Affordable Art Fair 2026載譽回歸！$1000起無痛入手藝術品

在許多人的刻板印象中，藝術收藏動輒百萬千萬，是只屬於拍賣行和畫廊的「天價遊戲」，與普羅大眾的日常生活遙不可及。然而，藝術的本質從來都不應高高在上、拒人於千里之外。不經不覺，一直致力推動藝術普及化的Affordable Art Fair Hong Kong 2026（香港冉起當代藝博會 2026）已來到第13屆，今年再度雲集105間來自世界各地的矚目畫廊，帶來數以千計藝術原創作品，讓你既可來到盛會中欣賞當代創意精髓，亦可將這些藝術品帶回家，踏出建立個人收藏的第一步。



第13屆香港冉起當代藝博會（Affordable Art Fair Hong Kong 2026）將於5月14日至17日舉行（AAF）

今屆展會將於5月14日至17日，一連四天於灣仔會展舉行，以全新主題「愛上藝術，收藏藝術」（See Art. Love Art. Own Art.）為核心，鼓勵觀眾不止於欣賞，更能親身收藏原創藝術。以下帶你發掘展會各大驚喜亮點，並精選絕對不能錯過的重點畫廊與藝術家。

2025年香港冉起當代藝博會（Affordable Art Fair Hong Kong）現場圖片（AAF）

亮點1. 親民定價 重塑個人品味

走進傳統畫廊，那些沒有標明價格的作品往往令人產生「買不起」的無形壓力，讓有意開始蒐集藏品的新手藏家望而卻步。Affordable Art Fair 的誕生，正是為了徹底打破這種隔閡。

今屆所有展出的原創藝術品，定價嚴格控制在港幣 $1,000 至 $100,000 之間，大會更貼心地在場內特設「HK$10,000 以下」的醒目標籤，讓初次接觸藝術的買家亦能毫無壓力，在自己的預算範圍內輕鬆尋覓心頭好。

當你在展會中尋覓到心頭好後，大會更提供免費藝術包裝服務。（AAF）

當你在展會中尋覓到心頭好後，大會更提供免費藝術包裝服務。只要你現場看中並買下作品，專業的工作人員會立即為你進行妥善包裝，讓你當天就能把這份喜悅帶回家。

亮點2. 與全球藝術家直接交流

今屆展會匯聚全球逾100間畫廊，參展陣容涵蓋來自澳洲、比利時、中國、法國、意大利、日本、韓國、英國及美國等地的頂尖藝術機構。展出作品媒介包羅萬有，從傳統油畫、水墨、雕塑，到攝影作品，乃至近年備受追捧的數位藝術，應有盡有。

在展會期間，許多藝術家及畫廊負責人都會親臨現場，觀眾可以直接與他們交流（AAF）

在傳統畫廊或拍賣行，藏家往往難以接觸到藝術家本人；但在展會期間，許多藝術家及畫廊負責人都會親臨現場，觀眾可以直接與他們交流，聆聽作品背後的創作故事、靈感來源與技法細節。

展區「Creative Hub」特別呈獻一系列互動體驗，包括「藝術家即場創作環節」及版畫工作坊,你可以親眼見證藝術品從無到有的誕生過程。(AAF）

為讓這種互動進一步昇華，展區「Creative Hub」特別呈獻一系列互動體驗，包括「藝術家即場創作環節」及版畫工作坊。你可以親眼見證藝術品從無到有的誕生過程，甚至捲起袖子親手參與，感受創作藝術帶來的純粹快樂。場內亦設有多個大型沉浸式裝置及實驗性創作，部分作品更鼓勵觀眾走入其中互動，既是絕佳的打卡勝地，亦為社交媒體增添濃厚藝術氣息。

大會今屆更特別引入「正念藝術導賞」環節，由專業導賞員引領觀眾放慢腳步、專注當下，在觀賞藝術的過程中覓得片刻寧靜與自我療癒。

亮點3. 與孩子一同創作 培育未來的藝術家

大會於週末時段特設「家庭時段」（AAF）

大會於週末時段特設「家庭時段」，場內不僅有充滿童趣的打卡裝置藝術，更安排了各式 DIY 工作坊，讓小朋友在輕鬆愉快的氛圍中接觸藝術、激發創意思維，讓藝術的種子在幼小心靈中悄然萌芽。

「Young Talent Hong Kong」讓藏家第一時間發掘香港藝術界的潛力新星(AAF)

與此同時，「Young Talent Hong Kong」專為本地新晉藝術家提供躍上國際舞台的發聲平台，讓藏家第一時間發掘香港藝術界的潛力新星，見證本地創作生態的蓬勃發展。

三大必逛重點畫廊

面對過百間參展畫廊，若你不知從何逛起，不妨先將以下三間風格各異、極具代表性的重點畫廊列入你的必看清單：

TAG Fine Arts

由 Hobby Limon 與 Diana Ewer 於2006年在倫敦創立的 TAG Fine Arts，是一家極具國際視野的當代藝術經銷商與出版商，以支持新晉及中生代藝術家而聞名，並獲得權威的 LAPADA 認證。

