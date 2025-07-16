2025書展十選｜從蔡瀾遺作、信一傳到鬼怪圖鑑　精選好書逐本數

【2025書展/書籍推介】書展又到了！每年這個時候，愛書人最興奮的就是在茫茫書海中尋寶。今年主題是「飲食文化．未來生活」，但好書當然不只局限於美食。



由貿發局主辦的一連7日第35屆香港書展於今日（16日）開鑼，早上未到10時便吸引了約百人排隊等候入場。（夏家朗攝）

我們編輯部今年精挑細選了10本不同風格書目推薦，從緬懷逝去才子蔡瀾的人生智慧，到探索城市隱藏建築美學；從電影幕後英雄熱血故事，到本土鬼怪奇幻傳說，總有一本適合你。

《無名特技人七號——八十年代香港特技行業記趣》

還記得以前追成龍的《警察故事》，那些高樓跳躍、槍林彈雨的刺激場面嗎？原來這些經典鏡頭背後，有一群無名英雄在玩命。

《無名特技人七號》

書名：無名特技人七號

作者：吳津津

出版社：香港三聯



這本書由吳津津書寫其父親吳偉業的故事，他是八十年代香港特技演員，曾參與《警察故事》、《英雄本色》、《賭神》等多套電影的製作。作者在書中如此介紹到：「「在香港電影資料庫網站上，有一個演員，曾被標記為『Unknown Stuntman 7』。他不是無名氏。他叫吳偉業。他是我的父親。」

故事從一封西班牙影迷的信開始，意外喚醒吳偉業的回憶：在香港當無名替身、龍套，卻在國外被當明星追捧。女兒吳津津和父親回憶了他作為特技演員從入行到退出的經歷、見聞及心路歷程，同時亦揭示了將香港特技團隊所打造的武打和特技，透過跨國發行網絡輸往歐洲，如西班牙、德國、法國等地的產業鏈。

後半部更邀請業內大咖，如洪拳宗師劉家榮、動作指導谷垣健治、電影導演曹榮，暢談當年拍攝趣事和如今片場文化變化。讀著讀著，你會感受到特技人的敬業精神，那種奮不顧身的熱血，簡直是香港電影黃金年代的幕後寫照。

《未知的香港粗獷建築——細節與美學》

（Brutalism Hong Kong）

書名：未知的香港粗獷建築——細節與美學

作者：彭展華 著；麥憬淮 攝

出版社：香港三聯



香港的建築總是高樓大廈，但你有留意過那些粗獷、原始風格的老樓嗎？去年奧斯卡得獎電影《粗獷派建築師》引起不少人對粗獷建築的興趣，而Brutalist Hong Kong團隊首本《未知的香港粗獷建築》同樣獲得不少好評。

如果你對上一本意猶未盡，那麼這本「續集」絕對是你的必收之選。與其說是續集，它更像一本視覺附錄，一本帶你用眼睛「親身」走進這些建築的導賞手冊。研究團隊在過去三年的研究中，拍攝了數千張照片，但前作礙於篇幅只能收錄百餘張，這本書就將那些遺珠一一呈現。

從混凝土牆身的質感，到窗戶的獨特切割，再到光影在空間中的流動，本書透過攝影師麥憬淮的鏡頭，聚焦於那些我們平時未必會留意的建築細節與美學。你可以將它視為一場紙上導賞團，跟隨作者的腳步，深入三十四座本地粗獷建築的內部，細味建築師的匠心獨運。

《尋味非遺》

《尋味非遺》

書名：尋味非遺

作者：蕭欣浩

出版社：萬里機構



蛋撻、菠蘿包、港式奶茶……這些陪伴我們長大的地道美食，你可能日日都食，但又知不知道它們的製作技藝，原來是香港的「非物質文化遺產」？今年書展主題是「飲食文化．未來生活」，而這本書可謂完美切合主題。

《尋味非遺》帶你走進十種香港「非遺」美食的幕後世界，深入訪談了多位行內老師傅和傳承人，聽他們分享近乎失傳的傳統手藝、入行故事，以及對食物的堅持與熱情。每個章節都從本土回憶出發，追溯這些美食的前世今生，再延伸至背後更宏大的中華飲食文化脈絡，讓你理解為什麼這些街頭小吃何以稱為香港人的集體記憶。

《蔡瀾活過》

《蔡瀾活過》

書名：蔡瀾活過

作者：蔡瀾

出版社：天地圖書



今年我們痛失「香港四大才子」之一的蔡瀾，他的離去，標誌著一個文化時代的終結，讓人感慨萬千。這本《蔡瀾活過》是他的最後自傳，他用一貫風趣幽默的筆觸，回憶了自己從潮州到新加坡的童年、在日本留學的青春歲月，以及在香港電影圈打滾的經歷。

蔡瀾多年來沉浸在美食世界之中（視覺中國）

疫情期間，他與老伴相繼摔倒，太太因此離世，他自己也搬進酒店式公寓休養。面對人生的起跌，他沒有悲傷戚戚，反而說：「還是只記開心事吧。」這本書充滿了與朋友的趣聞、對生活的感悟，以及他那份獨有的豁達與智慧。

