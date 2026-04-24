莫奈《睡蓮》、張大千真跡抵港！香港藝術館大展探討中外園林藝術

【莫奈／睡蓮／張大千／香港藝術館】園林，是人為自己留下的一個出口，人在園林中，可以假裝世界暫停。香港藝術館由今日（2026年4月24日）起至7月29日，舉辦年度重點展覽「園美生活——中外園林藝術」。展覽獲法國凡爾賽宮借出珍藏，合共展出106件套畫作與文物，陣容強大，印象派大師克勞德．莫奈與國畫宗師張大千的真跡，難得同場展出，展覽更是免費入場。



「園美生活——中外園林藝術」展覽現場（政府新聞處）

展覽以「造園、遊園、賞園」為軸，並排探討中國與西方的園林藝術。清代帝王的皇家御苑、路易十四的宮廷花園、文人雅士的江南草堂、藝術大師親手打造的私人庭園。展品涵蓋繪畫、版畫、漆器、雕塑及陶瓷，試圖在一個展廳之內，整理人類數百年來對「理想居所」的想像。

深入「造園」、「遊園」與「賞園」三重意境

數千年來，中外園林設計各異，但始終圍繞人與自然的關係。中國園林崇尚「雖由人作，宛自天開」的天人合一之境，順應地形地貌，讓建築與自然山川和諧共融；西方則以幾何規律展現理性之美，從文藝復興的對稱軸線，到巴洛克的層疊噴泉與花壇，皆體現人從敬畏自然到掌控自然的理性探索。

「園美生活——中外園林藝術」展覽現場（政府新聞處）

策展團隊以場景設計帶領觀眾深入三重意境：從園主的宏圖巧思，到遊人的動靜風雅，再到藝術家與工藝家的詮釋再現。展品涵蓋繪畫、版畫、漆器、雕塑、陶瓷器、玻璃器等多種媒介，逾百件珍藏琳瑯滿目。以下挑選幾件重點展品，供各位到訪前參考。

莫奈《睡蓮池》

莫奈《睡蓮池》（HKMOA）

1900年的《睡蓮池》，描繪的是莫奈在法國吉維尼（Giverny）花園裡親手建造的日式拱橋。他將木橋塗成深綠色，讓它自然隱沒在垂柳與花木的色調之中。畫面的藍綠色蓮葉與水面倒影形成互補色，景觀和諧而有呼吸感，完整呈現了他對光影、色彩與自然景觀的透徹理解。

莫奈《睡蓮》

莫奈《睡蓮》（HKMOA）

到了1906年的《睡蓮》，視角已截然不同。地平線消失，水陸的分界不見了，畫面只剩下水面：浮動的蓮葉、天空的倒影、岸邊樹木的殘影。空間被壓平，遠近距離被刻意模糊。這種手法借鑒了日本浮世繪的平面化構圖，卻同時開啟了一個新方向——把眼睛引向微觀，卻讓意識感知到畫框以外的遠方。後世的抽象繪畫，或多或少都在這個構圖裡找到了起點。

張大千《八德園迎客徑》

與莫奈遙遙對應的，是張大千（1899–1983）。兩位大師雖然身處不同文化背景，卻同樣熱衷於親手打造私人花園，並從中汲取藝術養分。張大千在巴西聖保羅市郊打造的「八德園」，是他後半生最重要的精神寄託與創作泉源。

張大千《八德園迎客徑》（HKMOA）

展覽展出的1966年作《八德園迎客徑》，是張大千對這座私人花園的實景描繪。水墨設色金箋紙本，蜿蜒小徑、巨石後的松樹以石青點染，淡藍花朵點綴其間，曲徑通幽的構圖帶動觀者視線向前，是他「以畫意造園、以園景入畫」理念的直接體現。

張大千《潑彩山水》

張大千《潑彩山水》（HKMOA）

同年另一件來自香港藝術館至樂樓藏品的《潑彩山水》，展示了張大千更前衛的一面。這幅為香港收藏家何耀光祝壽而作的大畫，以潑彩技法讓墨色與石青、石綠色塊在紙上自由滲化，造就抽象的底層空間；再以傳統筆法在色塊之上，勾勒出山石紋理、屋舍輪廓與松樹形象。具象與抽象疊合，山色如同延伸至畫框之外。在室內看這幅畫，也能有置身山水之間的錯覺。

皇家氣派與文人意趣

除了藝術家的私人庭園，展覽亦帶領觀眾一覽中外帝王與王公貴胄的豪華花園，展現截然不同的權力與審美空間。

冷枚《避暑山莊圖》（HKMOA）

清代宮廷畫家冷枚的《避暑山莊圖》以2.5米高的鳥瞰視角，描繪河北承德的皇家御苑。「一池三山」的神話格局與江南名園勝景的移植融合，把天子的審美趣味與政治象徵同時編碼入畫，是一幅圖像化的權力宣言。

《恩克拉多斯噴泉》（HKMOA）

西方宮廷方面，法國凡爾賽宮借出的油畫《恩克拉多斯噴泉》與《水劇院》，展現了路易十四時期的巴洛克奢華。芝加哥藝術博物館藏的《薩拉里亞門外的亞歷山德羅．阿爾巴尼樞機別墅景觀》，以及各種園林主題瓷器與書籍（包括1540年代的《哈菲茲詩集》），則從多角度呈現了西方與中東的園林生活。

「園美生活——中外園林藝術」展覽現場（政府新聞處）

配合展覽，館方將舉辦「拉近世界瑰寶」講座系列。首場於明日（4月25日）舉行，由故宮博物院古建部正高級工程師李越主講「故宮乾隆花園的藝術世界與保護重生」。其後講座將分別探討凡爾賽宮與圓明園的中西交流、嶺南園林特色，以及十八世紀中西園藝的歷史脈絡。

【展覽詳情】

展覽名稱： 園美生活──中外園林藝術

展期： 2026年4月24日至7月29日

地點： 香港藝術館2樓專題廳（九龍尖沙咀梳士巴利道10號）

入場費用： 免費

