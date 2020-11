《曼達洛人》S2劇評︰大賣星戰情懷！伏筆不斷獲豆瓣9.6高分

很久很久以前,在一個遙遠的銀河系….從1990年代末開始,每部《星球大戰 Star Wars》電影,都有著這樣的開頭。這部史詩級的科幻巨制自1980年起一炮而紅,經久不衰,在二十一世紀的第二十個年頭依舊高歌猛進。它靠著龐大的世界觀,數不盡的衍生故事以及榨取不盡的商業價值成為了影視界的一大神話。星戰系列,還能紅多久?沒有人能知道答案。

但從《星戰》方現在放出的大量衍生劇集來看,他們的野心,肯定不僅僅局限於「講好一個科幻故事」這麼簡單。他們想要的是一個有血有肉的平行世界。《曼達洛人 The Mandalorian》的出現恰好證明了這一點。

2019年,《曼達洛人》第一季上架時,當即引爆了影視圈。《曼達洛人》是一部基於星球大戰的衍生劇集,但它也並不完全依附於星球大戰這一個IP,在同一個世界觀下,它自成一派,茁壯成長著。它的故事背景,在《星球大戰:武士復仇Star Wars Episode VI: Return of the Jedi》的五年後,《星球大戰:原力覺醒Star Wars: The Force Awakens》故事的25年前。也就是銀河帝國(Galactic Empire)土崩瓦解,新共和國(New Republic)建立之初。

在那時,偏遠的星球上,還殘存著不少銀河帝國軍隊的勢力。他們失去了首領,被迫躲藏在黑暗中,伺機而動。而這些星球上的另一方強大實力,則是拿錢辦事的賞金獵人。劇中的曼達洛人,就是賞金獵人中的佼佼者。

曼達洛人生性好戰,有著濃厚的斯巴達精神。(《曼達洛人》劇照)

值得一提的是,曼達洛人並不是一個種族,而是信仰著同一種精神的群體。曼達洛人生性好戰,有著濃厚的斯巴達精神。早在千年前,曼達洛人曾經和絕地武士打過一場持續了近兩千年的戰爭。在這之後,銀河帝國崛起,吞併曼達洛人的領土,這場廝殺告一段落。但在銀河帝國瓦解的現在,曼達洛人流離失所,無家可歸,大部分人又受到體內好戰之血的鼓舞,成為了僱傭兵或是賞金獵人。

曼達洛人的其中一個標誌性特徵,就是他們從來不會把自己的容貌輕易示於他人——他們的頭上總是戴著笨重的頭盔。《曼達洛人》劇集中的主角沒有名字,大部分人稱呼他,也只是用「曼達」這樣的對於曼達洛人的統稱。

沒有感情的機器人僱傭兵準備開槍殺掉尤達寶寶之際,曼達果斷開槍打中了機器人,救下了尤達寶寶。(《曼達洛人》劇照)

作為賞金獵人的曼達身手不凡,在第一季第一集開端就揍趴了一整個酒館裡想要尋釁滋事的客人,同時也抓到了正被懸賞通緝的魚頭人。賞金獵人的老大十分欣賞曼達雷厲風行的鐵血做派,自然又交給了他一樁美差。曼達來到面談地點後,一位舊帝國軍老將軍模樣的人向他開出豐厚的報酬,並要求他幫自己抓一個人。有酬勞在前,賞金獵人豈有不答應之理?曼達當即啟程前往目標星球,在這裡他遇到了一位好心的農場主。農場主聽說曼達的來意之後二話不說拔刀相助,原因不為別的,自從這個任務目標來到他的星球後,整個星球就烏煙瘴氣。而農場主,只想找回昔日平靜的生活。在任務的過程中,曼達又結識了另外一個機器人僱傭。

然而終於見到目標人物的時候,曼達卻忍不住大吃一驚。這居然只是一個還在襁褓中的尤達寶寶(Baby Yoda)!沒有感情的機器人僱傭兵準備開槍殺掉尤達寶寶之際,曼達果斷開槍打中了機器人,救下了尤達寶寶。在這之後,二人又因為曼達的飛船受損在這個蠻荒星球上耽擱許久。在修理飛船的過程中,尤達寶寶甚至還救了曼達的命。

一腔熱血的曼達單槍匹馬衝進了實驗室救出了尤達寶寶。因此,他只好帶著尤達寶寶開始了逃亡生涯(《曼達洛人》第二季劇照)

