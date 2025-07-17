專訪｜藝術家譚美怡邀觀眾漫步山海 於陶藝與繪畫間尋回內心寧靜

【專訪】在香港這個高壓都市中，藝術往往成為一扇逃脫之窗。本地藝術家譚美怡（Amy Tam）就以陶藝與繪畫為媒介，創作出一系列溫暖治癒的作品。



在2018年，她遠赴台灣學習陶瓷及木工藝術，之後定居南丫島，成為全職藝術家。她的靈感源自與收養小狗墨墨在島上的生活，以及對大自然的探索，作品常以人與自然的融合為主題，結合藝術治療背景，帶來療癒力量。其作品曾在法國、美國、香港及台灣展出，並獲頒「香港當代陶藝獎」新銳藝術家殊榮。

本地藝術家譚美怡（Amy Tam）

此次全新個展《我們再次相遇》（Until We Meet Again），首次公開原創手稿與帆布作品，透過筆下的「小女孩」角色，邀請觀眾漫步夢境般的山海景致，找回內在平靜。我們最近就邀請了譚美怡談談她的創作心路、轉變歷程，以及南丫島如何成為她的靈感泉源，走進她的治癒世界。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

Q： 《我們再次相遇》這個展覽名字充滿詩意，為什麼選擇「再次相遇」？這個展覽對你來說有甚麼特別意義？

Amy Tam： 人與人之間的相遇是很奇妙的。每天我們都在重複著相似的日常，然而，每一次的相遇卻都充滿了獨特性。就像大自然，看似重複，但每一季的風景、每一朵花的綻放都展現出不同的面貌。在這樣一個微妙而變化的世界中，若能再次與某個人或某事相遇，這是一件幸福的事。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

這次展覽我希望透過我的藝術作品，讓每一位觀眾都能感受到這份獨特的連結。在繁忙的城市生活中，我們常常被各種聲音和忙碌的步伐所包圍，卻很少有機會停下來、深呼吸，去感受生活中的美好。這次展覽為大家提供一個喘息的空間，一個讓心靈得以釋放、重新連結的地方。

Q： 「小女孩」這個角色一直陪伴著你的創作，她對你來說代表什麼？這次展覽裡，她有沒有新的故事或轉變？

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

Amy Tam： 她對我來說是藝術的象徵，也是一種深層的情感表達，是我內心世界的投射與出口。在這個充滿變化的過程中，她能隨著我的情緒與想象，演變成任何我心中想要呈現的形態，讓我得以用不同的視角去感受和理解這個世界。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

在這次的展覽中，小女孩的情感如同色彩般豐富而多樣。她的形不再單一，是我這些年來的生活體驗與感悟，無論是對自然的，還是對人際關係的，這些都在畫布上留下來了。

Q： 你同時以陶藝和繪畫創作，這兩種媒介在你心目中有甚麼不同角色或意義？

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

Amy Tam： 這兩個媒介——陶瓷和畫作，可以說彼此相輔相成，猶如一對連體嬰，緊密相連。陶瓷作品不僅是畫作的延伸，更是其故事的起點。在創作過程中，陶瓷的質感和形狀影響著我的筆觸和顏色選擇，畫作則反過來賦予陶瓷更深層的意義。

Q： 這次展覽首次公開原創手稿和帆布作品，有沒有哪一件創作背後有特別的故事可以分享？

Amy Tam： 我特別喜歡自己的手稿，因為對我來說，手稿是每日的日記，是我內心世界的真實寫照，都是我在特定時刻的情感表達，讓我能夠真實地記錄下那一刻的感受，更是所有故事的開端。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

Q： 你的作品經常流露大自然的氣息，大自然和藝術對你來說是怎麼樣的關係？你最愛觀察大自然裡的哪個細節？

Amy Tam： 本身大自然就已經是一種藝術，大自然的色彩轉變，形態，風雨，太陽，以及他們對生命的尊重，實在給我太多生命中的啟示，是我創作最重要的靈感泉源，令我明白生活中每一個細微的變化都值得珍惜與探索。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

Q： 你在訪問中提到過，南丫島的生活是你靈感的泉源，島上有哪些日常細節最常啟發你？最近有沒有哪個讓你會心微笑的有趣小片段可以分享？

Amy Tam： 生活在離島上，日夜分明，早上和暖的太陽晚上漫天的星星，這些都提供了很多思考的空間，而你會開始知道潮漲潮退，風向，彷彿已和大自然融為一體。

最近離島的天氣很熱，島上的流浪狗食飽了就會在海灘裏暢泳，有時會覺得他們生活在南丫島真的超級幸福，活在當下也是個很值得學習的一個課題。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

Q： 由商業藝術總監到遠赴台灣學習木工和陶藝，再到成為南丫島的全職藝術家，這段轉變給你最大的啟發或改變是什麼？怎樣影響你的風格？

Amy Tam： 我想這一段經歷最大的改變，是我學識慢下來，用心去感受身邊的事物，現代生活的快節奏常常使我們忽略了大自然的節奏，大自然用自己獨特的時間慢慢成長，這種過程是值得我們細細品味的。當我學會放慢腳步，去觀察那些看似平凡卻充滿美感的瞬間。隨心的生活令我創作的藝術更沒有邊界，顏色就像風的流動一樣無拘無束。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

Q： 這次個展結束後，在創作或生活上有沒有新的計劃？會不會有想探索的新媒介、主題，或下一個目的地？

Amy Tam： 這次展覽結束後，我將繼續專注於藝術創作，繼續探索這個寧靜的空間。這片空間對我來說充滿了靈感。我希望透過我的藝術，能夠傳達出這種寧靜與和諧的感覺。

藝術家譚美怡（Amy Tam）作品（No Idea Gallery）

未來，我夢想能夠在南丫島舉辦一個個人展覽。這裡的美麗景色和獨特的社區氛圍，將成為我作品的背景。我希望展覽不僅僅是展示我的作品，更能讓觀眾感受到大自然的魅力，並與我所創造的藝術產生共鳴。

【展覽資訊】

名稱： 《我們再次相遇》譚美怡個展

展期： 即日至2025年7月27日（星期日）

地點： No Idea Gallery（中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心1703室）

