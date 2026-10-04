依山而建的香港奇蹟！建築師著《山中之城》解讀5大「山城」社區

香港地少人多，樓宇依山而建。正因山與城的錯落交織，才能勾勒出這座城市獨有的天際線與地景稜角，更凝聚了幾代人在山間穿梭棲息的生活記憶。



胡漢傑是香港註冊建築師、香港建築師學會會員及墨爾本大學設計學院建築碩士。繼先前與城市設計師陳志峰合著《天空之城：香港行人天橋的觀察與想像》後，他將目光從凌空的步道下移轉向山間，推出新作《山中之城：香港山城地景建築觀察》，帶領讀者走進「山城」，從點、線、面的角度觀察社區和城市之間的關係，傾聽山城中人的故事和想法。

港島山城：中西區的歷史與地景觀察

離開中上環那片繁華的商業區，順着山邊斜坡與石階緩步而上，周遭喧囂便漸次褪去，城市的光影與氛圍隨之變化。沿途的歲月痕跡靜靜佇立，不論是以「臺」為名的階梯平台，抑或是荷李活道以上、堅道以下這片約定俗成、名為「卅間」的山城社區，到順應梯形地勢與城皇街樓梯而建的必列啫士街街市（現香港新聞博覽館）等，都在訴說着過往的故事。特別是車輛無法駛入的永利街，這座因電影《歲月神偷》而被保留下來的臺階社區，如今外牆髹上米黃色調、配上墨綠門窗，宛如被時光遺忘的角落，瀰漫着濃厚的懷舊氣息與電影般的詩意。

南區地景：從傳統村落到公共屋邨的變遷

向南延伸，山城建築則呈現出另一種時光交錯的生命力。在南區裏，既有像薄扶林村這樣保留着複雜橫街窄巷、如迷宮般盤踞山腳的傳統聚落；也有六七十年代順勢而生的標誌性屋邨：其中被譽為「平民豪宅」的華富邨，當年的總設計師以「新市鎮」與衛星城市的遠景規劃，減少土地平整並採取梯田式佈局；不僅首創通風對流的「8」字型雙塔式大廈，更首次導入「市鎮中心」概念，將商場、街市、薄扶林公共圖書館與學校等設施立體環抱於內，住宅大廈如枝葉般向山坡延伸。隨着二零一四年政府宣佈分階段重建這座屋邨，南區的地景也在新舊交替之間，留下了無盡的眷戀與迴響。

九龍山城：戰後屋邨發展與黃大仙的變遷

渡過維港，九龍的山城脈動則刻印着戰後人口湧入與城市重生的痕跡。五十年代石硤尾的山火令政府開始將這些山坡上的木屋區改建為徙置區與公共屋邨，使慈雲山由牛房演變為擁有六十三幢徙置大廈、規模冠絕全港的山城；經歷八十年代「二十六座問題公屋醜聞」後，慈雲山從「整體重建計劃」分拆了四邨兩苑。如今的黃大仙與慈雲山已蛻變為秩序井然的山城社區。以「慈雲山中心」為例，建築設計巧借山勢採 「Z 型」梯次推進，每一層出口都連接着不同高度的屋邨平臺與有蓋通道，配合後來沙中綫撥款興建的「慈雲山區行人設施改善工程」，讓現代建築完美融合於自然地形之中，也為這座攀升達八十米的陡峭山城提供了穿梭自如的立體步行網絡，連接着不同高度的屋邨平臺，讓現代建築完美融合於自然地形之中。

葵涌地景：荃灣新市鎮延伸與「升降機塔」模式

葵涌的誕生伴隨着宏大的移山填海工程，築起貨櫃碼頭與新社區。在高低起伏的山坡上，葵盛西邨與葵涌邨成為了山地住宅與立體交通的經典實驗。葵盛西邨將建築巧妙安置於數個高差達二十七至四十米的平臺之上，並以第六座及第九座等高聳的「升降機塔」與高架通道垂直穿透，讓居民得以從地面瞬間升至高樓，再經由空中通道漫步回家。鄰近的葵涌邨則歷經「葵涌新區」徙置區的演變，不僅保留了衛理公會昔日安置木屋區居民的「亞斯理村」歷史遺跡，更在居民長達二十年的爭取下，於「百步梯」旁建成了全港罕見的斜道升降機系統。這種將升降機、斜道與天橋無縫連結的立體交通概念也用在中環半山扶手電梯與安達臣道發展區，成為香港貫穿高低地形、連結社區情感的獨特語彙。

青山行不盡

凝視港島、九龍至新界的山城軌跡，香港的建築不只是一部克服地形限制的建造史，更是一首空間向立體延伸的詩篇。從戰前滿載故事的微觀地景，到戰後依山而建的屋邨，再到現代以升降機塔與半山電梯穿梭的「多層都市」，香港正如魯迅筆下的哲理——有了人的生活與社區，才成就了真正的山城。胡漢傑以建築師的理性與觀察者的感性，為我們梳理出山城交織的肌理，讓這座城市珍貴的建築記憶，得以永恆保存在文字中。

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香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview

