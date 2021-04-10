還是日本｜湯禎兆專欄｜秋元康驚喜反彈　中井貴一鈴木京香共演NG

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-04-10 12:00

提到東山再起，其實北川悅吏子的《我家的女兒，交不到男朋友！！》不是個別例子，20年的《共演NG》屬同類型的作品，由媒體幕後天王秋元康督師，透過把影視業界的禁忌之一「共演NG」（即因種種原因而不能同場共演的演員），化為劇中戲中戲的素材，當中齋藤工飾演的市原龍，自然不無秋元康夫子自道的成分。而劇中的頭號「共演NG」拍檔中井貴一及鈴木京香飾演的劇中主角，正正就是上一代偶像劇的天王天后，而兩人不約而同在星途上開始走下坡之時，終於也拋下枷鎖參演此劇來放手一搏。

文：湯禎兆

【還是日本｜《我家的女兒交不到男朋友》編劇怎麼了】

北川悅吏子從來都是日劇界中無人不曉的殿堂名字，九十年代的《愛情白皮書》、《長假》及《美麗人生》等，大抵是不少人的愛情寶典，難以忘懷。正當她登上人生頂峰後，身體接連遭受沉重打擊，先因潰瘍性大腸炎導致大腸要全部切除，後來左耳也因聽覺神經腫瘍而完全失去聽覺能力...... 湯禎兆

事實上，此劇劇內劇外也引起不少話題，內行人一致推崇備致，紛紛熱切期待云云；與此同時贊助商上竟然可把麒麟及三得利兩大敵對品牌並置收攬，可說徹底體現「共演NG」的精神。

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我認為這一種「東山再起」系的心態，與村上春樹揭櫫的「殘務整理」系不同，當然源頭都是因泡沫經濟而發所遺留下來的種種問題，但由衷而言在各範疇上的「殘務整理」都已經進行得九九十十，要反思要懺悔要贖罪，在不同文本都可謂已有所呈現。如果要存活下去，面對日本目前更加千瘡百孔的社經民生現實窘境（新冠肺炎及東京奧運已成為燙手山芋），大家需要的不是「殘務整理」，而是認真思考乃至不同殺出血路的再起方案。

（專欄「還是日本」每周六刊出，標題由編輯撰寫，原題：「東山再起」系。本文不代表藝文格物立場）

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（專欄「還是日本」每周六刊出，標題由編輯撰寫，原題「北川回歸」。本文不代表藝文格物立場）

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