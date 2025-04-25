《聽說長洲》從熟茶、糖公仔　看一代代長洲人手藝與堅持｜開卷樂

《聽說長洲》是一本以長洲為題材的中英雙語圖文集，書中分了「漁」、「食」、「兩代」和「藝」四部份，合共訪問了25位不同行業、年齡和身份的長洲人。

文：香港電台開卷樂｜原題：《聽說長洲》（下）——長洲兩代人的故事



《聽說長洲》（書封）

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



熟茶發酵技術傳承

「兩代」的章節中，收錄了長洲不同世代島民的故事。編輯之一的余知樂分享，本身並無打算將「兩代人」獨立成章，但走訪不同街坊街里後，漸漸產生這個想法，「我們發現『島二代』、『島三代』是個非常有趣的題目，他們在長洲成長，之後出外打拼，才發現還是想回島繼承祖業或創業。」她形容這群新世代是回歸長洲：「這個章節，寫他們如何看待父母和事業，這個視角尤其珍貴。」

長洲福華茶莊（ke_he_tat/IG）

其中＜「熟茶之父」創福華茶莊 女承父業 毋忘初心＞一篇，記錄了一所茶莊的傳承故事。茶莊的創辦人是有「熟茶之父」之稱的盧鑄勳，他發明了熟茶發酵技術，讓生茶變成熟茶的時間，由至少三年縮短至半年。為何盧鑄勳會發明這種技術？故事要追溯至一九四五年二戰結束時期，當時的紅茶無論在銷量和價格都比青茶高，於是他着手研究將青茶發酵成紅茶的技術。他將青茶加水後，再用麻袋覆蓋、發酵，青茶經過數次「反堆」後轉紅，待到七、八成乾後，再放進貨倉內焗，便可縮短發酵時間。一九五四年，盧師傅帶着獨門袐方來港，與友人在長洲創立「福華號」。

盧鑄勳長女黃太十三歲便開始打理店舖，後來因媽媽早逝，加上父親年邁，於是她繼承父業。如今，盧師傅經已離世，黃太憶述爸爸時仍有淚光。她堅持守護祖業，不時穿着圍裙親切地招呼客人。現時店舖除了坐地茶櫃，還有一張放滿毛公仔的沙發。

鑽研傳統糖塑

在長洲人稱「糖人」的藝術家杜煥（Sugarman HK /IG）

除了兩代人的情外，在「藝」的章節中，則提到藝術家對長洲情有獨鐘，盼憑着自己的手藝，傳承長洲的文化。＜藝術家杜煥 承繼傳統工藝＞一文中訪問了人稱「糖人」的藝術家杜煥，他在長洲住了二十年，自幼就愛製作「糖公仔」，常常躲在師父們背後偷師。多才多藝的他除了鑽研傳統糖塑外，還會做紮作，更曾做過太平清醮的麒麟頭。訪問中，他提到現時靠此工藝賺不到大錢，惟大時大節才開店，旨在為長洲節慶增添氣氛。

與街坊「打牙骹」

要完成《聽說長洲》，余知樂花上許多時間與街坊交流（unsplash）

余知樂感嘆成書過程漫長，由寫作翻譯到製作出版，中途更遇上新冠疫情，最後歷經數年才能成書。她形容長洲街坊健談，但要建立彼此的信任也花費不少功夫，她道：「通常要和街坊『打牙骹』，打好了關係，他們才會信任你，放心交故事給你。」另一位編輯何光亦感觸良多，她指部份受訪者渴望看到自己的故事「出街」，可惜他們未等及出版便辭世了。可幸的是其親朋好友依然感激，有人曾記錄過他們的故事。

《聽說長洲》讓讀者看到長洲人的故事，大家可透過這本著作，進入長洲島民的世界。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）