舉大衛像練肌肉？立陶宛藝術家玩轉健身室　雕塑變啞鈴等你挑戰

【當代藝術/健身/裝置藝術】如果走進健身室，迎面而來不再是冰冷鐵餅和槓鈴，而是米高安哲羅《大衛像》的、石膏頭像，你會不會忍不住想挑戰自己，看看這次能不能刷新PB（個人最佳紀錄）？



Augustas Serapinas作品《Physical Culture》立陶苑展出現場（Contemporary Art Centre官網）

立陶宛藝術家Augustas Serapinas作品《Physical Culture》（身體文化），就把這個看似天馬行空念頭變成現實。他將古典雕塑化身功能齊全健身器材，邀請觀眾來一場最有藝術感的「Workout」。

Augustas Serapinas作品《Physical Culture》立陶苑展出現場（Contemporary Art Centre官網）

在藝廊裡流汗，是什麼體驗？

在《Physical Culture》中，Serapinas巧妙改裝傳統健身器械，把金屬配重部件換成一件件石膏像，其中包括西方藝術史經典之作：米高安哲羅《大衛像》，還有古希臘阿波羅・貝爾維德雷（Apollo Belvedere）等等。這些數百年來被視為古典美學標準的雕塑，現在竟然成為你鍛鍊肌肉的夥伴。

Augustas Serapinas作品《Physical Culture》立陶苑展出現場（Contemporary Art Centre官網）

不只如此，Serapinas還大玩幽默，把自己學生時代作品複製品也搬進健身房，例如同學的頭像、一條蚯蚓，甚至一個外星人。想像一下，用「外星人」做推胸，或是拿著「同學頭像」練二頭肌，這畫面實在太超現實，也讓本來冷冰冰的健身房多了幾分趣味和人情味。

Augustas Serapinas作品《Physical Culture》立陶苑展出現場（Contemporary Art Centre官網）

觀眾還可以報名參加展場內舉辦的運動或繪畫班，真正成為作品一部分。你可以選擇拿起炭筆，安靜地坐在一旁，對著這些「健身器材雕塑」進行傳統學術素描；也可以換上運動服，在教練指導下，親手舉起《大衛像》或《阿波羅》，親身感受藝術的「重量」。

Augustas Serapinas作品《Physical Culture》立陶苑展出現場（Contemporary Art Centre官網）

這個展覽的立陶宛語標題《Kūno kultūra》，本身就有雙重含義，既是「體育課」（Physical Education），也泛指「身體文化」（Culture of the Body）。Serapinas發現，其實無論畫畫還是健身，都需要日復一日練習與自我挑戰。他把「健身房」比喻成「藝術教室」，兩種訓練同樣講求規律、紀律與自我超越。藝術與運動，其實異曲同工。

其實是藝術學院「廢物利用」

這個瘋狂又有趣概念，其實源自一個生活化小發現。2012年，還是藝術學院雕塑系三年級學生的Serapinas，在愛沙尼亞藝術學院交流時，無意間發現一堆被遺棄的學生石膏像。看著這些塵封角落、失去原本用途的雕塑，他靈機一動：「既然這些作品已經不再被需要，何不賦予它們新生命？」於是，他開始把這些雕塑改造成健身器材，將古典人體像變成舉重配重，廢棄石膏模型搖身一變成為槓鈴片，一個結合藝術與運動的「雕塑健身房」就這樣誕生了。

這個概念自此不斷成長，先後登上多個國際藝術大舞台，包括倫敦Frieze藝術博覽會、奧斯陸1857項目空間、瑞士巴塞爾藝術展「Unlimited」單元等。瑞士巴塞爾藝術展期間，他甚至邀請了幾位穿運動服的人，在展覽現場照常健身，把他們變成行為藝術家，令現場氣氛破格又有趣。

Serapinas本人也是運動愛好者，他曾分享，最享受的時刻莫過於清晨五點在公園跑步，覺得那才是真正自由。運動對他來說，是整理思緒、保持活力的方法。下次你嫌健身沉悶，不妨幻想一下：如果你舉的槓鈴其實是《大衛》頭像，會不會令你更有動力？