A24向AI讓步？Google豪砸7500萬美元入股 攜手開發專屬製片工具

以《媽的多重宇宙》及《後室》等神作橫掃全球的獨立電影工作室 A24 ，一直被視為荷里活最具反叛精神的「淨土」。然而，這家以原創性為傲的片商近日卻宣佈與科技巨頭 Google deepmind 達成深度合作。



消息一出，隨即在影視界投下震撼彈，更有業界聲音質疑：面對資本與科技的洪流，連 A24 也終究要向 AI 妥協，出賣其獨立靈魂？



《後室》（A24）

據《華爾街日報》報道，Google母公司Alphabet是次破天荒首度入股荷里活電影公司，豪擲7,500萬美元（約合5.8億港元）取得A24的部分股權。雙方將成立「A24 Labs」，由DeepMind研究人員與A24製作團隊共同開發專屬電影人的AI工具。據悉，首波主打應用為「AI生成分鏡圖」，旨在協助導演於開拍前快速規劃場景。

面對外界對於「AI扼殺創意」的猛烈抨擊，A24高層極力澄清這次結盟的定位。A24合夥人Scott Belsky強調，相關工具絕非大眾反感的「輸入提示詞即生成內容」類型AI，而是旨在「輔助」基層創作者，保留導演的絕對主導權。更重要的是，A24表示協議屬非獨家性質，且Google被明文禁止存取A24的經典片庫來訓練其底層AI模型。

儘管管理層大派定心丸，但這場合作最大的矛盾，卻源自A24的創作者陣容。以年僅21歲的天才導演Kane Parsons為例，其執導的驚悚片《後室》以極低預算狂攬逾3億美元票房，成為A24史上最吸金的作品。然而，他早前受訪時曾公開狠批生成式AI是「真正的禍害」，直指其象徵著文化與經濟的腐爛。Parsons更毫不諱言：「如果我能彈個響指就讓生成式AI永遠消失，我絕對會這麼做。」當自家最賣座的招牌導演對AI視如毒蛇猛獸，製片高層卻積極引入Google技術，這種企業戰略與藝術家理念的巨大撕裂，無疑是A24未來必須拆解的計時炸彈。

事實上，Netflix早前收購了專注AI後期製作的新創公司，亞馬遜亦成立了專屬的AI影視部門。在產能與成本的雙重考驗下，當AI正式踏入片場，這家估值達35億美元的獨立片商能否在資本與藝術之間取得平衡，就讓全球影迷正拭目以待。