《蔡瀾潮晒韓國》

《蔡瀾潮晒韓國》

書名：蔡瀾潮晒韓國

作者：蔡瀾

出版社：天地圖書



而在韓流席捲全球的今天，重讀《蔡瀾潮晒韓國》就感覺別有一番風味。這本《蔡瀾潮晒韓國》是蔡生親身遊歷韓國的記錄，從美食、文化到風土人情，寫得幽默風趣。書中分享上百次韓國行的趣事，如吃正宗炸醬麵、逛老街韓江、看傳統舞蹈，還談韓國電影從貧窮年代到經濟起飛的變化。

蔡瀾生前照片（視覺中國）

當然，不少人認識這本書是可能因他談韓國女性的文章，他曾直言最迷戀韓國女人，說她們是亞洲最美，在街上走一小時能遇三個美女，個性開朗、敢愛敢恨。書中那些關於在韓江租小艇談情、與電影人到伎生屋豪飲的軼事，讀來活色生香，充滿了那個年代的浪漫與不羈。兩本書一同閱讀，更能立體地感受這位香江才子的真性情。

《願我可》

書名：願我可

作者：林夕

出版社：亮光出版



「毫無代價唱最幸福的歌，願我可。」這句來自陳奕迅《我的快樂時代》的經典歌詞，不少港人耳熟能詳，亦成為了他這本散文及新詩選集的名字。全書圍繞自愛、友愛、情愛及對世界之大愛四個主題展開，輯錄了他多年來的精彩文章，更首次收錄他回憶童年成長地大南西街的溫情文字。林夕在書中反覆闡述一個核心觀念：愛人，先要愛自己。散文短小精悍，配上新詩，從親情到對世界的關懷，寫得深刻卻不沉重。

《怪嚇》

《怪嚇》（Cuson Lo IG）

書名：怪嚇

作者：Cuson

出版社：日閱堂



提起漫畫家Cuson Lo，你可能會立刻想起他的搞笑漫畫，而這次他決定首次嘗試推出黑白連環圖式奇幻短篇故事集，風格大膽轉向暗黑與懸疑。

《怪嚇》收錄9個香港日常怪談，場景非常生活化，例如深夜的小巴、自助洗衣店，甚至是交友App，但在他的奇思妙想下，這些日常場景都滲透出詭異的氣氛。他早前在訪問中表示，畫了十多年生活小品，終於決定走出舒適圈，挑戰一直想畫的怪談題材。作品花半年構思，靈感來自《黑鏡》和日本恐怖漫畫，如果你是Cuson的忠實讀者，這本書將讓你看到他截然不同的一面。

《信一傳》

《信一傳》平裝版封面（創造館）

書名：信一傳

作者：余兒

出版社：創造館



去年《九龍城寨之圍城》熱潮相信大家記憶猶新，亦憑著相關展覽讓熱潮延伸到今年。如果你還覺得意猶未盡，那麼這本余兒外傳新作《信一傳》，絕對能滿足你對城寨世界的渴望。

故事時間設定在正傳《龍頭》與《圍城》之間，主角是電影中由劉俊謙飾演、人氣極高的角色「信一」。這本書深入描寫了少年信一在踏入城寨前後的成長歲月，作者故事風格有別於正傳的黑幫廝殺，更像一部充滿未知與奇遇的「公路電影」。作者巧妙地將故事的結尾與第一部小說《圍城》的開頭連接起來，讓整個城寨宇宙的世界觀更完整、更立體，各位「寨民」記得不要錯過！

《香港鬼怪百物語》

書名：香港鬼怪百物語③

作者：豚肉窩貼

出版社：點子出版



由本地藝術組合「豚肉窩貼」創作的《香港鬼怪百物語》系列，終於來到第三本。這個企劃從最初的食玩貼紙開始，憑著精美的畫風和對本土傳說的細緻考究，累積了大量人氣，前兩本書更多次登上暢銷書榜。

來到最終章，作者將為大家補完最後38隻香港鬼怪，正式達成「百物語」的里程碑。書中收錄的鬼怪傳說遍佈全港，由嘉利大廈的怨魂、達德學校的紅衣女鬼，到大頭怪嬰、人頭荔枝樹等，每一個故事背後，都反映著特定時代的社會面貌與人情世故。本書不僅僅是嚇人的鬼故事合集，更是一本用奇幻方式記錄香港歷史的「妖怪大全」。

《塲境．圖式——香港城市空間圖典 | 新版》

書名：塲境．圖式——香港城市空間圖典 新版

作者：生活營造

出版社：亮光出版



生活在香港這座高密度城市，你是否曾想過，為何我們的街道、商場、天橋會是現在這個模樣？

《塲境．圖式》可以看作是一本解構香港城市空間的「說明書」，透過大量精密的圖解（Diagram），將香港獨有的城市元素，如「發水樓」、錯綜複雜的行人天橋網絡、屋邨的公共空間等，進行系統性的分類和分析，讓讀者明白到這些看似混亂的空間佈局背後，其實隱藏著一套獨特的運作邏輯與設計巧思。