【三星堆文明】與中原文物大不同　曾被疑為外星文明遭專家否定

今年正值中國考古學誕生百周年，3月20日中國考古界又有震撼的出土文物發現。位於古蜀地區的三星堆文明，繼1986年三星堆遺址在1、2號祭祀坑中出土了4000餘件珍貴文物後，事隔三十五年又再次有重大考古新發現，新發現6個祭祀坑出土500多件文物，包括黃金面具等，讓這個傳說是外星人文明的三星堆文化圈，再一次登上各大報章新聞頭條。這次便為大家介紹三星堆遺址究竟有何特別之處，讓它多年來成為中國考古界奇葩，廣為大眾關注？

1.三星堆遺址是怎樣發現？

三星堆遺址發現甚早，早於1929 年已被四川廣興鎮農民燕青保在所住地發現，但他卻私藏消息，訊息只在當地人間流傳，三星堆大量玉器被民間私下盜掘；1934 年，美西協和大學博物館館長葛維漢（D.C. Graham），於燕青保所挖的溝之底部進行第一次考古發掘，發現有陶器、玉石器 300 多件，部份玉器藏於今四川大學博物館；1950年代，成渝鐵路施工時多次在鐵路沿線挖到大量文物，1953年四川大學歷史系馮漢驥教授調查三星堆遺址，並於 1963 年將燕家住宅作為考古專業實習點，主持發掘工作。1986年三星堆最重要發掘展開，四川省文物管理委員會聯合有關單位對遺址進行大規模發掘，當中一、二號祭祀坑的發現，震驚考古學界。

2.三星堆遺址是哪個時代遺存？

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3.三星堆遺址特點？

據曾任四川省文物考古研究院副院長的陳顯丹教授表示，三星堆青銅器可以用高、大、奇、特四個字概括，主要分為禮容器、儀仗、青銅人像、頭像、面具等人物造型、動植物造型、太陽形器、眼形器、神殿、昆蟲、海貝、青銅瑗等器形。青銅造型的製作工藝包含了繪畫、泥塑、翻模、冶煉、澆鑄、打磨等，技巧乾淨俐落，刻劃清晰，用極簡練的輪廓線就表現出最富於真實感和情緒複雜的人物形象和動植物的形態。

4.三星堆遺址是外星文明嗎？

由於三星堆地處中原邊陲，遺存出土的文物不少在外形和藝術風格上與中原考古發現有極大的差異，三星堆出土的人形銅像在外觀上亦不太像人類，人物形象偏重再現 （Representation）形式，因此有不少人懷疑三星堆文明是外星文明。

對此，中國社會科學院考古研究所研究員施勁松表示：「首先三星堆肯定不是外星文明，而人們之所以這麼說可能有一個預設的前提，就是認為古代文明都是已知的，甚至是單一的。我們不能因為它是未知的，就認為它是外星文明、因為考古學探索就是未知。」

三星堆文明肯定不是外星文明，施勁松提出論據表示，三星堆文明是在當地的史前文化、新石器時代文化的基礎上，在四川地區發展而來。它同時吸收很多其他區域的文化因素，包括長江下游、西北地區、中原文化等因素。四川到秦漢時代才匯入了中華文明，所以大家看到三星堆文化是有考古文明發展依據，它的發展有前因和後果的。

其實，中國考古學近數十年已有長足的發展，對中國文明的認識已大大不同於我們一般人在教科書的認知。例如據已故考古學家蘇秉琦主張的中華文明「多元一體論」所指出，我們傳統歷史論述認為夏、商和周三代是相繼傳承的文明，但其實中華文明是多元一體，所謂夏商周其實是三個同時段，與其他地區文明同時存在的文明，大家相互影響，只是當中以夏、商和周三個文明曾先後較有政治動員能力，成為了文獻上所說的「共主」。

在三星堆出土的文物中，青銅尊、青銅罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等與黃河流域一致，顯示三星堆具有中華文化的共同屬性。而大家所熟悉的青銅立人、青銅神樹、青銅縱目面具等造型奇特、大氣恢弘的文物，既顯示古蜀文明的輝煌文化，亦彰顯中華文化的豐富和多樣性。