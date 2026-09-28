《星戰10》由MCU蜘蛛俠導演拍黑鳳凰編劇接棒！創作陣容先爆爭議

執導Marvel電影宇宙（MCU）《蜘蛛俠》（Spider-Man）Home Trilogy三部曲（《蜘蛛俠：強勢回歸》、《決戰千里》及《不戰無歸》）的導演Jon Watts，將執導全新《星球大戰》三部曲的首部電影！這套全新電影的故事預料將承接《星戰9》（《星球大戰：天行者崛起》），被外界視為《星戰10》，因此黛絲雷德利（Daisy Ridley）飾演的女主角蕾伊（Rey）如無意外將同步回歸，但據悉將不再擔任主要角色。



今次 Jon Watts 接手執導全新《星球大戰》電影的消息，由美國兩間最權威的影視產業傳媒《荷里活報道》（The Hollywood Reporter, THR） 及 《Deadline》，分別透過各自的內部消息人士確認了今次重大人事任命，旋即引發全球星戰迷熱議。

將會執導《星戰10》的Jon Watts，憑近年由Tom Holland主演的《蜘蛛俠：強勢回歸》、《決戰千里》及《不戰無歸》而在全球取得巨大商業成功，因此迪士尼再度對他寄予厚望亦不難理解。他擅長處理青少年成長題材，而在MCU《蜘蛛俠》三部曲中，協作並處理龐大電影宇宙設定的經驗、同時平衡角色群戲及互動的發揮，成功為當時從Sony返回老家Marvel的蜘蛛俠打下基礎。當中在《不戰無歸》中的「三代同堂」名場面，更令電影票房創下佳績。

而事實上，Jon Watts對星戰宇宙並不陌生，早前已為串流平台Disney+ 共同創作並執導了星戰劇集《骨幹兵團》（Skeleton Crew），同樣從年輕角度出發，亦獲得不俗評價。

不過對資深星戰迷而言，他的鏡頭語言和視覺風格往往被認為過於工整和公式化，缺乏強烈的個人印記；亦較依賴後期電腦特效，缺乏實景拍攝，令不少粉絲擔憂未必能呈現出過往星戰電影中宏大且具真實質感的美學設計。

編劇曾負責2015年《F4》及《黑鳳凰》

至於編劇是更令不少星戰迷擔心的一環。負責的Simon Kinberg是荷里活資深的編劇與製片人，與星戰宇宙淵源甚深，曾共同創作備受好評的動畫《星球大戰：反抗軍起義》長達四個季度。有指他早於前年底，就已開始為全新星戰三部曲撰寫劇本，故事將承接2019年上映的《星球大戰：天行者崛起》，開啓天行者家族的下一世代篇章。

但翻開他的其他編劇履歷，卻隱藏不少令廣大影迷聞風喪膽的「黑歷史」。在2010年代中後期，他接連主導了三套口碑與票房雙雙「炒車」的超級英雄大作，包括2015年的《神奇4俠》（Fantastic Four）、2016年的《變種特攻：天啟滅世戰》（X-Men: Apocalypse），以及他親自兼任導演、於2019年上映的《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）。

這三套災難級大作，身兼編劇與監製的西蒙金堡在2015年的《神奇4俠》中，交出了一個極度混亂且毫無高潮的劇本，被外界狠批為超級英雄電影史上的最大污點之一；而緊接其後的《變種特攻：天啟滅世戰》，縱然挾著前作《未來同盟戰》的強大威勢，卻因反派塑造流於表面、多線敘事嚴重失焦而令觀眾大失所望。而最令粉絲心死的一擊，莫過於《變種特攻：黑鳳凰》。這部電影不僅是他首度執導之作，更是Fox繼2006年的《兩極爭霸》後，第二次親手將漫畫界備受推崇的「黑鳳凰」經典故事線寫爛，同樣慘遭票房滑鐵盧。

正因如此，當今次宣佈由Jon Watts夥拍Simon Kinberg接手打造《星戰10》及全新的三部曲時，各大外國影視論壇及社交平台上的反應普遍偏向負面及悲觀。許多粉絲表示完全無法理解迪士尼與盧卡斯高層的邏輯，質疑為何一個曾經親身參與並幾乎摧毀《神奇4俠》及《變種特攻》兩大頂尖IP的核心主創，竟然能獲委以重任，接掌荷里活最具歷史地位的「天行者傳奇」。網民紛紛悲觀預測，指他連現有的超級英雄故事也無力駕馭，根本不可能擔起擴展星戰龐大宇宙觀的重任。更有不少星戰迷哀嘆，迪士尼似乎完全沒有從過去的失敗中吸取教訓，擔憂新一代星戰三部曲只會重蹈《黑鳳凰》的覆轍，最終淪為劇情空洞、徹底摧毀經典角色的另一場公關與票房災難。

今次迪士尼在後傳三部曲口碑撕裂後嘗試挽回核心粉絲信心，但全新組合尚未開拍便已惹來強烈擔憂。未來創作團隊如何滿足一向高要求的星戰粉絲，相信將是劇組面臨的最大考驗之一。