展覽｜港大敦煌展1:1復刻盛唐敦煌石窟　還可以「躺平」看藻井？

【展覽/敦煌】想親眼目睹敦煌莫高窟千年風華，可能毋須長途跋涉到甘肅！最近香港大學圖書館聯同非政府組織「少雪齋」及敦煌研究院，攜手舉辦大型展覽「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」。焦點展品是以1:1比例精準復刻莫高窟第45窟，讓你身在香港，也能沉浸式走進盛唐佛國。



「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」展覽宣傳圖（少雪齋）

展覽橫跨港大圖書館三層，通過「絲路漫漫」、「壁上丹青」、「莊嚴佛宮」、「萬象人間」、「石室寶藏」及「悠遊淨土」六大主題，展出78件/套極具代表性藝術品，全方位呈現敦煌文化博大精深。

穿梭六大展區看千年風華

展覽由地下開始。入口處「絲路漫漫」，帶你重溫張騫出使西域歷史，了解佛教傳播源流；旁邊「壁上丹青」，則為你揭開敦煌洞窟結構，以及千年壁畫色彩不褪的秘密，原來壁畫顏料來自阿富汗珍貴青金石、本地開採的朱砂銅礦，還有人工合成鉛丹銅綠，這些來自五湖四海的顏料，在工匠手中幻化成繽紛色彩。

來到二樓，「萬象人間」透過壁畫窺探古代農耕、交通、服飾等生活百態，無論是田間耕作、建築釀酒，還是市井百業、婚嫁禮俗，都活靈活現，讓人看到佛國世界之外人間煙火。「石室寶藏」展出11件藏經洞文獻複製品，訴說著1900年震驚中外的藏經洞發現與文物流散歷史，這些珍貴文獻至今仍是國際學術界的寶庫。

走進1:1復刻「盛唐第一窟」

「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」二樓的「莊嚴佛宮」展區（少雪齋）

要數整個展覽的靈魂，必定是位於圖書館二樓「莊嚴佛宮」展區，是首次在香港完整展出的敦煌莫高窟第45窟1:1精準複製品。這個洞窟被譽為「盛唐彩塑藝術典範」，佔地約25平方米，高近5米。

「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」二樓的「莊嚴佛宮」展區（少雪齋）

洞窟西壁佛龕內七尊彩塑造像，是整個展覽重中之重。正中主尊佛陀結跏趺坐，神情莊嚴慈悲，彷彿正在向眾生說法。兩旁隨侍的弟子、菩薩和天王，姿態各異，圍繞聽法。請務必將目光鎖定在佛陀左側菩薩像上。

「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」二樓的「莊嚴佛宮」展區（少雪齋）

祂以女性豐腴健美軀幹為藍本，身體呈現優雅「S」形曲線，體態柔美，嘴角微微上翹，雙目靈動含情，完美體現了唐代佛教造像日益貼近世俗生活，「漢化」風格走向成熟的審美。與菩薩溫婉形成強烈對比的，是旁邊威武雄健天王像，他們肌肉賁張，怒目圓睜，盡顯守護佛法的威猛剛強。這一柔一剛組合，構成了一幅充滿戲劇張力的畫面。

除了彩塑，洞窟壁畫同樣精彩。北壁繪有宏大《觀無量壽經變》，主體畫面描繪了西方極樂世界壯麗景象，兩側還配有「未生怨」和「十六觀」連環畫故事，將宗教哲理以生動圖像呈現。不僅是藝術品，更是研究唐代社會珍貴史料。

躺平仰望石窟藻井

逛累了，不妨到三樓「悠遊淨土」展區「躺平」一下。這裡沒有傳統桌椅，取而代之是舒適的坐墊。主辦方別出心裁地將10個最具代表性藻井圖案化為天花燈箱，讓你舒適地躺下，仰望這片由幾何與花紋交織而成的「星空」。

展區四周陳列著各種敦煌洞窟中飛天舞蹈形象，隨著音樂翩然環繞，營造出靈動藝術空間。旁邊大型螢幕上，則播放著動畫影片《敦煌壁影》。透過數碼技術，原本靜態壁畫被「活化」，《鹿王本生》中的九色鹿王在林間奔跑，莊嚴佛陀與漫天飛舞飛天仙女躍然眼前，讓畫中人物在你面前舞動起來，帶來強烈視覺震撼。

這次展覽是敦煌研究院首次與香港院校及民辦機構合作籌辦，展期橫跨整個暑假，對於想要深度了解敦煌文化的市民來說，實在是千載難逢機會。

【展覽資訊】

名稱：「夢幻敦煌：重現敦煌大美之境」

日期： 即日至2025年9月7日

地點： 香港薄扶林道香港大學圖書館地下、二樓及三樓

