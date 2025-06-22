攝影師全球追蹤Le Corbusier 52經典建築 見證現代建築巨匠傳奇
撰文：moom bookshop
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逝世已逾半世紀，現代建築開拓者勒·柯比意（Le Corbusier）遺留世界各地之作，於當代生活及建築領域依舊影響劇烈。自 2010 年，土耳其攝影師 Cemal Emden 穿越三大洲，耗時六年記錄下柯比意所設計的 52 座建築，集結為《Le Corbusier: The Complete Buildings》──這趟建築巡禮成為迄今為止對這位建築巨擘最全面的影像研究。
文：moom bookshop｜圖片來源： Cemal Emden 《Le Corbusier: The Complete Buildings》
從柯比意早年自學建築、1905 年於瑞士建造的第一座作品 Villa Fallet，到 1947 年受野獸派建築風格啟發、豎立於法國馬賽、開創性的馬賽公寓（Unité d’Habitation），本書呈現他在不同時期之作品多樣性。面對每一座柯比意的指標建築，Emden 以多個角度進行拍攝，詳盡地捕捉其外觀和內部細節，亦展現出創作者先行於時代的思維與哲學。
《Le Corbusier: The Complete Buildings》一書由知名建築師和學者撰寫文字，豐富且迷人的評論與作品影像平行穿插，並在書末附有圖文並茂的註釋索引，完整回顧柯比意的實踐脈絡。
來自土耳其伊斯坦堡的 Cemal Emden 既是建築師，也是一名專業攝影師，在中東、北美、歐洲和俄羅斯等地獨立工作，專門從事建築、室內裝飾、景觀和家具攝影，其作品廣泛於各地的雜誌、書籍和展覽中露出。
（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）
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