【考古】青銅時代英國人紀念先人怪現象　留遺骨世代相傳

在現代社會,我們會以保留先人的遺物,來緬懷已逝去的先人,更甚者一些家族還保有祖傳遺物,世代相傳以表示家族的承傳。可是,考古學家發現,英國青銅時代人類紀念先人的方法可能是將遺體的部份骨骸拆出來,製成裝飾品或樂器來保存。

根據美國《ScienceAlert》報刊9月6號的科學報告,英國布里斯托大學(University of Bristol)團隊與倫敦自然歷史博物館(Natural History Museum)合作,對英國28個歷史遺址發掘遺骸時發現,英國人在青銅時期選擇保留死去的親人骨頭,來表達他們對先人的紀念,而這一現象是在科學家挖掘歷史遺蹟的時候發現的,並且將相關的資料發表到《古物》(Antiquity)雜誌上。

考古團隊利用放射性碳定年法與電腦斷層掃描英國28處遺址,發現了38具燃燒的殘骸,以及16個火化的遺骸,並且對這些遺骸進行了一定材料測量。而考古學家經過研究碳元素發現,這些遺骸被埋的時間與其死去時間,存在明顯的差異,前後差距有幾十年到二百年,這時間上的差異說明遺骸是這些人死去很久之後才被埋入土中,專家估計是以人骨製品陪葬方式放入墓葬中。

考古學家在英國的青銅時代遺址中,發現骸骨埋的時間與其死去時間,存在明顯的差異,前後差距有幾十年到二百年,部份更製成樂器。(Antiquity Publications Ltd.)

先人遺骨製樂器保存

考古學家還在這些墓地中發現了被火化後的沉積物有著異樣之處。比如這些沉積物的數量太少,以至於達不到整個遺骸被火化後的量,因此科學家懷疑,其餘未有發現沉積物,很有可能是在遺骸狀態時被親族成員分配開去。由此推斷,在青銅時期的英國可能還保留著保存以及管理先人遺骸的原始傳統。

除此之外,研究人員甚至在一名男性的陪葬品中,發現由人類大腿骨雕刻拋光製成、近似於哨子的樂器,與石斧、象牙、獸骨等物並置。這些發現與先前的研究相輔相成,因此認為青銅時代的英國人很有可能在踐行自己獨有方式紀念先人,他們對待死者、與其互動的方式,對當代人而言有明顯不同。他們並未像當代人一樣,對人類遺體感到恐懼或厭惡,人們在日常生活中習慣與先人遺骸朝夕相對。

參考資料:

Thomas J. Booth and Joanna Brück, "Death is not the end: radiocarbon and histo-taphonomic evidence for the curation and excarnation of human remains in Bronze Age Britain", Antiquity, Cambridge University Press: 01 September 2020. https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/death-is-not-the-end-radiocarbon-and-histotaphonomic-evidence-for-the-curation-and-excarnation-of-human-remains-in-bronze-age-britain/8D38788C8B9F4E69E579D31150EB0A90