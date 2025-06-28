月球上的第一間屋！瑞典藝術家狂想26年　終於將家鄉風景送上月球

【藝術/月球】抬頭望月，你可曾想像過，那片銀灰色大地上，竟會出現一間瑞典式紅色小屋？就在本月初，由瑞典藝術家Mikael Genberg構思並籌備長達26年的「月球屋」（The Moonhouse）計劃，歷經四個多月太空旅程後，終於抵達了它終極目的地——月球。



瑞典藝術家Mikael Genberg構思並籌備長達26年的「月球屋」（The Moonhouse）計劃（NASA）

這座僅有8厘米高、11厘米寬的紅屋，並非NASA或SpaceX創下「壯舉」，而是Mikael Genberg花了四分之一個世紀，透過眾籌、集結工程師和無數夢想家的力量，將「家」帶上冰冷月球表面。到底這個月球屋計劃是如何成事？背後又蘊藏著什麼故事？

一個持續了26年的藝術夢

故事要從1999年說起，當時，Mikael Genberg得知歐洲首個繞月探測器SMART-1由瑞典太空總署建造，腦海裡便萌生了一個大膽念頭：「如果月球上有間瑞典紅屋，那會是什麼模樣？」

在瑞典文化中，這種紅牆白邊小木屋，既是鄉間尋常風景，更是國民心中「家」的象徵。Mikael Genberg一向喜歡把這種紅屋帶到最意想不到的地方：水底、高聳樹梢，甚至隨瑞典宇航員進入國際太空站。最初，他既沒有資金，也沒有人脈，更不懂航天技術，但這個念頭從未離開過他。隨著時間推移，這個夢想在與朋友的分享和討論中逐漸發芽，一做就是26年。

Genberg原本設想，做一座高達2.5米、可供成人站立的自展開式紅屋,為了讓項目成真，月球屋最終被縮小至重量不超過100克微型模型。(The Moonhouse官網）

Genberg原本設想，做一座高達2.5米、可供成人站立的自展開式紅屋。但現實總比想像更為沉重，為了讓項目成真，月球屋最終被縮小至重量不超過100克微型模型，尺寸僅有11厘米寬、8厘米高。雖然微型，但它完美保留了瑞典傳統紅屋外觀：紅牆白邊，比例精巧，細節到位。

不完美卻更詩意的結局

在過去二十多年裡，這個計劃吸引了來自藝術、科技、商業甚至體育界數百人參與與支持。其中最關鍵合作夥伴，是日本私營航天公司ispace。ispace第二次探月任務，成為月球屋的「順風車」。經過工程師團隊兩年精密設計，小屋結構經過嚴格衝擊和振動測試，以確保它能夠抵禦發射時巨大壓力，並在月球極端氣候下生存。

經過工程師團隊兩年精密設計，小屋結構經過嚴格衝擊和振動測試，以確保它能夠抵禦發射時巨大壓力，並在月球極端氣候下生存。(The Moonhouse官網）

2025年1月15日，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，搭載著月球屋的ispace「韌性號」（Resilience）著陸器由SpaceX獵鷹9號火箭成功發射升空。小屋牢牢固定在同行的「堅韌號」（Tenacious）微型探測車前端。按照計劃，著陸器成功軟著陸後，探測車會駛出，尋找一個象徵意義和地質穩定兼備的地點，將這座地球之屋輕輕安置在月球塵土之上。

然而，命運又跟這個項目開了一個玩笑。6月6日著陸時，「韌性號」發生「硬著陸」，比正常著陸更快、撞擊力更大，並完全失去與地球的聯繫。這場「不完美」結局，卻意外詩意。紅屋或許帶著傷痕，甚至沾滿塵埃，但它依然在月球上。專家們推測，小屋主體應無大礙。Mikael Genberg說：「即使它有點傷痕、有點灰塵，但它在那裏，這就是藝術的力量。」無論小屋現在在月球上確切狀態如何，它都已成為月球上第一間房子，這個象徵意義遠超於任何工程上的完美。

Moonhouse團隊亦表示，未來已經準備好第二座紅屋，並設計了更完善部署機制 (The Moonhouse官網）

Moonhouse團隊亦表示，未來已經準備好第二座紅屋，並設計了更完善部署機制，只要有下一次機會，藝術與太空對話將會繼續。下次你抬頭望月，不妨想像一下，在那片寒冷寧靜月面上，靜靜矗立着一間屬於地球的溫暖小屋。