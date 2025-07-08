闖進Wes Anderson對稱奇幻世界！AWA世界美學展今夏首度登錄香港

【電影/ Wes Anderson/ 展覽】當談到電影界最具辨識度視覺風格，美國導演Wes Anderson（韋斯安德遜）名字絕對榜上有名。



無論是《布達佩斯大酒店》粉紅宮殿，還是《月升王國》童真島嶼，他每一幀畫面都極度講究對稱，主角和物件往往被精準地放在畫面正中央，創造出一種井然有序的獨特美感。



如果你是他影迷，大概也聽過一個風靡Instagram的企劃《Accidentally Wes Anderson》（AWA）。這個計畫專門在現實世界中，尋找那些「不經意地」符合Wes Anderson電影美學的地方。最近，這個人氣企劃終於帶著「Accidentally Wes Anderson世界美學展覽」登陸香港，邀請我們一同踏進這個充滿對稱與糖果色彩的奇幻國度。

「ACCIDENTALLY WES ANDERSON： WES ANDERSON 世界美學展覽」香港站（資料圖片）

尋找那些不經意「Anderson風」地點

「Accidentally Wes Anderson」（AWA）概念，源於一對美國夫婦Wally和Amanda的旅行計畫。起初，這只是他們為了規劃旅程而設的「願望清單」，在Instagram上收集和分享世界各地、意外具有Wes Anderson風格的場所。這些地點或許並非刻意模仿，卻在構圖、色彩和氛圍上與他作品不謀而合。

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沒想到，這個趣味點子迅速引起全球共鳴，AWA現已發展成一個擁有過百萬「探險家」的全球社群。世界各地攝影愛好者和旅行者，紛紛貢獻自己發現的「Wes Anderson」景點，從歐洲古典建築到亞洲現代設計，這些看似平凡的地點，在鏡頭下都散發出獨特電影感。

香港站特別展出維園網球場、彩虹邨

「ACCIDENTALLY WES ANDERSON： WES ANDERSON 世界美學展覽」香港站（資料圖片）

在走過首爾、倫敦、東京等城市，並吸引超過一百萬人次觀展後，AWA展覽終於來到香港。從7月15日起，展覽將於荃灣南豐紗廠與啟德AIRSIDE同步登場。展覽設有七大主題展區，展出超過200幅來自世界各地的精選攝影作品。

「ACCIDENTALLY WES ANDERSON： WES ANDERSON 世界美學展覽」香港站（資料圖片）

亮點之一是「酒店主題區」，超還原的電影大門與接待處，讓人彷彿瞬間化身《布達佩斯大飯店》門僮；而在「交通主題區」，則設置了懷舊火車車廂雅座，每個細節都充滿復古氣息。

展覽不僅是靜態觀賞，更充滿互動樂趣。現場設有仿製泳池跳台、復古紅色郵筒與明信片製作機，甚至還有隱藏在角落的倫敦地下鐵場景，讓大家能化身電影主角，拍下屬於自己的「AWA」風格照片。

「ACCIDENTALLY WES ANDERSON： WES ANDERSON 世界美學展覽」香港站（資料圖片）

最令人期待，莫過於南豐紗廠特設之「香港主題區」，展出包括維園網球場、彩虹邨、華富邨及寶蓮禪寺我們熟悉的景象。這些城市地景，在AWA鏡頭下都蘊含著電影般詩意，呈現出前所未見美感。

「ACCIDENTALLY WES ANDERSON： WES ANDERSON 世界美學展覽」香港站周邊（資料圖片）

當然，現場也少不了一系列香港站限定紀念品。從風格明信片、精緻襟章，到手機支架，每件設計都延續了展覽復古色彩，讓你把這趟奇幻旅程帶回家。

【展覽詳情】

名稱：「ACCIDENTALLY WES ANDERSON： WES ANDERSON 世界美學展覽」香港站

日期：7月15日至9月14日

地址：南豐紗廠 – 地下紗廠坊、一樓中庭、M層M01D房、M層M01E房 | AIRSIDE – 3樓318號舖

