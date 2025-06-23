倫敦今夏最好玩建築！建築鬼才Peter Cook用LEGO「建了」一座展亭

【建築/設計】每年夏天，倫敦肯辛頓花園（Kensington Gardens）都會成為國際建築迷焦點。自2000年起，這裡的 Serpentine Pavilion（蛇形藝廊臨時展亭）每年都邀請一位世界級建築師設計一座僅存在數月臨時建築，讓公眾近距離體驗當代建築創意，Zaha Hadid、藤本壯介、Rem Koolhaas、Herzog & de Meuron 等大師都曾在此留下足跡。



由 LEGO 與建築界「頑童」Peter Cook 聯手打造的「遊戲亭」（Play Pavilion）（Serpentine Pavilion官網）

今年，這場建築界盛事變得前所未有地熱鬧。除了主展亭外，旁邊還出現了一座由 LEGO 與建築界「頑童」Peter Cook 聯手打造的「遊戲亭」（Play Pavilion），如同一顆巨大橘色糖果，為肯辛頓花園注入滿滿童趣。

每年夏天，為什麼大家都期待Serpentine Pavilion？

自 2000 年由已故建築女王 Zaha Hadid 設計第一座展亭開始，蛇形藝廊每年都會委託一位尚未在英國有過大型建築作品的國際建築師，在畫廊前草坪上設計一座臨時建築。這不僅成為建築師揮灑創意的舞台，也像是送給倫敦市民的夏日禮物。

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過去二十多年，從藤本壯介白色網格雲朵，到 Bjarke Ingels 的「解壓縮」磚牆，每一座展亭都是一次建築實驗，讓人自由穿梭、休憩、交流甚至舉辦活動。通常每年僅開放三到四個月，成為倫敦夏季不可或缺文化地標。今年，在孟加拉建築師 Marina Tabassum 設計主展亭旁，首次出現了專為「玩樂」而生的 Play Pavilion。

建築界「頑童」Peter Cook

Play Pavilion設計師Sir Peter Cook（Serpentine Pavilion官網）

想了解這座Play Pavilion為何如此獨特，就得認識其設計師 Peter Cook。現年 88歲的他，是 1960 年代激進建築團體 Archigram創辦人。Archigram 以科幻、模組化、流動性為核心理念，徹底顛覆了建築「只能看」的刻板印象。

Archigram「插件城市」（Plug-in City）設計圖（資料圖片）

他們曾提出「插件城市」（Plug-in City）概念，想像建築物像積木一樣可以自由組裝、隨需求變換。雖然當時看來過於超前，但 Archigram 的影響力延續至今，包括巴黎龐比度中心等高科技建築都能看到他們影子。據蛇形藝廊總監透露，Zaha Hadid 生前一直希望促成 Cook 與蛇形藝廊的合作，如今這個願望終於實現。

不只能看，還可以玩！

Play Pavilion高約 25 英尺的圓頂建築，以明亮橙色為主調，配上鮮黃與寶藍色幾何圖案。（Serpentine Pavilion官網）

從遠處看，Play Pavilion 就像一顆巨大橙色泡泡。這座高約 25 英尺的圓頂建築，以明亮橙色為主調，配上鮮黃與寶藍色幾何圖案，在陽光下格外搶眼。與傳統建築不同，這裡沒有明確入口與牆壁，而是佈滿各種大小不一洞口、隧道和一條鮮黃色滑梯。

訪客則可透過牆上孔洞窺視現場（Serpentine Pavilion官網）

Cook 形容它是「一齣劇場」（a piece of theatre），遠看讓人好奇內部發生什麼事，走近則可透過牆上孔洞窺視現場，還有孩子從滑梯溜下或地洞爬出，徹底顛覆你對「進出」的想像。

建築師特意讓屋頂與底座留有縫隙，讓陽光和空氣自然流通，營造室內外融合的氛圍。雖然展亭主體不是用積木搭建，但 LEGO 顆粒被巧妙融入建築表皮和內部。牆上佈滿觸感獨特的 LEGO 裝置，如同彩色地形圖，邀請大家伸手觸摸。最有趣的是牆面的樂高拼砌板，現場準備了大量積木，遊客可以隨心所欲在牆上創作。孩子們拼出心中圖案，大人也能重溫童年樂趣。

Play Pavilion 將開放至 8 月 10 日。如果你剛好在倫敦，不妨到肯辛頓花園走走，親身體驗建築大師與 LEGO 激盪出的奇妙火花。