攝影｜原來意大利粗獷主義建築與法西斯歷史有關？一窺其獨特美學

「義大利建築師之所以顯得與眾不同,是因為他們願意承認混凝土不僅只屬於某個時代。一般而言在二十世紀,混凝土象徵著一個尚未抵達的未來,而它的過往則被刻意忽略;但在義大利,建築師們反倒希望能同時傳遞出混凝土既是過去也是未來的雙重意象。」——倫敦大學建築歷史教授 Adrian Forty。

文:moom bookshop|圖片來源:《Brutalist Italy: Concrete Architecture from the Alps to the Mediterranean Sea》



《Brutalist Italy: Concrete Architecture from the Alps to the Mediterranean Sea》(圖片來源:https://moom.cat/l/SH3eC )

義大利攝影師 Roberto Conte 和 Stefano Perego 之新書《Brutalist Italy: Concrete Architecture from the Alps to the Mediterranean Sea》挾帶著前作《Soviet Asia》的成功經驗,這次選擇回到母國,在西北、東北、中央、與南義暨離島四大區域中,以筆墨和鏡頭凝視粗獷主義建築在這片土地上的發展,還有在其背後緊密相隨的歷史波瀾。

倡導極簡精神,重視基本材料與結構,而非華而不實的裝飾——粗獷主義在義大利悠久的歷史長河中佔據了重大且複雜的位置。二戰後,新政府急於擺脫法西斯政權留下的陰影,於是建築師們在國家各大建案中,嘗試結合當地傳統工藝與現代建築之特色,將多元的文化背景融匯於新建築中,沒想到卻走出了這條專屬義大利的粗獷主義之路,並贏得世界的矚目和敬重。

從私人住宅到宏偉的體育場,Roberto Conte 與 Stefano Perego 用五年的時間行遍國內兩萬公里雲和月,親自走訪這些知名地標,將它們的氣勢不凡如詩般傳頌於世,留下對義大利粗獷主義建築之獨到與創新的永恆見證。

