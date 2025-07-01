把劇場變沙灘？室內歌劇《Sun & Sea》走進首爾Tamburins Pop-Up

【歌劇/Tamburins/表演藝術】想像一下，你走進香氛品牌 Tamburins 在首爾聖水洞的 Pop-Up Store，迎面而來是一片金黃沙灘。多位身穿泳衣的演員悠閒地躺在細沙上，有人塗防曬乳，有人玩沙灘排球，還有人忙著自拍打卡。



這一幕，宛如度假勝地，卻其實是剛剛在首爾上演、榮獲 2019 年威尼斯雙年展金獅獎的「沙灘歌劇」《太陽與海》（Sun & Sea）現場，這部作品甚至被《紐約時報》譽為「過去十年最偉大表演成就之一」。

劇場鋪滿真沙

《Sun & Sea》由導演兼舞台設計師魯吉萊·巴茲朱凱蒂（Rugilė Barzdžiukaitė）、劇作家維瓦·格萊尼蒂（Vaiva Grainytė）和作曲家莉娜·拉佩利蒂（Lina Lapelytė）三位立陶宛藝術家聯手創作。

她們徹底改造劇場空間，鋪設三十四噸進口白沙，配上沙灘椅、陽傘及各式海灘用品，營造出彷如假期般氛圍。演員們身穿泳衣，舉止如常，打牌、玩飛盤、織冷衫，甚至還有小狗在沙灘上跑來跑去，日常得幾乎讓人忘記這是一場表演。

《Sun & Sea》劇照（Sunandseaoperaopera/IG）

而這部作品精髓，正是在於觀眾的體驗。觀眾被引導至二樓或高架平台，以「上帝視角」俯瞰沙灘上一切。創作者將這種視角形容為「太陽的凝視」（the gaze of the sun），使觀眾彷彿化身成高懸於空的日頭，靜靜觀察沙灘上眾生百態。

觀眾從「太陽視角」俯瞰海灘

《Sun & Sea》劇照（Sunandseaoperaopera/IG）

這個概念其實源於三位藝術家在紐約古根漢美術館的經驗。當時她們從螺旋坡道俯視中庭，腦海中浮現「如果這裡有一個表演，從上而下觀看會是什麼感覺？」這個想法，最終發展為《Sun & Sea》標誌性觀演結構。觀眾被安置於高處，以超然角度審視舞台上如常生活人群，也靜靜觀照自己在這個世界的位置。

表面上，《太陽與海》是一幅歡快的海灘風景，但細聽歌詞，卻會發現不安暗流。演員們唱著大堡礁白化、塑膠垃圾在海中漂流、異常聖誕節天氣、北極熊在融冰的荒原上漂流……有富裕母親自豪地說八歲半兒子已經征服世界兩大洋，今年要完成剩下的海洋；也有工作狂父親唱出疲憊，擔心壓抑情緒會如火山噴發。這些看似瑣碎日常對話，潛藏著對全球暖化、環境危機的隱喻，讓人聽得既溫柔又心驚。

表演走進韓國聖水洞

2019 年，《Sun & Sea》代表立陶宛參加第 58 屆威尼斯雙年展，一舉奪得金獅獎最佳國家館，技驚四座。當年展覽大排長龍，觀眾在風雨中苦等數小時，只為一睹這場表演的風采。此後，《Sun & Sea》展開世界巡迴，足跡遍及倫敦、紐約、柏林、台北、新加坡等地，成為當代劇場最矚目話題之一。

最近首爾站演出，地點選在 Tamburins Blue Hinoki 香氛快閃空間。品牌以「蔚藍檜木」為主題，把海洋與森林香氛結合到歌劇體驗中，讓觀眾在嗅覺、視覺、聽覺三重感官刺激下，沉浸於作品的環境意識。演出採「輪替」形式，每小時更換一批觀眾，每場限時六十分鐘，讓更多人能親身感受這場「沙灘歌劇」獨特氛圍。

雖然首爾演出已落幕，Tamburins 在同一空間持續舉辦「Blue Hinoki」快閃店，從 6 月 25 日至 7 月 27 日。快閃店以《Sun & Sea》海洋與木質氣息為靈感，推出全新香氛系列。