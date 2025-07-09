建築｜巴黎大皇宮四年豪裝後華麗變身！成為龐比度中心臨時之家

【建築/設計】在巴黎心臟地帶，塞納河畔的巴黎大皇宮（Grand Palais），最近終於完成了自1900年誕生以來最重要的一次「大變身」。經過長達四年、耗資逾4.66億歐元（約港幣38億）的修復工程，終於全面向公眾敞開大門。



巴黎大皇宮經過長達四年、耗資逾4.66億歐元（約港幣38億）的修復工程，終於全面向公眾敞開大門（Chatillon Architectes）

曾多次成為CHANEL秀場

巴黎大皇宮是1900年巴黎為舉辦世界博覽會而興建（Chatillon Architectes）

巴黎大皇宮是1900年巴黎為舉辦世界博覽會而興建，它以宏偉的布雜藝術（Beaux-Arts）風格石材立面，結合當時極具革命性鋼鐵骨架與巨大玻璃穹頂，成為法國「美好年代」（Belle Époque）技術與藝術象徵。

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在過去一個多世紀裡，它不僅是藝術展覽、國際博覽會殿堂，也曾變身為馬術賽場、軍醫院，甚至是時尚Icon 卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）為CHANEL打造時裝秀的舞台，承載了無數巴黎人集體回憶。

巴黎大皇宮建築結構歷經多次修改，內部空間變得支離破碎，動線混亂得像迷宮（Chatillon Architectes）

然而，歲月不饒人，建築結構歷經多次修改，內部空間變得支離破碎，動線混亂得像迷宮；部分區域因安全問題長期關閉，遊客往往只能看見局部結構，昔日通透的視野被一道道隔牆無情阻斷。所以這次修復工程，正是為了讓它重新找回「青春」。

龐比度中心將「借住」五年！

主導這次龐大工程的，是專精於歷史古蹟活化的Chatillon Architectes建築事務所（Chatillon Architectes）

主導這次龐大工程的，是專精於歷史古蹟活化的Chatillon Architectes建築事務所。建築師團隊深入鑽研了超過三千份歷史檔案與圖紙，力求尊重歷史亦注入當代元素。整個修復計畫最核心改動，便是重新打通了建築的核心軸線。

建築師大膽拆除了一道自1937年以來便阻隔在中殿（Nef）與科學宮（Palais de la Découverte）之間隔牆，讓塵封近九十年的壯闊視野重見天日（Chatillon Architectes）

現在訪客可以從入口廣場一路暢行，穿過宏偉的中殿和新設立的中央廣場，直達塞納河畔（Chatillon Architectes）

建築師大膽拆除了一道自1937年以來便阻隔在中殿（Nef）與科學宮（Palais de la Découverte）之間隔牆，讓塵封近九十年的壯闊視野重見天日。現在訪客可以從入口廣場一路暢行，穿過宏偉的中殿和新設立的中央廣場，直達塞納河畔，感受前所未有空間流動感。

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為了讓陽光能再次灑遍皇宮每個角落，許多後期增設的厚重隔牆被更換為通透玻璃結構，不僅恢復了空間原始比例，也讓自然光成為最好的免費裝飾。佔地77,000平方米的建築群首次實現了完全無障礙通行，增設了超過40部電梯和30座樓梯，確保無論是推著嬰兒車的父母，還是行動不便的訪客，都能輕鬆探索每個角落。

龐比度現代藝術中心（Centre Pompidou）即將閉門展開5年大裝修（IG@joed_sierra）

而最讓藝術迷興奮的消息，就莫過於龐比度現代藝術中心（Centre Pompidou）要來大皇宮「借住」五年！原因是龐比度即將閉門展開5年大裝修，所以暫時搬到大皇宮展出。遊客可以在華麗的古典穹頂下欣賞最前衛的當代藝術，體驗經典與前衛mix and match。