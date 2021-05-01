還是日本｜湯禎兆專欄｜清原果耶富田望生交換身體與日劇易位傳統

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-05-01 12:00

上季日劇因有《天國與地獄》，綾瀨遙及高橋一生的交換身體情節，又再次成為黃金日劇的方程式。

文：湯禎兆

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我相信作為觀眾，看過的交換身體情節劇集，大抵都多至難以憶記的地步。而當中必然的設定離不開以下幾項關鍵元素，而人設相反的角色通常就是切入要點，《天國與地獄》的男與女、正與邪、冷靜與衝動等，均是典型的方程式安排，目的在於提供機會予互換的主角透過演技來捕捉對方的神髓，從而帶出高潮。

此所以我對此類構思，認為一定要推至兩極才可見功夫。Netflix《翱翔於天際的夜鷹》（18）屬外型上追求嘗試，美少女清原果耶與胖女孩富田望生的易位，迫令大家從身體語言上表達出入後的差異。當然限於演員仍處於較稚嫩的階段，往往只能透過設定一些小動作（如咬指甲），來作為體內原有角色的存在感提示。

我心目中的高手示範作，肯定首推《民王》（15）。遠藤憲一及菅田將暉把一臉正經的總理大臣與廢柴兒子把弄至爐火純青的地步。我特別欣賞前者拿捏廢青的節奏——全身放軟、走路腳不離地、永遠找尋依傍的身體語言、眼神的閃爍等等，當中的錯位趣味滿溢，也難得遠藤大叔不慍不火，看得人拍案叫絕。

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而且類同設定，一定要有足夠篇幅讓角色在交易身體之間出出入入——沒有原來的形態，所有易位後的對照趣味就會落空。對主角的演技愈有信心，出入的次數就會益發頻繁——正如《翱翔於天際的夜鷹》的英文劇名Switched，那正是開宗明義的招牌所在。

（專欄「還是日本」每周六刊出。原題：交換身體的方程式。本文不代表藝文格物立場）

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