《Lego Star Wars: The Skywalker Saga》完整自由體驗星戰九部曲

Warner Bros. Television ＆ Home Entertainment 預定於 2020 年在 PC／PS4／Nintendo Switch 主機上推出的《Lego 樂高》系列新作《Lego Star Wars：The Skywalker Saga》（樂高星球大戰：天行者傳奇／レゴ スター・ウォーズ／スカイウォーカー・サーガ），官方特地公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為 TT Games 所推出的《Lego 樂高》系列新作，遊戲將會以電影《星球大戰》為主題，將包含今年 12 月最新上映的《天行者崛起》在內《星戰》系列九部曲的劇情故事完整收錄，讓玩家們可以透過本作一口氣體驗九部曲最完整的故事冒險，自由操縱遊戲中登場，多達數百名以上的角色與戰機等載具，隨著《星戰》各種經典場景畫面來盡情體驗這場絕地武士與西斯的原力正邪之戰！

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而在遊戲中，玩家們可以依照自己的喜好來享受故事的冒險；玩家們可以從首部曲《魅影危機》開始，與金剛魁、年輕的歐比王與年幼的天行者安納金一起冒險；也可以從四部曲《新的希望》開始，隨著天行者盧克的腳步來對抗強大的帝國勢力；或是也可以從系列最新的《最後絕地武士》或《天行者崛起》開始劇情，自由決定自己的遊戲開始路線，在包括雪原、沙漠、沼澤或死星等《星戰》系列各種熟悉的舞台冒險，開創玩家自己的《星戰》全新傳奇！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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