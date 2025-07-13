《妻迷》唐詩詠脫胎換骨層次感演釋　論盡緊現代女性困局｜何故

《妻迷》是一個有關「慾望」的故事，也是一個探討「救贖」的故事，更是一個善良女子挑戰「命運」，執迷不悟而成為魔鬼的故事。



《妻迷》海報（圖片由作者提供）

《妻迷》由甄詠蓓導演，羅卡（Federico Garcia Lorca）原著，張雅麗改編，梁耀基監製，周怡擔任製作經理，唐詩詠和朱栢謙領銜主演，RubberBand的主音6號（繆浩昌）特別演出，其他演員還有陳卉蕾、黃釗鑫、陳頴璇和高棋炘，一起成就了這齣發人深省的現代女性悲劇。

《妻迷》講述一個不孕女子的執迷，原著劇名「Yerma」在西班牙文意思是「乾旱荒蕪之地」，副題可以考慮「為咗生仔你可以去到幾盡？」。妻子（唐詩詠 飾）在孤兒院長大，從小只有一個夢想，就是成為母親，生育自己的孩子，為此她放棄了攝影師的理想職業，選擇成為工作穩定的超聲波檢驗師（Sonography）。然而，跟丈夫（朱栢謙 飾）婚後兩年，仍然無兒無女，醫生卻無法找出原因。看見身邊的女性朋友都已成為母親，妻子開始心急如焚，試盡一切能提高懷孕機率的方法都不成功，加上重遇當年同屬攝影學會的前度（6號 飾），令她和丈夫的關係不斷惡化，最後更沉迷邪教，導致悲劇的發生……

《妻迷》劇照（Golden Deer Jr Entertainment/FB）

《妻迷》讓我們反思「幸福」的定義，以及「女性的天職」？妻子是專業人士，有一個深愛她而且事業有成的丈夫，她沒有經濟負擔，更沒有婆媳問題，實在是羨煞旁人，只要她不強求擁有自己的骨肉，雖然和丈夫聚少離多，但仍然可以享受幸福快樂的生活。然而，借用張雅麗的「編劇的話」，「妻子以為生育是她的救贖，丈夫以為事業是他的救贖，前度以為自由是他的救贖」，執迷的其實不只是妻子，「我們都如羊走迷，各人偏行己路」，「當我們太想成為上帝，我們都會成為魔鬼，就如撒旦一樣」也許，這不只是妻子的寫照，也是你和我的故事。

《妻迷》劇照（Golden Deer Jr Entertainment/FB）

《妻迷》的導演、編劇和演員都非常出色，甄詠蓓將羅卡原著裡「不認命」的主題昇華，也讓一眾演員大放異彩！張雅麗為羅卡於1934年發表的經典作品賦上新意，「Photographer Vs Sonography」固然有趣，將丈夫設定為擁有幾百萬follower的著名Podcaster更是與時並進。主角方面，唐詩詠由頭帶到尾，有層次的演釋，簡直是脫胎換骨，令人刮目相看，看着她因為未能成為母親，一步一步陷於瘋狂，有種不寒而慄的心痛。6號能唱能演，恰如其分，他在追思會上一邊彈結他，一邊唱〈Both Sides Now〉，從容不迫，充滿魅力。朱栢謙演活了一個悲劇角色，不會太浮誇，亦沒有過火，在我和很多男性觀眾眼中，他絕對是個好丈夫，只可惜命運弄人，令人惋惜。

《妻迷》劇照（Golden Deer Jr Entertainment/FB）

《妻迷》其他四位演員，陳卉蕾、黄釗鑫、陳穎璇和高棋炘都各有亮麗表現，遇上好導演和好劇本，一人分飾多角，各有令人留下深刻印象的片段。陳卉蕾同時飾演跟妻子在孤兒院一起成長的摯友和性愛專家，一收一放，揮灑自如。黄釗鑫飾演的靈媒，令人難分真與假，合理地加深了妻子和丈夫的矛盾。陳穎璇飾演燥底母親，充滿爆炸力。高棋炘飾演丈夫聘請來監視妻子的助手，很有壓迫感。我會好好記住這四位女演員的名字，密切留意她們往後的不同演出。

《妻迷》劇照（Golden Deer Jr Entertainment/FB）

《妻迷》的燈光、音效和舞台設計都非常精彩！張蚊負責服裝設計，楊子欣隕負責燈光設計，馮展龍負責音響設計，張視製作負責舞台設計，這個優秀的團隊讓甄詠蓓如虎添翼！舞台上的焦點所在，是幾塊多用途的「落地玻璃」，可以作為妻子的家、前度的畫廊、追思會的會堂、甚至是桑拿浴室，最厲害是在結局時，留下矚目驚心的血掌印。然而，我最欣賞舞台正上方的那個「洞」，令人充滿遐想。

《妻迷》劇照（Golden Deer Jr Entertainment/FB）

《妻迷》也許會是一齣令你感到不安的舞台劇，卻是一次足以讓你醍醐灌頂的演出！開場時，如同梵音的詭異和唱，讓觀眾慢慢進入妻子癡迷的瘋狂世界，散場後，彷彿仍餘音未了，讓我們撫心自問，在這個彎曲悖謬的世代，我們也擁有像妻子為了夢想成真而「堅毅不屈」的勇氣嗎？

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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