TAG 最引人入勝的，是他們備受讚譽的「地圖學項目」，這些作品將地理學與當代藝術完美融合，已被英國圖書館、V&A博物館及德意志銀行等重量級機構納入永久收藏。他們在百慕達美洲盃推出的「Ewan David Eason Mappa Mundi」展覽大獲好評，這次勢必為觀眾帶來探索獨特作品、豐富個人收藏的絕佳機會。

墨泰藝術空間（M&T Art）

墨泰藝術空間（M&T Art）

專注於發掘與支持新晉藝術家的墨泰藝術空間，以原創性、精湛工藝與多元文化視角為核心，致力推動中國當代藝術走向世界舞台。它們代理的作品涵蓋繪畫、表演、裝置、雕塑、媒體及影像等不同領域，透過高品質的展覽及不斷擴展的現代作品收藏，為藏家與觀眾創造出極具深度的交流體驗。

The Tolman Collection

創立接近50年的The Tolman Collection，除了是日本歷史最悠久的外國人經營的畫廊，亦被公認為日本當代版畫藝術的領先出版者。它們以限量發行的獨家版畫聞名，在品質與稀有性方面均享負盛名。

團隊憑藉多年經驗，精心挑選並發行作品，每一件均代表著極高的原創性與精湛的版畫工藝，確保這些藝術結晶能到達真正重視藝術價值的藏家手中。

更多藝術家亦會於展會期間來到現場，親身與大家交流，讓大家可直接了解創作背後的深思。以下三位藝術家亦不容錯過：

三位不容錯過藝術家

Andreas von Buddenbrock (The Ink Trail)

出生於斯德哥爾摩、現居香港的Andreas von Buddenbrock，以筆名「The Ink Trail」活躍於藝術界，擅長以極其精緻的黑白墨水畫進行創作。事實上 Andreas 的背景非常亮眼，他不僅曾與恒生銀行、AIA 集團等大型機構合作，更是金氏世界紀錄「世界最大著色書」的插畫繪製者。

他出版的《墨跡之路：香港》深受歡迎，在這次展覽中，你可以欣賞到他如何運用細線筆，精準捕捉香港這座城市的獨特氛圍、質感與光影對比，為私人及商業項目帶來獨特的視覺視野。

張滙希 (TavenART)

本地藝術家張滙希，作品巧妙利用樹脂這種流動且具光澤的媒材，將建築的精準與藝術的創新融合，創作出備受讚譽的樹脂作品。

他畢業於米德塞克斯大學建築與室內設計系，2017年更創立了香港首個樹脂藝術品牌 agape design ltd.，是開創大型樹脂繪畫與裝置的先驅。他的作品不但曾與香港賽馬會及多家知名地產發展商合作，甚至於台北故宮博物院、K11等地展出。2022年，他更榮獲了「香港青年設計才俊獎」，可見其樹脂藝術創作備受廣泛認可。

山田勇魚 (Isana Yamada)

由 Gallery Nada 帶來的日本藝術家山田勇魚，其作品充滿了濃厚的東方哲學與奇幻色彩。他主要以樹脂與日常廢棄物件進行雕塑創作。山田的靈感深深紮根於日本民間傳說中的「付喪神」概念，即器物放置百年後吸收天地精華而獲得靈性。

他透過廢棄物藝術的形式，重新賦予被遺棄物品新的生命。他最著名的系列之一，是以樹脂鑄造、描繪沉船化身為巨大鯨魚重返故鄉港口的意象。作品既有著對環保的反思，又充滿了詩意與療癒感，絕對能讓你一見難忘。

Affordable Art Fair 2026｜第13屆 冉起當代藝博會

日期：5月14- 17日 (四至日)

地點：Hall 1D-E，香港會議展覽中心



時間：

開幕之夜

2026年5月14日 4:00 PM - 9:00 PM 星期四 (1 天)



公眾開放時段

5月15日（星期五）｜中午12時至下午8時

5月16日（星期六）｜上午10時至下午7時

5月17日（星期日）｜上午10時至下午7時



家庭時段

5月16日（星期六）｜上午 10 時至中午 12 時

5月17日（星期日）｜上午 10 時至中午 12 時



預售優惠 門票價格：

優惠期：2026年3月20日至2026年5月10日

成人票：$175 (原價 $190）

優惠票：$150（原價 $160）（適用於全日制學生或65歲以上訪客）

家庭早晨套票：$330（原價 $350）

開幕之夜及四日通行證：$320



正價門票價格：

開幕之夜及藝博會通行證：$320

公眾開放：$190

家庭早晨票時段（2 人或以上）：$175/人

公眾開放優惠票（適用於 65 歲以上長者或全日制學生）：$160

