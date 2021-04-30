比《真‧三國無双》更奇幻　民國小說趙雲變主角助劉備統一三國

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-30 13:34

電影《真‧三國無双》上映，這個改編自日本電玩遊戲的真人版電影，重現了遊戲中奇幻的格鬥場面之餘，故事主線仍然以《三國演義》為藍本。說起《三國演義》，雖然只是民間小說，但整體故事格局仍然依據三國歸晉這大約半個世紀的歷史發展來創作，可是在民國年間，在民間流傳多年尊劉抑曹的文化氛圍下，卻出現了一本改寫歷史結局，其故事內容甚至影響現在遊戲創作的三國歷史小說：《反三國演義》。

【電影《真‧三國無双》劇照】

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《反三國演義》又名《反三國志》，為民國周大荒（1886年－1951）所撰寫，虛構歷史結局的白話文章回小說，全書共六十回，每回都有插圖。這本翻案小說主旨為褒劉備，抑孫權，貶曹操，故事從徐庶進曹營一節開始改寫了《三國演義》的劇情，而以天下歸劉作結。該書始作於1919年，1924年開始在《民德報》上連載，1930年結集，由上海卿雲書局出版。各回附有作者的「異史氏曰」，交代他翻案緣由，並評判三國史實和《三國演義》。

這小說的蜀國班底，可謂現在只能在電玩遊戲世界才會見到的組合。例如趙雲和馬超的戲份大大加重，讓此二人成為劉備的重要猛將，並最終攻陷許昌。在這版本中劉備手下謀士眾多，除了諸葛亮同樣足智多謀外，徐庶亦識破曹操欺騙徐母手書的把戲，在趙雲協助下將母親救出許昌，自己亦留在蜀漢。龐統則逃出落鳳坡大難不死，得以繼續輔佐劉備。吳國周瑜也不再是心胸狹隘的形象，孫尚香就是由他力主嫁給劉備的。

在《三國演義》中，武將仍以男性為主導，但《反三國演義》已開時代先河，虛構女性武將角色，讓巾幗不讓鬚眉。例如諸葛亮為趙雲做媒人，迎娶了馬超的妹妹，集武藝、智謀、美貌一身的馬雲騄，令其雙雙建功立業。在眾人協助下，劉備先收荊州，次取西蜀，關羽有趙雲等人一起鎮守荊州，最終不用敗走麥城。孔明有馬超、黃忠、魏延、姜維、李嚴先取漢中，然後往關隴前進，最終一統全國，諸葛亮和五虎將紛紛封王。

電玩《真.三國無双》中的馬雲祿。

在電玩遊戲中，有「敵将、討ち取ったり！」（中譯：我打倒了敵將）等讓玩家大呼過癮的經典殺敵金句，其實在《反三國演義》中，都有這類讓讀者看得爽爽的殺敵句子，例如小說去到滅曹的階段，經常出現「曹兵投降的投降，潰走的潰走，頃刻俱盡。」讓蜀國的粉絲愈看愈過癮，也在呼應民間多年來抑曹尊劉的傳統。不過持平而論，周大荒這本小說創意十足，但文筆平庸，所以佈局和遣詞用句均缺乏文采，只靠離奇的劇情補救。

有評論認為周大荒在軍閥割據的年代寫下此書，不乏有諷刺醒世的敘述，例如張松暗藏地圖欲將西蜀賣掉，就被作者罵成不忠不義的奸賊不得好死；劉禪樂不思蜀，作者就讓他遇刺身亡(1)。

(1)http://yehnan.blogspot.com/2007/07/blog-post_04.html

【電影《真‧三國無双》人物造型】