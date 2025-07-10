超地獄笑到懷疑人生！現場直擊厭世教主Joan Cornellà展逾百作品

【展覽】說到「厭世」，香港打工仔絕對有發言權。但若你還未見識過西班牙插畫家 Joan Cornellà黑色幽默作品，那你對「厭世」的想像可能還停留在表面。



「Joan Cornellà 香港個人作品展 2025」（資料圖片）

這位近年在全球爆紅的藝術家，最近終於帶著他色彩繽紛「地獄梗」畫作，闊別四年再度回歸香港，舉辦「Joan Cornellà 香港個人作品展 2025」。走進 Cornellà的世界，你會發現，把荒謬與不幸當成笑話，才是最高級的生存之道。

誰是Joan Cornellà？

Joan Cornellà（資料圖片）

或許你不記得他的名字，但你一定見過他的畫。這位西班牙漫畫家自 2012 年起，作品便在社交媒體上爆紅，創作涵蓋插畫、繪畫和雕塑，以奇異意象和荒唐邏輯，開創了獨特荒謬幽默領域。

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在他作品中，角色永遠掛著微笑，卻身處難堪、劣勢或極其不幸的情境，形成強烈嘲諷與幽默對比。部分角色更會配上極其「地獄」的自述金句，透過諷刺手法反映當代問題，讓觀眾在爆笑過後，不禁陷入「我剛剛到底笑了什麼？」的沈思。

厭世打工仔必看！

Joan Cornellà展覽現場（資料圖片）

這次展覽是 Cornellà 首次在香港展出超過一百幅原創紙本作品，規模空前，同時也帶來了全新限量版模型與印刷作品。每一幅畫，都用最爆笑又令人不安的方式，呈現打工仔的無奈、現代生活的荒謬，以及社會的自戀與殘酷。

Joan Cornellà展覽現場（資料圖片）

展廳分為兩大區域，首先映入眼簾是 Cornellà手繪真跡與雕塑作品，另一區則展出同樣「抵死」的限量印刷品。

Joan Cornellà作品（攝：梁嘉欣）

展覽中不少作品簡直道盡了各位「厭工」打工仔心聲，例如有職場躺平金句「You can't fail if you never try」（如果你從不嘗試，你就不會失敗）。

Joan Cornellà作品（攝：梁嘉欣）

又或是一位身穿職業裝的女性，圖上標註著「Always Fail Successfully」（總要成功地搞砸），彷彿在提醒你，有時失敗也無傷大雅。

而「A way to avoid stress at work is not going to work」（避開工作壓力的最好方法，就是不去工作），更是直接道破天機：逃避雖可恥但有用，曠工才是真正的減壓之道。Cornellà透過這種荒謬的幽默，將我們厭世情緒放大，讓人忍不住會心一笑。

Joan Cornellà作品（資料圖片）

當然，本次展覽海報上的作品「I hate everyone」（我討厭每個人）格外搶眼。畫中角色敞開雙臂，擺出歡迎姿態，衣服上字句卻暴露了內心真實想法，完美詮釋了社恐人士日常掙扎，玩味十足。

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現場還設有一系列限定周邊，包括全新限量模型、印刷畫作、新書及 T-shirt 等。值得一提的是，展覽中所有畫作均可詢價出售，粉絲們入場前可要看緊錢包了。

【展覽詳情】

名稱：Joan Cornellà 香港個人作品展 2025

日期：7月11日至26日 12:00-20:00｜7月27日 12:00-17:00

地點：藝穗會（中環下亞厘畢道2號）

門票：HK$50

