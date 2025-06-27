百年傳唱的軌跡《香港非物質文化遺產系列——南音》｜開卷樂

從《胭脂扣》到《客途秋恨》，乃至近年港產電影《破‧地獄》，戲中的角色均有演唱南音。縱使時代更迭，南音始終勉力延續，未曾隱沒於世。

文：香港電台開卷樂



《香港非物質文化遺產系列：南音》由香港中文大學音樂系中國音樂研究中心策劃，其中兩位編者包括資深粵劇表演藝術家阮兆輝，以及香港都會大學人文社會科學院講師陳子晉，一同細說南音的源流。

尋根覓脈：廣東說唱體系

談到以粵語表演的傳統技藝「南音」從何啟始、從何而來，研究學者各持見解。根據清初學者屈大均於《廣東新語》記載，從江蘇、浙江而來的「摸魚歌」，因方言之誤，循着海路流傳至廣東後，就變成了「木魚歌」。木魚本為誦唸佛號時使用的節拍樂器，雖偶有其他曲藝運用這項宗教法器，但以其為名的「木魚歌」卻從不敲木魚，引證語言混淆的說法更有所依。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



阮兆輝提到木魚、龍舟、南音、板眼皆歸納於廣東說唱體系，看似迥異的四種唱法，能夠彼此互調，木魚能唱成南音，南音亦能唱成木魚，而這個排序方式，立根於「從無到有」的概念：「木魚」無拍子、無奏樂，全曲清唱；「龍舟」加上了鑼鼓作敲擊，添上節奏感；「南音」再加上節拍；「板眼」則是南音唱法的精練版本，演唱快了一倍，較南音更濃縮和簡化。

阮兆輝特別提到：「從前的文人雅士和學者認為南音屬下九流的學問，不屑細談，縱使其於日常生活中可能是戲曲愛好者。」究竟南音是從落地廣東後才開始演變而來，還是在傳播途中逐漸成形，目前無從考究。文獻散迭、記載不詳，種種原因形成歷史的缺頁，使得追溯南音起源的戲曲史研究困難重重。

雙生面貌：地水南音與戲台南音

康文署邀請藝團「一才鑼鼓」表演南音說唱，向市民介紹香港非遺項目之一的南音。（康文署圖片）

常聽南音的人，多半聽過「地水南音」和「戲台南音」兩種類型，究竟兩者有何異同？

阮兆輝提及過去教育不普及的時代，失明人士能從事的職業不多，一般主要有占卜、推拿和唱南音三種。「地水」原指占卜卦象。有些研究者因名稱差異，誤以為「地水南音」和「戲台南音」是兩種曲藝。事實上，它們的曲式並無分別，只是當南音進入粵劇舞台後，台上伶人演唱的定調、行腔因應唱戲風格作出調整，令南音𧗠化出另一種韻味。地水南音的代表藝人有白駒榮，而戲台南音則以新馬師曾最為人熟悉。

經久不衰：名曲《客途秋恨》

提起南音，便不能不提代表作《客途秋恨》。

「涼風有信，秋月無邊，虧我思嬌情緒，好比度日如年，小生繆艮蓮仙字，為憶個多情妓女麥氏秋娟……」這段的《客途秋恨》的開首耳熟能詳，原來早期並不存在曲中，乃由後來的藝人添加，好使聽者理解曲中人所思為誰。阮兆輝分析《客途秋恨》能躋身南音經典，或與其文白交融的詞章有關——既不市井俚俗，又不至於過分深奧；此外，南音的旋律變化寥寥，若然曲目冗長，難免讓聽眾生厭，《客》的篇幅精煉，長度適中。後來，此曲更得粵劇名伶白駒榮傾心傳唱，領起戲班演唱此曲的風潮，由是其知名度遞增，漸漸脫穎而出，成為「曲中魁首」。陳子晉笑言，在南音課堂上演奏一曲《客途秋恨》，彷彿是象徵性的開幕儀式。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）