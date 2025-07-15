康城影后全度妍×《魷魚遊戲》朴海秀　韓國話題作九月來港公演

【舞台劇/全度妍/朴海秀】如果你想在現場感受韓國影后和視帝級人馬飆戲，那就絕不能錯過今年九月即將來港的舞台劇《櫻桃園》。



舞台劇《櫻桃園》香港站海報（資料圖片）

憑《密陽》奪得康城影后的全度妍，將聯同因《魷魚遊戲》紅遍全球的朴海秀，攜手把韓國一票難求話題舞台劇《櫻桃園》帶到香港。這不僅是兩位巨星罕有同台演出，更是該劇世界巡演首站，粉絲們萬勿錯過。

康城影后事隔27年回歸劇場

飾演李申愛的全度妍（Jeon Do-Yeon）因為《密陽》獲得第60屆坎城國際影展最佳女主角。（《密陽》劇照）

談起全度妍，資深影迷自然會記得她憑李滄東執導的《密陽》勇奪康城影后，演技早已封神。其實全度妍演藝之路始於劇場，這次主演《櫻桃園》，是她相隔27年再次正式回歸舞台。據悉，當國際知名導演西門・斯通（Simon Stone）籌備韓國版《櫻桃園》時，特意點名要一位「韓國Meryl Streep」擔綱，而全度妍正是其首選。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

在劇中，全度妍飾演揮霍無度、逃避現實的沒落財閥後代宋道英，這個角色既惹人憐愛又令人無奈，內心還背負著喪子巨大痛苦，層次豐富，相信是全度妍展現演技的完美舞台。

「魷魚遊戲」前已是韓國劇場中流砥柱

朴海秀憑《魷魚遊戲》爆紅（Netflix）

朴海秀則藉《魷魚遊戲》中「曹尚佑」一角紅遍全球，但在此之前，他早已是韓國劇場界中流砥柱，舞台經驗極為豐富。在《櫻桃園》中，他飾演黃頭植，是從底層爬上來的成功商人，其父曾是女主角家中司機。這個角色代表著新興資本力量，對女主角一家抱持著既同情又鄙夷複雜情感，不斷勸說他們賣掉即將被拍賣的祖業「櫻桃園」來自救。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

朴海秀與全度妍之間化學作用，成為了全劇最大看點之一，兩人將一個關於家族沒落、時代變遷的沉重故事，演繹得充滿張力。

俄國經典走進現代首爾

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（政府新聞處）

《櫻桃園》原作是俄國戲劇大師契訶夫封筆之作，描寫了19世紀末俄國貴族階層在社會變革下的衰敗與無奈。而導演西門・斯通則大膽地將時空背景從百多年前俄國，移植到現代首爾。劇中貴族莊園變成財閥家族玻璃豪宅，貴族後裔成了財閥三代，農奴後代則變身為白手興家的企業家。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

此劇去年在首爾LG藝術中心首演，單一卡士連演30場，場場爆滿，入座率高達95%，吸引超過四萬名觀眾進場。演出不僅話題十足，還吸引了朴贊郁、李滄東等知名導演，以及李英愛、黃晸珉、宋慧喬等韓國巨星親臨觀賞，成為城中熱話。

韓國舞台劇《櫻桃園》劇照（ LG아트센터）

除了香港首站外，《櫻桃園》亦已確定將於明年三月登陸澳洲阿德萊德藝術節，並正協調歐洲巡演日程，展開全球巡演。香港站門票將於7月23日正式公開發售，預計將再次引發搶票熱潮，有興趣的劇迷務必把握機會！

【演出資訊】

名稱：《櫻桃園》

日期：2025年9月19至21日

地點：香港文化中心大劇院

語言：韓語演出，附中英文字幕。

