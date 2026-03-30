Affordable Art Fair2026｜大型藝術裝置/兒童工作坊　設預售優惠

親子好去處｜第13屆Affordable Art Fair於5月舉行，01空間現設預售優惠92折起，成人持票或邀請函，可免費攜同一名16歲以下小童。展會設大型藝術裝置、兒童工作坊等活動，適合一家大小度過週末時光。



藝術界尋寶樂園 輕鬆收藏原創藝術

第13屆Affordable Art Fair冉起當代藝博會，即將於2026年5月14日至17日假香港會展中心舉行！本次展會將有105多家來自香港和世界各地的畫廊及藝術團體參與，帶來獨特多元化的現代藝術品。

今年的博覽會以全新主題「愛上藝術，收藏藝術」（See Art. Love Art. Own Art.）為亮點，鼓勵觀眾親身收藏原創藝術。所有參展藝術品定價於HK$1,000至HK$100,000之間，是一場為了「購買藝術」而設的展覽，猶如藝術界的尋寶樂園！即使是首次接觸藝術品，也有機會以相對親民的價格收藏心儀作品。👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

一站式看盡全球藝術 匯聚全球超過105間畫廊

Affordable Art Fair將匯聚超過105間來自香港及世界各地的畫廊與藝術團體參與，帶來多元化的當代藝術作品。參觀者可一站式欣賞不同媒介的藝術創作，涵蓋繪畫、雕塑、攝影及多媒體等多種形式的藝術品，讓公眾在同一展會中欣賞來自世界各地藝術家的創意與風格，透過作品探索不同的文化背景。

設大型藝術裝置及工作坊 啟發小朋友藝術興趣

今年還帶來了全新的大型藝術裝置，亦設有多項適合親子同樂的藝術活動，包括大型藝術裝置，供家長和小朋友打卡留下美好回憶。另設互動藝術工作坊，讓小朋友透過親身體驗接觸藝術。

展會週末更設有「家庭時段」，讓孩子在輕鬆的氛圍中培養藝術興趣，開啟啟蒙之旅！

親子週末文化好去處

展會氣氛輕鬆親切，所有活動皆老少咸宜。不論是藝術愛好者，或者初次接觸藝術的家庭都能輕鬆參與，在展會中慢慢欣賞作品、參與親子同樂的活動，是適合一家老幼週末消閒、共享藝術時光的好去處。

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【01空間優惠｜預售優惠】

預售優惠 門票價格：

優惠期：2026年3月20日至2026年5月10日

成人票：$175 (原價 $190）

優惠票：$150（原價 $160）（適用於全日制學生或65歲以上訪客）

家庭早晨套票：$330（原價 $350）

開幕之夜及四日通行證：$320

*成人持票或邀請函，可免費攜同一名16歲以下小童。

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2026年Affordable Art Fair展覽亮點

1.「Young Talent Hong Kong」本地新聲：「Young Talent Hong Kong」是每年活動最受矚目的板塊之一，專門為本地新晉藝術家提供舞台，觀眾可以第一時間發掘香港藝術界的潛力股。

2.「特別項目」大型裝置：現場所展示的藝術品不限於畫作。2026年展會更帶來多個大型沉浸式藝術裝置，部分作品更設互動元素，鼓勵觀眾進行互動，可近距離體驗藝術，同時亦是絕佳的拍照打卡點。

3.Creative Hub互動工作坊：展會亦設有「藝術家即場創作」（Artists in Action）及版畫工作坊，觀眾不但可以親眼看到藝術品誕生的過程，亦有機會親身參與創作。

4.低預算入門標籤：場內特別設有「HK$10,000以下」的醒目標籤，讓新手藏家在預算範圍內輕鬆尋找心頭好，打破藝博會「高不可攀」的印象。

5.免費藝術包裝服務：免費藝術包裝是Affordable Art Fair的傳統亮點，只要在現場購買作品，工作人員便會即場提供專業包裝，讓參觀者當天就能安心將藝術品帶回家。

Affordable Art Fair 2026｜第13屆 冉起當代藝博會

日期：5月14至17日

地點：Hall 1D-E，香港會議展覽中心

時間：

．Affordable Art Fair開幕之夜

5月14日｜下午4時至下午9:00時

．公眾開放時段

5月15日（星期五）｜中午12時至下午8時

5月16日（星期六）｜上午10時至下午7時

5月17日（星期日）｜上午10時至下午7時

．家庭時段

5月16日（星期六）｜上午10時至中午12時

5月17日（星期日）｜上午10時至中午12時

