《紐約時報》公布21世紀百大電影　看名導奉俊昊、李滄東心水片單

【電影】 《紐約時報》早前邀請全球超過500位導演、演員及影評人,票選出21世紀以來最具代表性的100部電影。這份由業界權威共同選出的名單,份量十足,甫公布即引發熱議。



韓國電影《上流寄生族》宣傳海報。(上流寄生族)

結果由韓國導演奉俊昊《上流寄生族》榮登榜首,第二、三位則分別是大衛·連治《失憶大道》及保羅·湯馬士·安德遜《黑金風雲》。

值得留意的是,王家衛導演之《花樣年華》排名第四,是唯一躋身前十的香港作品,其細膩情感與獨特美學,再次證明了它在國際影壇經典地位。此外,日本動畫大師宮崎駿《千與千尋》亦高踞第九位。

總榜單前十名:

1. 《上流寄生族》(Parasite, 2019)

2. 《失憶大道》(Mulholland Drive, 2001)

3. 《黑金風雲》(There Will Be Blood, 2007)

4. 《花樣年華》(In the Mood for Love, 2000)

5. 《月亮喜歡藍》(Moonlight, 2016)

6. 《二百萬奪命奇案》(No Country for Old Men, 2007)

7. 《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

8. 《訪·嚇》(Get Out, 2017)

9. 《千與千尋》(Spirited Away, 2001)

10. 《社交網絡》(The Social Network, 2010)



這份官方排名固然精彩,但更令人好奇的或許是,那些我們敬佩的電影人,到底將神聖一票投給了誰?

奉俊昊

導演奉俊昊2020年勇奪奧斯卡最佳導演及最佳原創劇本獎。 (Kevin Winter/Getty Images)

憑藉《上流寄生族》(總榜第1)登頂的奉俊昊,其個人片單充分印證了他開闊電影視野。

《末日先鋒:戰甲飛車》劇照(IMDb)

其選擇中,既有《末日先鋒:戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road,總榜第11)這類動作大片,也有《二百萬奪命奇案》(No Country for Old Men, 總榜第6)和《社交網絡》(The Social Network。 總榜第10)這類劇本工整、技藝精湛作品,顯示了他對類型片精煉度與時代議題敏銳度同樣重視。

蘇菲亞·哥普拉 (Sofia Coppola)

《迷失東京》導演蘇菲亞哥普拉

以《迷失東京》聞名的導演蘇菲亞·哥普拉,選片風格鮮明,與其作品中一貫疏離與精緻感一脈相承。

《Aftersun》(imdb)

她名單包含了《千與千尋》(總榜第9)、《花樣年華》(總榜第4)及《日麗》(Aftersun, 總榜第78),這些電影皆以細膩氛圍營造和對人物內心深刻探索見長。同時,她也選擇了《訪·嚇》(Get Out, 總榜第8)和《上流寄生族》(總榜第1)這類社會批判性強烈作品,展現了她多元品味。

劉思慕(Simu Liu)

劉思慕(IG@simuliu)

作為Marvel首位華人超級英雄的飾演者,劉思慕片單則能看到新世代亞裔演員文化背景。其選擇囊括了《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 總榜第7)、《訪·嚇》(總榜第8)等荷里活主流佳作。

特別值得注意的是,他選擇了Celine Song執導《之前的我們》(Past Lives,總榜第86),這部探討移民身份認同的作品,反映了他對自身文化處境關注。此外,他亦將張藝謀《英雄》列入其中,展現了他對華語電影認同。

李滄東

韓國藝術電影大師李滄東,其作品如《密陽》、《燒失樂園》等,向來以對人性深刻的挖掘而聞名。

他片單也反映了同樣追求,選擇了楊德昌《一一》(總榜第40)、李察·連利加《我們都是這樣長大的》(Boyhood, 總榜第23)及王家衛《花樣年華》(總榜第4)。這些風格寫實、情感力量厚重作品,體現了他與亞洲電影巨匠之間惺惺相惜。同時,他選擇了《世紀教主》(The Master,總榜第42)等片,也展現了他對複雜人性探討的持續興趣。

魯卡·加達連奴 (Luca Guadagnino)

《以你的名字呼喚我》導演魯卡·加達連奴,其選擇明顯傾向於歐洲藝術電影,名單中包含多部法國電影,顯示了歐洲導演對本土電影文化支持。

《花樣年華》劇照

有趣的是,加達連奴也將《花樣年華》列為心頭好,這部香港電影在東西方電影人心中都佔有重要地位,再度印證了王家衛獨特美學普世價值。

史蒂芬·金(Stephen King)

驚悚小說大師Stephen King。(Getty Images)

全球最知名恐怖小說大師史蒂芬·金,其選擇卻意外地「不恐怖」。他將票投給了《斷背山》(總榜第17)、《末代浩劫》(總榜第12),以及改編自港產片《無間道》的《無間道風雲》(總榜第31),足見他最欣賞的是張力十足敘事和劇本。

耗資100億韓圜製作的《屍殺列車》成功為韓國爭光,先是參與康城影展,現在更成為國際搶手貨。(網上圖片)

他唯一恐怖片選擇是韓國的《屍殺列車》,原來恐怖大師最看重的還是故事本身。

Rachel Zegler

美國女星Rachel Zegler飾演白雪公主(電影劇照)

憑藉《西城故事》《白雪公主》真人版成為話題新人的Rachel Zegler,選片則充滿青春氣息。從《無痛失戀》(總榜第7)到《知音夢裡行》(Inside Llewyn Davis, 總榜第83),許多選擇都聚焦於成長期迷惘與夢想的追尋。

她也選了《魔間煞星》和自己主演的《西城故事》,展現了她對歌舞片和類型片之偏愛。

Casey Affleck

2017:加西艾佛力(Casey Affleck)《情繫海邊之城》(Manchester by the Sea)(《情繫海邊之城》劇照)

《情繫海邊之城》(Manchester by the Sea)男主角Casey Affleck,以內斂而充滿爆發力演技見稱,其選擇也偏向了在表演和形式上極具挑戰性的作品。

他的片單中有五部入選總榜,包括《無主之城》(City of God,總榜第15)、《魔球》(Moneyball, 總榜第45)和《二百萬奪命奇案》(總榜第6)等。他亦選擇了自己主演的《叛逆暗殺》(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford),清晰地展現了一位頂級演員對劇本、角色塑造和整體電影工藝之最高敬意。

(《五星級大鼠》官方宣傳海報)

但同時他也選擇了《五星級大鼠》(Ratatouille,第73名)這部皮克斯動畫,顯示即使是硬派演員,也無法抗拒一個優秀動畫故事所帶來的純粹魅力。