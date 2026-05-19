曼達洛人與古古｜《星戰》最萌角色出征大銀幕　兩巨星為古古加持

《星球大戰︰曼達洛人與古古》（THE MANDALORIAN AND GROGU），將於5月21日上映，作為《星球大戰》全新一章，一眾星戰迷十分期待。故事延續大熱劇集《曼達洛人》（The Mandalorian），傳奇的獨行賞金獵人甸乍連，與萌爆小夥伴古古的非一般「父子」歷險！來到電影延續篇，有幾大賣點要大家密切留意。



電影延續大熱劇集《曼達洛人》（The Mandalorian），傳奇的獨行賞金獵人甸乍連，與萌爆小夥伴古古的非一般「父子」歷險！（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

動作連場必睇IMAX巨幕

《曼達洛人與古古》早前在5月4日的「星球大戰日」（Star Wars Day）上，舉行特別放映活動，搶先播放電影25分鐘從未曝光的精彩片段。據有份出席的粉絲與嘉賓透露，單單是這25分鐘情節，已經動作連場︰「緊張到唔敢抖氣」。而今次電影製作方面，並非盲目以CG甚至AI建構，而是以大量實景搭建、實體模型，配合CGI技術，帶來更震撼的大銀幕視覺效果。所以戲中的飛船空戰、沙漠追逐、AT-AT壓迫感十足的巨型戰場，都讓觀眾全程投入這趟精彩歷險。而那次特別放映，便選擇在IMAX戲院播放，嘉賓都大讚是沉浸式體驗，到正片上畫時更加要選擇IMAX、4DX、甚至D-BOX等不同格式觀賞。

戰場上，會見到不少新型或經典的重裝武器登場，好似呢部 AT-ST都有亮相。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

由細睇大的AT-AT，今次再次亮相。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

無睇過《星戰》都可以直接入場

《曼達洛人與古古》故事設定於黑暗帝國倒下、宇宙新秩序逐漸建立的時期，賞金獵人甸乍連帶着養子古古接受連場任務，將殘餘的黑暗勢力逐一追擊，展開驚險的冒險旅程。二人有趣的互動，既要互相照顧，又要一同面對危機，是《星戰》系列中從未有過的新元素。即使未追過《星球大戰》系列，觀眾都能輕易投入這段「非一般父子檔」旅程。又就算你冇睇劇集《曼達洛人》，都無損對故事的理解，當作全新篇章解讀亦冇問題。

古古萌爆圈粉

最初被命名為「Baby Yoda」的古古，可謂近年最紅的星戰人物，今次他終於正式登上大銀幕，能力與定位都全面進化。古古是十分好奇的小朋友，既貪玩、為食又經常闖禍的性格令他迅速圈粉，單單看古古賣萌，已經值回票價。

賞金獵人甸乍連，與萌爆小夥伴古古，二人建立出一份非一般的「父子情」。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

古古是十分好奇的小朋友，既貪玩、為食又經常闖禍的性格令他迅速圈粉。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

最初被命名為「Baby Yoda」的古古，可謂近年最紅的星戰人物。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）

《鐵甲奇俠》導演與重量級巨星加盟

今次電影版繼續由《鐵甲奇俠》（Iron Man）導演兼《曼達洛人》創作人莊法來奧（Jon Favreau）親自執導，並由《神奇4俠：英雄第一步》（The Fantastic Four: First Steps）的神奇先生貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）回歸主演，再加上《阿凡達》（Avatar）金像提名女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），以及《大熊餐廳》（The Bear）艾美視帝謝洛美亞倫韋特（Jeremy Allen White）加盟，陣容相當強勁，影迷自然不可錯過！

延續劇集，電影版繼續由《神奇4俠：英雄第一步》的神奇先生貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）回歸主演。（《星球大戰：曼達洛人與古古》劇照）