但任務終究是任務,飛船修好後,儘管不捨,曼達還是把尤達寶寶交給了帝國將軍,並拿到了他應有的酬勞。本來故事到這裡就應該告一段落。但思來想去,曼達還是對尤達寶寶即將面對的遭遇感到不忍。一腔熱血的他單槍匹馬衝進了實驗室救出了尤達寶寶,也因此遭受到了整個工會賞金獵人的追殺。因此,他只好帶著尤達寶寶開始了逃亡生涯。

幸運的是,沒過多久,曼達和尤達寶寶就找到了一個願意接納他們的小村子。本以為把尤達寶寶留在這裡就不會有事,誰知道就在曼達準備離開時,賞金獵人也已經找到了這裡。原本的世外桃源已經暴露,曼達不得不尋找新的落腳點。在這之後,曼達的流亡生活苦不堪言,有尤達寶寶在手,無論是看起來多可靠的同夥都有可能變成敵人。

就在曼達一籌莫展之際,賞金獵人的首領卻發來了消息。帝國軍隊的舊部勢力太大,已經威脅到了工會發展。於是首領想讓曼達和他演一出黑吃黑的戲解除掉舊帝國軍隊,並承諾曼達如果前來,此前的帳可一筆勾銷。曼達雖然並不完全相信對方,但這卻是現在最好的選擇。

經歷了一番波折,曼達剷除掉了敵方反派,但他也沒有就此重新加入賞金獵人工會,而是打算帶走尤達寶寶,像一個真正的父親一樣教育,培養尤達寶寶。可他們不知道的是,銀河帝國舊部的真正幕後黑手並沒有死,並且正醞釀著一場復仇計劃….

反常的是,第二季的一開篇並沒有急著接著描寫上一季結尾所遺留的問題,而是慢悠悠的又開始了西部公路篇式的旅行劇情。第一季結尾的定時炸彈已經放下,這廂劇情不緊不慢,那廂觀眾卻已經提心吊膽開始哀嚎:曼達洛人,究竟還要給我們賣多少關子才給個痛快啊…

曼達沒有重新加入賞金獵人工會,而是打算帶走尤達寶寶,像一個真正的父親一樣教育,培養尤達寶寶。(《曼達洛人》第二季劇照)

就總體而言,《曼達洛人》第二季算是星戰迷們的狂歡。這其中,甚至不乏各式夢幻聯動。平均兩分鐘一致敬的頻率,每個場景都有微妙的細節可循,可以說《曼達洛人》豐富了《星戰》的設定,而《星戰》又成就了曼達洛人。在第二季第一集中,曼達在夜色中閒逛的小鎮牆上的塗鴉,就是藝術家David Choe的作品。他本人也是一個星戰迷,在這一季中還本人出鏡過了一把癮。

在劇情上,曼達在第一集中拿到的星球地址正是塔圖因(Tatooine)——星戰開始的星球,妥妥的賣了一手好情懷。不管是場景還是道具,乃至於雙太陽的天空,一切都是如此的熟悉,瞬間讓人穿越回到最初的《星戰》電影。在塔圖因星球上,曼達遇上的短路R5D4也正是《星戰4》中被路克(Luke Skywalker)看上的那隻。

不管是場景還是道具,乃至於雙太陽的天空,一切都是如此的熟悉,瞬間讓人穿越回到最初的《星戰》電影。(《曼達洛人》第二季劇照)

不僅此次,上一季中出現的藍色思波契卡,《星戰6》死星(Death Star)墜毀的消息,《星戰4》中沙漠的克雷特龍(Krayt Dragon)骨骸都接連出現在了劇集中,真可謂是一場粉絲盛宴。不過就算並不是星戰粉絲,單單只是把《曼達洛人》當作科幻版的西部公路片來看也並不掉價。經典的「西部警長」加上酒吧造型,西部片式的鏡頭語言,以《沙丘Dune》為靈感的巨龍,都能十成十的調動起觀眾的感官。

目前《曼達洛人》第二季剛出到第二集,在豆瓣上已是9.6分的好成績,更有人直呼「看了有入星戰坑的衝動」。至於後續劇情如何發展,編劇究竟會如何填坑,《曼達洛人》後續又會給星戰迷們帶來多少驚喜就讓我們拭目以待。

