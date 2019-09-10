【考古】尼安德塔人的「舍寧根矛」　人類歷史上最遠古的武器

尼安德塔人，是一群生存於舊石器時代的史前人種。與現代智人擁有著共同祖先，但後來卻分成兩類不同人種。大概在39000年前，尼安德塔人全面在地球上消失，直至19世紀才被人重新知曉。 對一個在史前年代就滅絕的族群，我們或許很難想像他們建立出成熟的文明。然而隨著考古研究發展，有證據顯示他們已經懂得用矛進行遠距離狩獵，甚至不排除會以此來戰鬥。

▍失落的族群

尼安德塔人（英語：Neanderthals；全名：Homo neanderthalensis），1856首次在德國尼安德河谷（Neandertal）被發現，因而得名。其後世界各地都出現了尼安德塔人的遺跡，包括英國、克羅地亞、直布羅陀等。

按照國際科學分類「二名法」（Binomial Nomenclature），尼安德塔人被歸類為「人科人屬」，屬人類的一個分支。而根據考證及推論，尼安德塔人跟現代智人，應當共享同一個祖先，並且同出自非洲。後來他們逐漸遷徙到歐洲各地，演化成尼安德塔人。至於留在非洲的一批，則演化成了智人，並成為了今天人類的共同祖先。

尼安德塔人在大概39000年前絕種，導致他們滅亡的原因至今未明。有人指出他們是受自然環境所影響，有人則認為他們是被入侵歐洲的智人所殲滅。無論如何，尼安德塔人已經從歷史上消失，這是不爭的事實。但是從各類考證之中，還是能找出他們的不少蹤跡，包括藝術品、骸骨，以及今天的主題：武器。

▍舍寧根矛

尼安德塔人最被廣泛流傳的武器，自然非矛莫屬。在1994年至1999年間，德國舍寧根（Schöningen）發現了一批屬於舊石器時代的木製長矛，故此又被稱為「舍寧根矛」（Schöningen Spears）。而在英國濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea），亦同樣發掘了一節40萬年前的長矛碎片。它們被確定為是尼安德塔人的武器，主要用來進行狩獵。

自此，不同的人類學家和科學家，便圍繞著這批矛進行研究。雖然在遠古時代難以量化技術，但按照遺跡顯示，它們大多長6.5呎，最前端的10厘米為刺尖部份，多數會兩面開鋒、方便投擲。

為了還原「舍寧根矛」的真實威力，美國考古學家Annemieke Milks找專人製造了兩支仿製品，分別重1.67磅及1.76磅。他們採用了與遺跡相同的雲杉木（Spruce），先以金屬工具鋸出外型，再以石器鑿出刺尖部份。

按照一般說法，純木製的長矛很難擲得遠，最只有10米的距離。紐約石溪大學學者John Shea更笑言，任何能夠以「舍寧根矛」擊中他的學生，都可以得20美元，他有時甚至會徒手接矛，足見「舍寧根矛」並非甚麼有效的武器。

但Milks卻認為這些看法，只能適用於沒有任何運動基礎的人身上。而歷史證明，尼安德塔人的確是狩獵能手，至少並不是因為飢餓而絕種。事實上，在舍寧根的遺跡內，找到了大約16000副動物骸骨，某些明顯帶有被矛刺死的痕跡。

為了驗證自己所想，Milks特意找來了6個標槍運動員，測試舍寧根矛的投擲距離。結果兩支重量不同的舍寧根矛，俱能擲超過65英呎。雖然遠遠不及男子標槍世界記錄的323.1英呎，但亦比預算中的10米（約33英呎）要多一倍。部分參與測試的運動員，亦會在投擲時加入旋轉，以此減低風阻。

Milks認為，在這種距離和旋轉底下，舍寧根矛絕對能夠穿透動物的身體，人體自然亦非難事。另一個有趣的發現是，某些被發掘出來的舍寧根矛，只有一端帶鋒。某些動物骸骨則顯示出，牠們是被舍寧根矛從下刺入而死。換句話說，尼安德塔人確實會將舍寧根矛用於近戰。

有學者質疑，至今仍然未能夠證明，尼安德塔人擁有跟現代智人同級的投擲能力。而舍寧根矛需要大量的訓練，才可以運用純熟。故此他們並不認同舍寧根矛是一樣常見的武器，又或者正是舍寧根矛的落後，令到尼安德塔人敵不過智人的弓箭和擲矛器，最終趨向滅亡。

然而，Milks卻提出了相反的看法。她指出舍寧根矛的優勝之處，並不在於攻擊距離或者投擲速度，而是它簡單實用，並無需要過多的訓練時間。她希望未來能夠找到遊牧團體合作，那樣便能推敲出狩獵群體的身體能力，同時亦可以測試出舍寧根矛的實用程度。

▍鑑古知今 尋找人類武器發展歷程

這種考古類型的研究，或許跟現代社會相距甚遠，但卻有助我們釐清過去的一些迷思。首先，從歷史的角度去講，古人並不是完全受制於自然環境，他們雖然技術落後，但亦有能力發明出有效的武器，去進行狩獵和自衛。

其次，如果尼安德塔人也能建立出成熟的遠程武器，那或許反證出智人的戰爭和武器歷史，可能要比我們想像中發展得更早幾十個世紀。這點對理解人類的武技進程，可謂有著極其深刻的意義。

主要參考資料：

痞客邦-盲眼的尼安德塔石器匠，這是一個專門研究人類演化歷史的博客，內容非常詳盡精彩，值得推介

The Atlantic-When Modern Men Throw Ancient Weapons