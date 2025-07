超地獄笑到懷疑人生！現場直擊厭世教主Joan Cornellà展逾百作品

【展覽】說到「厭世」,香港打工仔絕對有發言權。但若你還未見識過西班牙插畫家 Joan Cornellà黑色幽默作品,那你對「厭世」的想像可能還停留在表面。



「Joan Cornellà 香港個人作品展 2025」(資料圖片)

這位近年在全球爆紅的藝術家,最近終於帶著他色彩繽紛「地獄梗」畫作,闊別四年再度回歸香港,舉辦「Joan Cornellà 香港個人作品展 2025」。走進 Cornellà的世界,你會發現,把荒謬與不幸當成笑話,才是最高級的生存之道。

誰是Joan Cornellà?

Joan Cornellà(資料圖片)

或許你不記得他的名字,但你一定見過他的畫。這位西班牙漫畫家自 2012 年起,作品便在社交媒體上爆紅,創作涵蓋插畫、繪畫和雕塑,以奇異意象和荒唐邏輯,開創了獨特荒謬幽默領域。

在他作品中,角色永遠掛著微笑,卻身處難堪、劣勢或極其不幸的情境,形成強烈嘲諷與幽默對比。部分角色更會配上極其「地獄」的自述金句,透過諷刺手法反映當代問題,讓觀眾在爆笑過後,不禁陷入「我剛剛到底笑了什麼?」的沈思。

厭世打工仔必看!

Joan Cornellà展覽現場(資料圖片)

這次展覽是 Cornellà 首次在香港展出超過一百幅原創紙本作品,規模空前,同時也帶來了全新限量版模型與印刷作品。每一幅畫,都用最爆笑又令人不安的方式,呈現打工仔的無奈、現代生活的荒謬,以及社會的自戀與殘酷。

Joan Cornellà展覽現場(資料圖片)

展廳分為兩大區域,首先映入眼簾是 Cornellà手繪真跡與雕塑作品,另一區則展出同樣「抵死」的限量印刷品。

Joan Cornellà作品(攝:梁嘉欣)

展覽中不少作品簡直道盡了各位「厭工」打工仔心聲,例如有職場躺平金句「You can't fail if you never try」(如果你從不嘗試,你就不會失敗)。

Joan Cornellà作品(攝:梁嘉欣)

又或是一位身穿職業裝的女性,圖上標註著「Always Fail Successfully」(總要成功地搞砸),彷彿在提醒你,有時失敗也無傷大雅。

而「A way to avoid stress at work is not going to work」(避開工作壓力的最好方法,就是不去工作),更是直接道破天機:逃避雖可恥但有用,曠工才是真正的減壓之道。Cornellà透過這種荒謬的幽默,將我們厭世情緒放大,讓人忍不住會心一笑。

Joan Cornellà作品(資料圖片)

當然,本次展覽海報上的作品「I hate everyone」(我討厭每個人)格外搶眼。畫中角色敞開雙臂,擺出歡迎姿態,衣服上字句卻暴露了內心真實想法,完美詮釋了社恐人士日常掙扎,玩味十足。

現場還設有一系列限定周邊,包括全新限量模型、印刷畫作、新書及 T-shirt 等。值得一提的是,展覽中所有畫作均可詢價出售,粉絲們入場前可要看緊錢包了。

【展覽詳情】

名稱:Joan Cornellà 香港個人作品展 2025

日期:7月11日至26日 12:00-20:00|7月27日 12:00-17:00

地點:藝穗會(中環下亞厘畢道2號)

門票:HK$50