書籍介紹｜《回憶中的香港味道4》：以飲食文學傳承香港味道

今年香港書展的主題是「飲食文化，未來生活」，也許將會是不少香港類型作家大放異彩的舞台。當中包括近年專注「飲食文學」，先後創作了《打邊爐》和《回憶中的香港味道》兩個小說系列的作家：何故。



何故集作家、編劇、影評人、大學講師、遊戲設計師、電視台及電台節目主持於一身（資料圖片）

何故畢業於香港大學土木及結構工程系；現職跨媒體創作人，集作家、編劇、影評人、大學講師、遊戲設計師、電視台及電台節目主持於一身，也是著名美食家，專門研究打邊爐。

何故於大學時代開始寫作，已推出超過20本小說，包括：《孔子無雙》、《闇三國志》、《打邊爐》系列、《末世驚魂錄》系列、《愛。因思坦症候群》系列等，《回憶中的香港味道》系列是他面向國際的香港「飲食文學」作品，將會在今年香港書展推出第四卷。

《回憶中的香港味道4》（資料圖片）

《回憶中的香港味道4》講述日本記者Akina來香港走訪不同的「美食家」，這些並非一般的「美食家」，除了由第一卷開始已是重要角色的火鍋店老闆「打邊爐教授」，以及關心香港食店結業潮的第二卷主角之一「城市記錄員」，還有以美食來教育大家如何好好生活的人生導師「食育師」、擁有「神之脷」的「神秘顧客」、被形容為「『美食家』背後的女人」的餐飲業活動新聞稿撰稿員、以日本食材煮出「香港味道」的「美食旅人」、自稱「異世界美食大魔王」的「散水餅達人」等，這一群「美食家」透過不同的「香港味道」，各自重新發現「我是誰」。

何故近年努力透過他的文字、飯局、劇場演出和文化導賞團，希望可以保留和傳承「香港味道」（資料圖片）

何故近年努力透過他的文字、飯局、劇場演出和文化導賞團，希望可以保留和傳承「香港味道」，《回憶中的香港味道4》的主題就是探討「香港味道」的各種可能性。

「我沒有想過會這麼頻密的舉行飯局，但有讀者看完我的故事，希望吃到跟劇情有關的不同美食，加上有些餐廳真的不容易訂位，例如金碧酒家，所以我就嘗試滿足讀者和網友們的心願，結果反而讓我找到一個新方向：『餐飲劇場』。」

何故定期舉辦飯局的「主場」，除了即將清拆的彩虹邨金碧酒家，還有中環的陸羽茶室、北角的鳳城酒家、灣仔的生記飯店、以及由他主持的網台節目《何故‧打邊爐》裡推介的不同火鍋店。

「前輩古天農曾經跟我說：『不是我選擇了打邊爐，而是打邊爐選擇了我。』現在我更進一步，擴闊了創作和生活，有可能是『香港味道』選擇了我吧！」

何故近年努力開拓「餐飲劇場」，將《打邊爐》及《回憶中的香港味道》系列裡的故事改編成為結合餐飲的劇場演出，已演出的作品包括：《餐桌上的戰爭》(金碧酒家)、《我準備好大吃一場》(富嘉閣)、《幸福聯婚》(富嘉閣)、《一千零一個開心的理由》(金碧酒家)，還有先後在檀島咖啡餅店、九號飯堂、永發茶餐廳演出的《茶餐廳的親善大使》，此劇更已展開了亞洲巡迴演出之旅，第一站在東京，第二站在台北，預計2025年底將會在高雄、台南和台中等地繼續演出，與此同時，《茶餐廳的親善大使》亦已有「校園版」，準備在新學年巡迴不同學校演出。至於另一個重頭戲《那個下午，我在露台煎西多士》，先在12月23日於香港文化中心「牧羊少年與他的浮萍」舉行了一場讀劇加生日會，然後在2024年2月23至25日於台灣演出9場讀劇，2025年5月8日至11日更在香港中環藝穗會演出6場由他和邱萬城聯合創作的獨腳戲，獨腳戲預計在明年初重演。

何故近年努力開拓「餐飲劇場」，將《打邊爐》及《回憶中的香港味道》系列裡的故事改編成為結合餐飲的劇場演出（資料圖片）

「《回憶中的香港味道4》裡有幾個故事，都是為了劇場演出而寫的，但並不局限於『餐飲劇場』的模式，希望可以為觀眾帶來驚喜，亦可以讓『香港味道』有更多發展的可能性。」

《回憶中的香港味道4》共有8個短篇故事，這些故事的劇情，都因為何故近年的演出和旅程，變得更有趣和有啟發性。上述的「食育師」，其實是他和邱萬城聯合創作的獨腳戲裡的一個隱藏角色；「打邊爐教授」將火鍋店改變成為「Co-Entertainment Space」，其實是受到在台北提供地場演出《茶餐廳的親善大使》的荼餐廳老闆Teddy的「Co-Performance Space」概念啟發；台北演出後到福岡旅遊，讓他萌生起「美食旅人」的念頭；在台北獲米芝蓮推介的「JUNTO 同」看到蔡瀾的墨寶「人生猶如例湯」後，立即忍不住加入「神秘顧客」的故事裡，思考當真「一切都係整定？」，令這個故事得以昇華。這個系列滋潤了何故的生活，他的生活亦造就了不同角色的生命，他感恩可以和《回憶中的香港味道》系列一同成長。

然而，何故坦言對香港飲食文化的焦慮：「有次我到學校分享，展示了灌湯餃的相片，但在答問環節時，竟然有學生說他吃的『灌湯餃』不是這樣的，我開始感到強烈的危機感！」近年很多所謂的「灌湯餃」，都是魚目混珠的「浸湯餃」，不少消費者集非成是，加上以訛傳訛，後果影響深遠。何故希望盡一分力，藉著《回憶中的香港味道》系列，記錄他的親身經驗和見聞，以及他曾經嚐過的「香港味道」，即使未能撥亂反正，也可以讓更多人知悉「真相」。

香港書展期間，7月20號晚上，何故將會有一場名為「以飲食文學傳承香港味道」的分享會，有興趣的朋友，請立即到香港書展官方網站報名。

香港書展期間，7月20號晚上，何故將會有一場名為「以飲食文學傳承香港味道」的分享會（資料圖片）

《回憶中的香港味道4》簽名會

日期：2023年7月20日（日）

時間：下午5:00至6:00

地點：1C- E16「一代匯集」展位



《回憶中的香港味道4》分享會：以飲食文學傳承香港味道

日期：2023年7月20日（日）

時間：晚上7:30至8:30

地點：會議室S226

