力量，呈現出盛大莊嚴儀式感，令人聯想起電影中衛詩雅飾演的文玥，在哥哥支持下，為父親舉行最後送別儀式。

如果你是林家謙的歌迷，那麼你對iohc.choi作品一定不會陌生。去年他備受好評動畫黑膠唱片，以及L*UNDERGROUND Live演唱會澳門場和倫敦場視覺設計，都由iohc.choi打造。此外，Aga、達明一派等知名音樂人演唱會視覺設計，她也曾參與其中。

精美動畫不僅仰賴畫師巧手，更需要動態設計加持，才能真正躍然於銀幕之上。本次金像獎提名影片動畫動態設計，主要由本地視覺設計公司Visual Tailors負責。其總監Chu Fung不僅參與今年和去年金像獎提名動畫製作，前文提及之林家謙黑膠唱片和演唱會等一系列作品，亦由他擔任藝術總監，有興趣讀者可以到IG了解更多。